לפי הודעת משרד ההגנה, כוחות ה-SDF הכורדים יעזבו את העיר. בסוריה דווח על 25 אזרחים שנהרגו בקרבות
דורון פסקין | 9 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
לאחר הסלמה בקרבות בחלב – משרד ההגנה הסורי הודיע על הפסקת אש
לאחר יום של הסלמה בקרבות בעיר חלב בין כוחות המשטר למילציית ה-SDF הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, והטלת עוצר על ידי הצבא הסורי על אזורים מסוימים, הודיע הלילה משרד ההגנה הסורי על הפסקת אש בשלוש שכונות בעיר: שיח' מקסוד, אל-אשרפייה ובני זיד.
לפי הודעת המשטר, מטרת הפסקת האש היא "למנוע הידרדרות להסלמה חדשה בתוך שכונות מגורים" ולהביא ל"סיום המצב הצבאי" בהן, כהכנה לחזרת "שלטון החוק ותפקוד המוסדות הרשמיים".
בהודעה, שצוטטה בסוכנות הידיעות הממלכתית SANA, נמסר כי הפסקת האש נכנסה לתוקף בשעה 03:00, וכי על כוחות ה-SDF לעזוב את חלב במהלך שעות הבוקר. בשלב זה לא ברור כמה מהכוחות אכן עזבו את העיר, אם בכלל.
