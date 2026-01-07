כניסה
מכלית אחת נתפסה בצפון האוקיינוס האטלנטי, והשנייה בים הקריבי. שר המלחמה האמריקני הגסת': "המצור על נפט ונצואלי שמפר סנקציות ואינו חוקי נותר בתוקף מלא – בכל מקום בעולם"

דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארה"ב תפסה שתי מכליות מ"צי הצללים" של ונצואלה שהיו תחת סנקציות

הממשל האמריקני הודיע היום על תפיסת שתי מכליות נפט, כחלק מהמאבק ב"צי הצללים" של ונצואלה.

המכלית הראשונה, M/V Bella 1, נתפסה בצפון האוקיינוס האטלנטי במסגרת אכיפת הסנקציות האמריקניות נגד ונצואלה. בפוסט שפרסם פיקוד אירופה של צבא ארה"ב (EUCOM) ב-X נמסר כי המכלית נתפסה בשל "הפרות של הסנקציות האמריקניות", וכי הפעולה בוצעה מכוח צו שהוציא בית משפט פדרלי בארה"ב.

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת’, קישר את המהלך למדיניות הרחבה יותר כלפי ונצואלה, וכתב כי "המצור על נפט ונצואלי שמפר סנקציות ואינו חוקי נותר בתוקף מלא – בכל מקום בעולם".

ספינה של חיל הים האמריקני, 17 ביוני 2017

ספינה של חיל הים האמריקני, 17 ביוני 2017 | צילום: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
צילומי הלוויין של אתר פרצ׳ין המציגים יציקת שכבת בטון כבדה מעל המבנה המרכזי כפי שפורסמו ב-25 בדצמבר 2025
דו"ח חדש: איראן מחזקת את ההגנה מעל אתר בפרצ'ין ששימש לפיתוח תוכנית הנשק הגרעיני

דורון פסקין

לפי פרסומים זרים, ב-2024 ישראל תקפה את המבנה. כעת, לפי המכון האמריקני למדע ולביטחון בין-לאומי, נראה כי איראן פועלת להפוך את המבנה לעמיד מפני הפצצות עתידיות. צילומי לווין זיהו באתר אובייקט מתכתי גלילי גדול, המזכיר "כלי בלימה לחומרי נפץ חזקים", שעשוי לשמש כחלק מניסויים בפיתוח נשק גרעיני

מחאות בערים בויג'נורד וכרמאנשאה
המחאות באיראן הגיעו גם לאזור הכורדי: הפגנות, עימותים וקריאה לשביתה כללית

דורון פסקין

שבע מפלגות כורדיות קוראות לשבות מחר. אתמול דווח על עימותים קשים באזור וקריאות נגד המשטר

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, 11 בדצמבר 2025
הבית הלבן מעצים את האמירות על גרינלנד: "השימוש בצבא ארה"ב הוא תמיד אפשרות"

דורון פסקין

דוברת הבית הלבן הצהירה הלילה כי "הנשיא הבהיר היטב שרכישת גרינלנד היא עדיפות לביטחון הלאומי של ארה"ב". ראש ממשלת גרינלנד גינה את האמירות. בהצהרה משותפת שפרסמו מספר מדינות באירופה נמסר: "גרינלנד שייכת לעמה, ורק על דנמרק וגרינלנד להכריע בענייניה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), בעת ביקורו של א-שרע בבית הלבן, 10 בנובמבר 2025
בחסות אמריקנית: ישראל וסוריה הודיעו על הקמת מנגנון לקשר ישיר בין המדינות

דורון פסקין

המנגנון נועד לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בתחומי המודיעין, מניעת הסלמה צבאית ומגעים דיפלומטיים. "הצהרה משותפת זו משקפת את נחישותם של הצדדים לפתוח דף חדש ביחסיהם לטובת הדורות הבאים", נכתב בהצהרה משותפת לארה"ב, סוריה וישראל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
למרות חידוש השיחות מול סוריה, עדיין ישנם פערים משמעותיים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי השיחות חודשו בלחץ אמריקני, וסוכם על הקמת מנגנון משותף לתיאום ותקשורת בין המדינות. עם זאת, לא חל שינוי מהותי וישראל עדיין לא מסכימה לסגת מאזור החיץ וכתר החרמון, נקודה עליה מתעקשת סוריה כתנאי לכל הסכם ביטחוני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס
טראמפ: ונצואלה תעביר לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הודיע הלילה כי מדובר בנפט איכותי הנתון תחת סנקציות ומיועד למכירה בשוק האמריקני. במקביל, ערוץ ABC News דיווח כי ממשל טראמפ דורש מוונצואלה לגרש את את סין, רוסיה, איראן וקובה משטחה

