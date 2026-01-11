כניסה
לאחר הקרבות בעיר בשבוע שעבר, הודיעו הרשויות כי כוחות המיליציה הכורדית יצאו מהאזור בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי כוחות ביטחון הפנים של המשטר החלו להיפרס בשטח

דורון פסקין | 11 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

בסוריה דווח על חזרה הדרגתית לשגרה בחלב; כוחות ה-SDF עזבו את העיר

הרשויות בסוריה הודיעו היום כי בשכונות שייח' מקסוד ואל-אשרפייה בעיר חלב נרשמת חזרה הדרגתית ליציבות, זאת לאחר השלמת נסיגת כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים – מצפון העיר, ותחילת פריסה נרחבת של כוחות ביטחון הפנים.

בשבוע שעבר התחוללו קרבות עזים בשתי השכונות בין כוחות המשטר לבין כוחות ה-SDF, אשר הובילו לעשרות הרוגים ופצועים.

מושל חלב, עזאם אל-גריב, מסר היום בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA כי המצב הביטחוני בשכונות "שב בהדרגה ובקצב מואץ ליציבות", בעקבות צעדי אבטחה ופריסה בשטח שנועדו, לדבריו, "להשיב ביטחון ורוגע לתושבים". עוד ציין כי יחידות הביטחון ממשיכות בפעילותן כדי למנוע ניסיונות לערער את היציבות, וכי התקופה הקרובה תתאפיין בחיזוק השירותים הציבוריים ובחידוש הפעילות הכלכלית והחברתית.

אוטובוסים שעל פי הדיווחים מובילים כוחות SDF מחוץ לחלב, 10 בינואר 2026

אוטובוסים שעל פי הדיווחים מובילים כוחות SDF מחוץ לחלב, 10 בינואר 2026 | צילום: OMAR HAJ KADOUR / AFP via Getty Images

