יוני בן מנחם | 11 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

המתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחבח: טראמפ יכריז השבוע על הקמת מועצת השלום

המתווך האמריקני-פלסטיני, בשארה בחבח, אמר היום לעיתון הסעודי א-שרק אלאווסט כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להכריז ביום שלישי הקרוב, ה-13 בינואר, על הקמת מועצת השלום, שתפקידה לפקח על ניהול תקופת המעבר ברצועת עזה. לדבריו, לאחר ההכרזה צפויה להתכנס בקהיר ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית, שתוקם כחלק מההסדר.

בחבח ציין כי קיימת הסכמה ישראלית עקרונית הן להקמת הוועדה והן לגבי הרכב המועצה הטכנוקרטית. לדבריו, ההבנות הושגו במהלך ביקורו בשבוע שעבר של ניקולאי מלדנוב, המיועד לכהן כמנכ"ל מועצת השלום ברצועה. הוא הוסיף כי שמות חברי הוועדה הועברו לישראל, שחלקם אושרו וחלקם נדחו. הרשימה הסופית, לדבריו, צפויה להיות מושלמת בהמשך השבוע באישור ישראל, הרשות הפלסטינית וארה"ב.

נשיא ארה״ב, דונלד טרמאפ, 3 בינואר 2026

נשיא ארה״ב, דונלד טרמאפ, 3 בינואר 2026 | צילום: Joe Raedle/Getty Images

אוטובוסים שעל פי הדיווחים מובילים כוחות SDF מחוץ לחלב, 10 בינואר 2026
בסוריה דווח על חזרה הדרגתית לשגרה בחלב; כוחות ה-SDF עזבו את העיר

דורון פסקין

לאחר הקרבות בעיר בשבוע שעבר, הודיעו הרשויות כי כוחות המיליציה הכורדית יצאו מהאזור בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי כוחות ביטחון הפנים של המשטר החלו להיפרס בשטח

דגלי ונצואלה בקראקס, 7 בינואר 2026
ארה"ב פרסמה אזהרת מסע לוונצואלה; קראקס הגיבה: התרעה המבוססת על סיפורים שלא קיימים

דורון פסקין

לפי הודעת מחלקת המדינה, קיימים דיווחים על מיליציות חמושות המחפשות אזרחים אמריקנים, מקימות מחסומים ובודקות כלי רכב בחיפוש אחר ראיות לתמיכה בארה"ב

תיעוד מההפגנות בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווחים סותרים בנוגע למספר הנפגעים במחאות באיראן; יו"ר הפרלמנט שיגר איום כלפי ישראל וארה"ב

דורון פסקין

הניתוק התקשורתי באיראן מקשה על אימות הנתונים האמיתיים, כשמספר ערוצי אופוזיציה טענו למספר נפגעים גבוה מאוד בקרב המפגינים. בנו של השאה טען הלילה: "רבים מכוחות הביטחון והכוחות המזוינים עזבו את מקומות עבודתם או סירבו לציית לפקודות לדכא את העם"

עלי חמינאי, 24 באוקטובר 2007
בכירים בישראל: גברה הסכנה ליציבות המשטר, אך בשלב זה מערכות השלטון עדיין יציבות

יוני בן מנחם

לדברי גורמי ביטחון בכירים, יתכן כי המשטר ינסה להכיל את המחאה עד אמצע פברואר, אז צפוי להתחיל הרמדאן, מתוך הערכה כי הצום יביא לירידה בהיקף המחאות

המחאות באיראן, 8 בינואר 2026
המחאות באיראן: האינטרנט עדיין מנותק; בנו של השאה קורא לשביתה כללית

דורון פסקין

מפגינים בטהראן, משהד וכרג' העלו באש כלי רכב ומתקנים המזוהים עם המשטר; הצבא בהודעה רשמית: "האויב פועל בתמיכה וגיבוי של המשטר הציוני וקבוצות טרור ואופוזיציה"

אוטובוסים הממתינים לפינוי אנשי ה-SDF מחלב
לאחר הסלמה בקרבות בחלב – משרד ההגנה הסורי הודיע על הפסקת אש

דורון פסקין

לפי הודעת משרד ההגנה, כוחות ה-SDF הכורדים יעזבו את העיר. בסוריה דווח על 25 אזרחים שנהרגו בקרבות

