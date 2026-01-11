"צדק, צדק תרדוף" – השופט היהודי שמנהל את משפט מדורו

ב-5 בינואר הובא נשיא ונצואלה העצור בארה"ב, ניקולס מדורו, לדיון בבית משפט פדרלי במנהטן, שם כפר באשמות נגדו במסגרת ההליך הפלילי המתנהל בעניינו.

מי שהופקד על ניהול התיק הוא אלווין הלרסטין, בן 92, שופט פדרלי בכיר ואחד הוותיקים ביותר על כס השיפוט של המחוז הדרומי של ניו יורק.