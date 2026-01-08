איראן: שביתות מסחר בערים כורדיות; מושל טהראן באיום על המפגינים

נשיא ארה"ב טען כי הרכישות יכללו בין השאר תוצרת חקלאית אמריקנית, תרופות, ציוד ומכשור רפואי, וכן ציוד המיועד לשיקום רשת החשמל ומתקני האנרגיה במדינה. במקביל, הוא הודיע כי שוחח עם נשיא קולומביה וצפוי להיפגש איתו בקרוב