המנגנון נועד לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בתחומי המודיעין, מניעת הסלמה צבאית ומגעים דיפלומטיים. "הצהרה משותפת זו משקפת את נחישותם של הצדדים לפתוח דף חדש ביחסיהם לטובת הדורות הבאים", נכתב בהצהרה משותפת לארה"ב, סוריה וישראל

דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

בחסות אמריקנית: ישראל וסוריה הודיעו על הקמת מנגנון לקשר ישיר בין המדינות

בהמשך לדיווחים על סבב השיחות בין המדינות ולאחר האישור הרשמי מצד ירושלים ודמשק על קיום המגעים, פרסמו אתמול ארה"ב, ישראל וסוריה הצהרה משולשת המפרטת את ההבנות שהושגו במפגש בדרגים בכירים שנערך בפריז.

בהודעה, שפורסמה מטעם מחלקת המדינה האמריקנית, כוללת הסכמה על הקמת מנגנון קשר ישיר וקבוע בין המדינות.

במרכז ההבנות עומדת הקמתו של "מנגנון איחוד משותף", שיופעל כתא תקשורת ייעודי בחסות ופיקוח אמריקני. המנגנון נועד לאפשר תיאום מיידי ומתמשך בתחומי המודיעין, מניעת הסלמה צבאית ומגעים דיפלומטיים.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), בעת ביקורו של א-שרע בבית הלבן, 10 בנובמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 10 בנובמבר 2025 | צילום: SANA (סוכנות הידיעות הסורית הממשלתית)

