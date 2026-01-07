ארה"ב תפסה שתי מכליות מ"צי הצללים" של ונצואלה שהיו תחת סנקציות

גורמים בכירים בישראל מסרו כי השיחות חודשו בלחץ אמריקני, וסוכם על הקמת מנגנון משותף לתיאום ותקשורת בין המדינות. עם זאת, לא חל שינוי מהותי וישראל עדיין לא מסכימה לסגת מאזור החיץ וכתר החרמון, נקודה עליה מתעקשת סוריה כתנאי לכל הסכם ביטחוני