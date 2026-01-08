המחאה באיראן מציינת את יומה ה-12 וההפגנות ממשיכות להתרחב לאזורים רבים ברחבי המדינה. דיווחים במדינה מצביעים על האטה וניתוקים ברשת האינטרנט בחלק מהערים
איראן: שביתות מסחר בערים כורדיות; מושל טהראן באיום על המפגינים
המחאה באיראן נכנסה היום ליומה ה-12, כאשר מוקד הפעילות הבולט בשעות הבוקר היה באזורים הכורדיים שבמערב המדינה.
על פי דיווחים, בעלי עסקים וסוחרים בערים כורדיות בהן – סננדג׳, סאקז, מריוואן, בוכאן, דיוואנדרה ואילאם, השביתו את פעילותם וסגרו חנויות כחלק מצעדי המחאה.
מרבית הדיווחים מגיעים מכלי תקשורת המזוהים עם האופוזיציה האיראנית בחו"ל, וכן מהארגון הכורדי לזכויות אדם "הנגאו", המרכז תיעוד ועדויות מאזורי האוכלוסייה הכורדית.
