טראמפ: ונצואלה תעביר לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי "הרשויות הזמניות" בוונצואלה יעבירו לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט ונצואלי. טראמפ הגדיר את הנפט כ"איכותי" וציין כי הוא נתון תחת סנקציות. לדבריו, הנפט ייועד למכירה בשוק האמריקני.

בהודעה שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ: "הנפט יימכר במחיר השוק, וההכנסות יהיו בשליטתי כנשיא ארה"ב, כדי להבטיח שישמשו לטובת העם של ונצואלה ושל ארה"ב".