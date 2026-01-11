דיווחים סותרים בנוגע למספר הנפגעים במחאות באיראן; יו"ר הפרלמנט שיגר איום כלפי ישראל וארה"ב

הלילה נמשכו המחאות ברחבי איראן, אך הניתוק התקשורתי הנרחב נמשך ומקשה על קבלת תמונה מלאה ואמינה מהמתרחש בשטח. בתוך ערפל זה מתפרסמות גרסאות סותרות באשר להיקף האירועים ולמחיר הדמים.

מצד אחד, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר מדווחים על הרוגים מקרב כוחות הביטחון ומייחסים את האלימות ל"גורמים טרוריסטים". מן העבר השני, גופי תקשורת של האופוזיציה והפזורה האיראנית בחו"ל מדווחים על לפחות מאות רבות של נפגעים, בהם מספר גבוה של הרוגים, ועל עומס חריג בבתי החולים.