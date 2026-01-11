הניתוק התקשורתי באיראן מקשה על אימות הנתונים האמיתיים, כשמספר ערוצי אופוזיציה טענו למספר נפגעים גבוה מאוד בקרב המפגינים. בנו של השאה טען הלילה: "רבים מכוחות הביטחון והכוחות המזוינים עזבו את מקומות עבודתם או סירבו לציית לפקודות לדכא את העם"
דורון פסקין | 11 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים סותרים בנוגע למספר הנפגעים במחאות באיראן; יו"ר הפרלמנט שיגר איום כלפי ישראל וארה"ב
הלילה נמשכו המחאות ברחבי איראן, אך הניתוק התקשורתי הנרחב נמשך ומקשה על קבלת תמונה מלאה ואמינה מהמתרחש בשטח. בתוך ערפל זה מתפרסמות גרסאות סותרות באשר להיקף האירועים ולמחיר הדמים.
מצד אחד, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר מדווחים על הרוגים מקרב כוחות הביטחון ומייחסים את האלימות ל"גורמים טרוריסטים". מן העבר השני, גופי תקשורת של האופוזיציה והפזורה האיראנית בחו"ל מדווחים על לפחות מאות רבות של נפגעים, בהם מספר גבוה של הרוגים, ועל עומס חריג בבתי החולים.
הדיווח החריג ביותר פורסם הלילה בערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל", המשדר מלונדון. לפי הערוץ, "גם על פי ההערכות השמרניות ביותר", לפחות 2,000 בני אדם נהרגו במהלך 48 השעות האחרונות. עם זאת, הערוץ הדגיש במפורש כי ניתוק התקשורת, שהחל ב-8 בינואר, הופך אימות עצמאי של הנתונים ל"כמעט בלתי אפשרי". במסגרת הדיווח צוטט רופא מהעיר ראשת שבצפון איראן, שטען כי בית חולים אחד בעיר קלט לפחות 70 גופות.
