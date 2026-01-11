כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בגיל 92, עם אמונה דתית מוצהרת ורקורד עשיר, אלווין הלרסטין מוביל את ההליך הפלילי נגד נשיא ונצואלה בבית משפט פדרלי בניו יורק

דורון פסקין | 11 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

"צדק, צדק תרדוף" – השופט היהודי שמנהל את משפט מדורו

ב-5 בינואר הובא נשיא ונצואלה העצור בארה"ב, ניקולס מדורו, לדיון בבית משפט פדרלי במנהטן, שם כפר באשמות נגדו במסגרת ההליך הפלילי המתנהל בעניינו.

מי שהופקד על ניהול התיק הוא אלווין הלרסטין, בן 92, שופט פדרלי בכיר ואחד הוותיקים ביותר על כס השיפוט של המחוז הדרומי של ניו יורק.

סוכנויות הידיעות ציטטו את דבריו של הלרסטין בדיון הפתיחה, שבו הדגיש כי הוא חותר לניהול משפט הוגן והבהיר: "זה התפקיד שלי – וזאת גם כוונתי". הדיון הבא בתיק נקבע ל-17 במרץ.

השופט הפדרלי אלווין הלרסטין

השופט הפדרלי אלווין הלרסטין | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אוטובוסים שעל פי הדיווחים מובילים כוחות SDF מחוץ לחלב, 10 בינואר 2026
בסוריה דווח על חזרה הדרגתית לשגרה בחלב; כוחות ה-SDF עזבו את העיר

דורון פסקין

לאחר הקרבות בעיר בשבוע שעבר, הודיעו הרשויות כי כוחות המיליציה הכורדית יצאו מהאזור בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי כוחות ביטחון הפנים של המשטר החלו להיפרס בשטח

נשיא ארה״ב, דונלד טרמאפ, 3 בינואר 2026
המתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחבח: טראמפ יכריז השבוע על הקמת מועצת השלום

יוני בן מנחם

בחבח טען בעיתון א-שרק אלאווסט כי קיימת הסכמה ישראלית עקרונית הן להקמת הוועדה והן לגבי הרכב המועצה הטכנוקרטית. לדבריו, המדינות שאמורות להרכיב את מועצת השלום הן ארה"ב, בריטניה, גרמניה, איטליה, קטאר, איחוד האמירויות ומצרים

דגלי ונצואלה בקראקס, 7 בינואר 2026
ארה"ב פרסמה אזהרת מסע לוונצואלה; קראקס הגיבה: התרעה המבוססת על סיפורים שלא קיימים

דורון פסקין

לפי הודעת מחלקת המדינה, קיימים דיווחים על מיליציות חמושות המחפשות אזרחים אמריקנים, מקימות מחסומים ובודקות כלי רכב בחיפוש אחר ראיות לתמיכה בארה"ב

תיעוד מההפגנות בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווחים סותרים בנוגע למספר הנפגעים במחאות באיראן; יו"ר הפרלמנט שיגר איום כלפי ישראל וארה"ב

דורון פסקין

הניתוק התקשורתי באיראן מקשה על אימות הנתונים האמיתיים, כשמספר ערוצי אופוזיציה טענו למספר נפגעים גבוה מאוד בקרב המפגינים. בנו של השאה טען הלילה: "רבים מכוחות הביטחון והכוחות המזוינים עזבו את מקומות עבודתם או סירבו לציית לפקודות לדכא את העם"

עלי חמינאי, 24 באוקטובר 2007
בכירים בישראל: גברה הסכנה ליציבות המשטר, אך בשלב זה מערכות השלטון עדיין יציבות

יוני בן מנחם

לדברי גורמי ביטחון בכירים, יתכן כי המשטר ינסה להכיל את המחאה עד אמצע פברואר, אז צפוי להתחיל הרמדאן, מתוך הערכה כי הצום יביא לירידה בהיקף המחאות

המחאות באיראן, 8 בינואר 2026
המחאות באיראן: האינטרנט עדיין מנותק; בנו של השאה קורא לשביתה כללית

דורון פסקין

מפגינים בטהראן, משהד וכרג' העלו באש כלי רכב ומתקנים המזוהים עם המשטר; הצבא בהודעה רשמית: "האויב פועל בתמיכה וגיבוי של המשטר הציוני וקבוצות טרור ואופוזיציה"

שתפו: