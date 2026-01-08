שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי אותרו ברשותו של הנער הוראות מפורטות להכנת חגורת נפץ. היום צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום
נעצר נער בן 15 מצפון הארץ שנשבע אמונים לדאע"ש ותכנן לבצע פיגוע
שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי בשבועות האחרונים נעצר נער בן 15, תושב הצפון, בחשד שעמד בקשר עם גורמי טרור בחו"ל.
מחקירתו עלה כי הוא נשבע אמונים לדאע"ש. נוסף על כך, אותרו ברשותו הוראות מפורטות להכנת חגורת נפץ, והתברר כי נקט צעדים מעשיים במטרה להכין עצמו לביצוע פיגוע.
בהודעת שב"כ והמשטרה נמסר כי לפי חומרי החקירה הוא הביע הזדהות עם פיגועי טרור שבוצעו בעבר נגד מדינת ישראל, ואף ייחל להשמדתה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו