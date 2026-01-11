המתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחבח: טראמפ יכריז השבוע על הקמת מועצת השלום

המתווך האמריקני-פלסטיני, בשארה בחבח, אמר היום לעיתון הסעודי א-שרק אלאווסט כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להכריז ביום שלישי הקרוב, ה-13 בינואר, על הקמת מועצת השלום, שתפקידה לפקח על ניהול תקופת המעבר ברצועת עזה. לדבריו, לאחר ההכרזה צפויה להתכנס בקהיר ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית, שתוקם כחלק מההסדר.

בחבח ציין כי קיימת הסכמה ישראלית עקרונית הן להקמת הוועדה והן לגבי הרכב המועצה הטכנוקרטית. לדבריו, ההבנות הושגו במהלך ביקורו בשבוע שעבר של ניקולאי מלדנוב, המיועד לכהן כמנכ"ל מועצת השלום ברצועה. הוא הוסיף כי שמות חברי הוועדה הועברו לישראל, שחלקם אושרו וחלקם נדחו. הרשימה הסופית, לדבריו, צפויה להיות מושלמת בהמשך השבוע באישור ישראל, הרשות הפלסטינית וארה"ב.