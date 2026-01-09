לאחר הסלמה בקרבות בחלב – משרד ההגנה הסורי הודיע על הפסקת אש

לאחר יום של הסלמה בקרבות בעיר חלב בין כוחות המשטר למילציית ה-SDF הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, והטלת עוצר על ידי הצבא הסורי על אזורים מסוימים, הודיע הלילה משרד ההגנה הסורי על הפסקת אש בשלוש שכונות בעיר: שיח' מקסוד, אל-אשרפייה ובני זיד.

לפי הודעת המשטר, מטרת הפסקת האש היא "למנוע הידרדרות להסלמה חדשה בתוך שכונות מגורים" ולהביא ל"סיום המצב הצבאי" בהן, כהכנה לחזרת "שלטון החוק ותפקוד המוסדות הרשמיים".