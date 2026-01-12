כניסה
לפי סוכנות HRANA, המתנגדת למשטר, יותר מ-10,600 אזרחים נעצרו מאז פרוץ המחאה, עם עדויות למעצרים אלימים והחזקת עצורים בתנאים קשים

דורון פסקין | 12 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: לפחות 544 הרוגים במחאות באיראן; פזשכיאן מאשים את ישראל וארה"ב

סוכנות HRANA, המתנגדת למשטר האיראני, דיווחה הבוקר כי מספר ההרוגים בגל המחאה הנוכחי באיראן עומד על לפחות 544 בני אדם.

לפי אותו דיווח, במהלך השבועיים האחרונים, מאז פרוץ המחאה, נעצרו יותר מ-10,680 אזרחים ברחבי המדינה.

על פי הדיווח, ביומיים האחרונים נעצרו בעיר זאהדן שבדרום-מזרח איראן למעלה מ-200 בני אדם, בהם נשים וילדים, במהלך מעצרים אלימים שביצעו כוחות הביטחון האיראניים.

מפגינים בטהראן, 9 בינואר 2026

מפגינים בטהראן, 9 בינואר 2026 | צילום: MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images

