כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הניתוק התקשורתי באיראן מקשה על אימות הנתונים האמיתיים, כשמספר ערוצי אופוזיציה טענו למספר נפגעים גבוה מאוד בקרב המפגינים. בנו של השאה טען הלילה: "רבים מכוחות הביטחון והכוחות המזוינים עזבו את מקומות עבודתם או סירבו לציית לפקודות לדכא את העם"

דורון פסקין | 11 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווחים סותרים בנוגע למספר הנפגעים במחאות באיראן; יו"ר הפרלמנט שיגר איום כלפי ישראל וארה"ב

הלילה נמשכו המחאות ברחבי איראן, אך הניתוק התקשורתי הנרחב נמשך ומקשה על קבלת תמונה מלאה ואמינה מהמתרחש בשטח. בתוך ערפל זה מתפרסמות גרסאות סותרות באשר להיקף האירועים ולמחיר הדמים.

מצד אחד, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר מדווחים על הרוגים מקרב כוחות הביטחון ומייחסים את האלימות ל"גורמים טרוריסטים". מן העבר השני, גופי תקשורת של האופוזיציה והפזורה האיראנית בחו"ל מדווחים על לפחות מאות רבות של נפגעים, בהם מספר גבוה של הרוגים, ועל עומס חריג בבתי החולים.

הדיווח החריג ביותר פורסם הלילה בערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל", המשדר מלונדון. לפי הערוץ, "גם על פי ההערכות השמרניות ביותר", לפחות 2,000 בני אדם נהרגו במהלך 48 השעות האחרונות. עם זאת, הערוץ הדגיש במפורש כי ניתוק התקשורת, שהחל ב-8 בינואר, הופך אימות עצמאי של הנתונים ל"כמעט בלתי אפשרי". במסגרת הדיווח צוטט רופא מהעיר ראשת שבצפון איראן, שטען כי בית חולים אחד בעיר קלט לפחות 70 גופות.

תיעוד מההפגנות בטהראן, 9 בינואר 2026

תיעוד מההפגנות בטהראן, 9 בינואר 2026 | צילום: MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דגלי ונצואלה בקראקס, 7 בינואר 2026
ארה"ב פרסמה אזהרת מסע לוונצואלה; קראקס הגיבה: התרעה המבוססת על סיפורים שלא קיימים

דורון פסקין

לפי הודעת מחלקת המדינה, קיימים דיווחים על מיליציות חמושות המחפשות אזרחים אמריקנים, מקימות מחסומים ובודקות כלי רכב בחיפוש אחר ראיות לתמיכה בארה"ב

עלי חמינאי, 24 באוקטובר 2007
בכירים בישראל: גברה הסכנה ליציבות המשטר, אך בשלב זה מערכות השלטון עדיין יציבות

יוני בן מנחם

לדברי גורמי ביטחון בכירים, יתכן כי המשטר ינסה להכיל את המחאה עד אמצע פברואר, אז צפוי להתחיל הרמדאן, מתוך הערכה כי הצום יביא לירידה בהיקף המחאות

המחאות באיראן, 8 בינואר 2026
המחאות באיראן: האינטרנט עדיין מנותק; בנו של השאה קורא לשביתה כללית

דורון פסקין

מפגינים בטהראן, משהד וכרג' העלו באש כלי רכב ומתקנים המזוהים עם המשטר; הצבא בהודעה רשמית: "האויב פועל בתמיכה וגיבוי של המשטר הציוני וקבוצות טרור ואופוזיציה"

אוטובוסים הממתינים לפינוי אנשי ה-SDF מחלב
לאחר הסלמה בקרבות בחלב – משרד ההגנה הסורי הודיע על הפסקת אש

דורון פסקין

לפי הודעת משרד ההגנה, כוחות ה-SDF הכורדים יעזבו את העיר. בסוריה דווח על 25 אזרחים שנהרגו בקרבות

תיעוד מפגיעה בבניין מגורים בקייב, 9 בינואר 2025
ארבעה הרוגים במתקפה רוסית על קייב; נעשה שימוש בטיל אורשניק

דורון פסקין

רוסיה הודיעה כי התקיפה בוצעה כנקמה על ניסיון הפגיעה במעון רשמי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בחודש שעבר, תקיפה שאוקראינה מכחישה

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024
ח'מינאי: "על טראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות בארה"ב; לא ניסוג מילימטר מעקרונותינו"

דורון פסקין

בצל גל המחאה ברחבי איראן, נשא המנהיג העליון של איראן נאום מול קהל תומכיו: "ישנם פורעים שרוצים לרצות את הנשיא האמריקני על ידי ונדליזם של רכוש ציבורי במדינתם"

שתפו: