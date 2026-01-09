כניסה
לפי הודעת משרד ההגנה, כוחות ה-SDF הכורדים יעזבו את העיר. בסוריה דווח על 25 אזרחים שנהרגו בקרבות

דורון פסקין | 9 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

לאחר הסלמה בקרבות בחלב – משרד ההגנה הסורי הודיע על הפסקת אש

לאחר יום של הסלמה בקרבות בעיר חלב בין כוחות המשטר למילציית ה-SDF הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, והטלת עוצר על ידי הצבא הסורי על אזורים מסוימים, הודיע הלילה משרד ההגנה הסורי על הפסקת אש בשלוש שכונות בעיר: שיח' מקסוד, אל-אשרפייה ובני זיד.

לפי הודעת המשטר, מטרת הפסקת האש היא "למנוע הידרדרות להסלמה חדשה בתוך שכונות מגורים" ולהביא ל"סיום המצב הצבאי" בהן, כהכנה לחזרת "שלטון החוק ותפקוד המוסדות הרשמיים".

בהודעה, שצוטטה בסוכנות הידיעות הממלכתית SANA, נמסר כי הפסקת האש נכנסה לתוקף בשעה 03:00, וכי על כוחות ה-SDF לעזוב את חלב במהלך שעות הבוקר. בשלב זה לא ברור כמה מהכוחות אכן עזבו את העיר, אם בכלל.

אוטובוסים הממתינים לפינוי אנשי ה-SDF מחלב

אוטובוסים הממתינים לפינוי אנשי ה-SDF מחלב | צילום: Bakr ALkasem / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מפגיעה בבניין מגורים בקייב, 9 בינואר 2025
ארבעה הרוגים במתקפה רוסית על קייב; נעשה שימוש בטיל אורשניק

דורון פסקין

רוסיה הודיעה כי התקיפה בוצעה כנקמה על ניסיון הפגיעה במעון רשמי של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בחודש שעבר, תקיפה שאוקראינה מכחישה

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024
ח'מינאי: "על טראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות בארה"ב; לא ניסוג מילימטר מעקרונותינו"

דורון פסקין

בצל גל המחאה ברחבי איראן, נשא המנהיג העליון של איראן נאום מול קהל תומכיו: "ישנם פורעים שרוצים לרצות את הנשיא האמריקני על ידי ונדליזם של רכוש ציבורי במדינתם"

הפגנות בטהרן ומשהד, איראן, 8 בינואר 2026 | צילום: לפי סעיף 27א׳
"החשכה דיגיטלית" באיראן: המחאה מתפשטת, האינטרנט נותק כמעט לגמרי

דורון פסקין

לפי דיווחים מאיראן, הניתוק נמשך כבר שעות רבות, כשגם שירותי תקשורת סלולרית נותקו באזורים שונים. לפי סוכנות HRANA, המתנגדת למשטר, אתמול נערכו הפגנות בלפחות 46 ערים ב-21 מחוזות

רצועת עזה, 4 בדצמבר 2025
צה"ל תקף מספר יעדים ברצועת עזה בתגובה לשיגור הכושל מהעיר עזה

דורון פסקין

ברצועת עזה דווח על תקיפות באזור ח'אן יונס, בית לאהיא וג'באליה

חנויות סגורות בעיר כמראן | שביתת המשק במרכז כורדיסטן האיראנית
איראן: שביתות מסחר בערים כורדיות; מושל טהראן באיום על המפגינים

דורון פסקין

המחאה באיראן מציינת את יומה ה-12 וההפגנות ממשיכות להתרחב לאזורים רבים ברחבי המדינה. דיווחים במדינה מצביעים על האטה וניתוקים ברשת האינטרנט בחלק מהערים

טקס לזכר הנרצחים בפיגוע, 16 בדצמבר 2025
בעקבות הפיגוע בחוף בונדי בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה הודיע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית

דורון פסקין

ועדת החקירה תעסוק בתופעת האנטישמיות וב"לכידות החברתית" במדינה ותבחן את נסיבות הפיגוע בחגיגות חנוכה, בו נרצחו 15 בני אדם

