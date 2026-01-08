נעצר נער בן 15 מצפון הארץ שנשבע אמונים לדאע"ש ותכנן לבצע פיגוע

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי בשבועות האחרונים נעצר נער בן 15, תושב הצפון, בחשד שעמד בקשר עם גורמי טרור בחו"ל.

מחקירתו עלה כי הוא נשבע אמונים לדאע"ש. נוסף על כך, אותרו ברשותו הוראות מפורטות להכנת חגורת נפץ, והתברר כי נקט צעדים מעשיים במטרה להכין עצמו לביצוע פיגוע.