בגיל 92, עם אמונה דתית מוצהרת ורקורד עשיר, אלווין הלרסטין מוביל את ההליך הפלילי נגד נשיא ונצואלה בבית משפט פדרלי בניו יורק
דורון פסקין | 11 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
"צדק, צדק תרדוף" – השופט היהודי שמנהל את משפט מדורו
ב-5 בינואר הובא נשיא ונצואלה העצור בארה"ב, ניקולס מדורו, לדיון בבית משפט פדרלי במנהטן, שם כפר באשמות נגדו במסגרת ההליך הפלילי המתנהל בעניינו.
מי שהופקד על ניהול התיק הוא אלווין הלרסטין, בן 92, שופט פדרלי בכיר ואחד הוותיקים ביותר על כס השיפוט של המחוז הדרומי של ניו יורק.
סוכנויות הידיעות ציטטו את דבריו של הלרסטין בדיון הפתיחה, שבו הדגיש כי הוא חותר לניהול משפט הוגן והבהיר: "זה התפקיד שלי – וזאת גם כוונתי". הדיון הבא בתיק נקבע ל-17 במרץ.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו