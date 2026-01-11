בסוריה דווח על חזרה הדרגתית לשגרה בחלב; כוחות ה-SDF עזבו את העיר

הרשויות בסוריה הודיעו היום כי בשכונות שייח' מקסוד ואל-אשרפייה בעיר חלב נרשמת חזרה הדרגתית ליציבות, זאת לאחר השלמת נסיגת כוחות ה-SDF – מיליציה הנתמכת בידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים – מצפון העיר, ותחילת פריסה נרחבת של כוחות ביטחון הפנים.

בשבוע שעבר התחוללו קרבות עזים בשתי השכונות בין כוחות המשטר לבין כוחות ה-SDF, אשר הובילו לעשרות הרוגים ופצועים.