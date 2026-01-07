מכלית אחת נתפסה בצפון האוקיינוס האטלנטי, והשנייה בים הקריבי. שר המלחמה האמריקני הגסת': "המצור על נפט ונצואלי שמפר סנקציות ואינו חוקי נותר בתוקף מלא – בכל מקום בעולם"
דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
ארה"ב תפסה שתי מכליות מ"צי הצללים" של ונצואלה שהיו תחת סנקציות
הממשל האמריקני הודיע היום על תפיסת שתי מכליות נפט, כחלק מהמאבק ב"צי הצללים" של ונצואלה.
המכלית הראשונה, M/V Bella 1, נתפסה בצפון האוקיינוס האטלנטי במסגרת אכיפת הסנקציות האמריקניות נגד ונצואלה. בפוסט שפרסם פיקוד אירופה של צבא ארה"ב (EUCOM) ב-X נמסר כי המכלית נתפסה בשל "הפרות של הסנקציות האמריקניות", וכי הפעולה בוצעה מכוח צו שהוציא בית משפט פדרלי בארה"ב.
שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת’, קישר את המהלך למדיניות הרחבה יותר כלפי ונצואלה, וכתב כי "המצור על נפט ונצואלי שמפר סנקציות ואינו חוקי נותר בתוקף מלא – בכל מקום בעולם".
