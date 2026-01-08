כניסה
המחאה באיראן מציינת את יומה ה-12 וההפגנות ממשיכות להתרחב לאזורים רבים ברחבי המדינה. דיווחים במדינה מצביעים על האטה וניתוקים ברשת האינטרנט בחלק מהערים

דורון פסקין | 8 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

איראן: שביתות מסחר בערים כורדיות; מושל טהראן באיום על המפגינים

המחאה באיראן נכנסה היום ליומה ה-12, כאשר מוקד הפעילות הבולט בשעות הבוקר היה באזורים הכורדיים שבמערב המדינה.

על פי דיווחים, בעלי עסקים וסוחרים בערים כורדיות בהן – סננדג׳, סאקז, מריוואן, בוכאן, דיוואנדרה ואילאם, השביתו את פעילותם וסגרו חנויות כחלק מצעדי המחאה.

מרבית הדיווחים מגיעים מכלי תקשורת המזוהים עם האופוזיציה האיראנית בחו"ל, וכן מהארגון הכורדי לזכויות אדם "הנגאו", המרכז תיעוד ועדויות מאזורי האוכלוסייה הכורדית.

חנויות סגורות בעיר כמראן | שביתת המשק במרכז כורדיסטן האיראנית

טקס לזכר הנרצחים בפיגוע, 16 בדצמבר 2025
בעקבות הפיגוע בחוף בונדי בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה הודיע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית

דורון פסקין

ועדת החקירה תעסוק בתופעת האנטישמיות וב"לכידות החברתית" במדינה ותבחן את נסיבות הפיגוע בחגיגות חנוכה, בו נרצחו 15 בני אדם

כוחות המשטר הסורי בחלב, 7 בינואר 2026
צבא סוריה הטיל עוצר על שכונות בחלב שבשליטת ה-SDF; טורקיה: "ביטחון סוריה הוא ביטחוננו, ההתפתחויות במעקב צמוד"

דורון פסקין

הסלמה נוספת בקרבות בין המיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, לבין כוחות הביטחון הסורים. שר החוץ סער: "דיכוי שיטתי ורצחני של המיעוטים השונים בסוריה סותר את ההבטחות לסוריה חדשה"

כוחות צבא לבנון, 13 בספטמבר 2025
בכירים בירושלים: הודעת צבא לבנון על השלמת השלב הראשון בתוכנית איסוף הנשק – אינה משקפת את המציאות

יוני בן מנחם

לפי גורמים מדיניים בכירים, צבא לבנון נמנע עד כה מפעולה ממשית ומשמעותית נגד תשתיות הטרור המרכזיות של חיזבאללה בדרום המדינה. בהודעה נפרדת שפרסם משרד ראש הממשלה נמסר: "המאמצים שנעשו על ידי ממשלת לבנון והצבא הלבנוני לפירוק חיזבאללה מנשקו מהווים התחלה מעודדת, אך רחוקים מלהיות מספקים"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 3 בינואר 2025
טראמפ: ונצואלה תרכוש מוצרים רק מארה"ב באמצעות כספים מעסקת הנפט החדשה בין המדינות

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען כי הרכישות יכללו בין השאר תוצרת חקלאית אמריקנית, תרופות, ציוד ומכשור רפואי, וכן ציוד המיועד לשיקום רשת החשמל ומתקני האנרגיה במדינה. במקביל, הוא הודיע כי שוחח עם נשיא קולומביה וצפוי להיפגש איתו בקרוב

רכב משטרה, אילוסטרציה
נעצר נער בן 15 מצפון הארץ שנשבע אמונים לדאע"ש ותכנן לבצע פיגוע

אורן שלום

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי אותרו ברשותו של הנער הוראות מפורטות להכנת חגורת נפץ. היום צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025
צבא לבנון: הושגו יעדי השלב הראשון בתוכנית הגבלת הנשק בדרום המדינה

דורון פסקין

לטענת הצבא חלה התקדמות בשטח, הכוללת: הרחבת הנוכחות המבצעית, אבטחת אזורים חיוניים וביסוס שליטה ברוב הגזרות מדרום לליטני

