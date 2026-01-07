נשיא ארה"ב הודיע הלילה כי מדובר בנפט איכותי הנתון תחת סנקציות ומיועד למכירה בשוק האמריקני. במקביל, ערוץ ABC News דיווח כי ממשל טראמפ דורש מוונצואלה לגרש את את סין, רוסיה, איראן וקובה משטחה
דורון פסקין | 7 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: ונצואלה תעביר לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי "הרשויות הזמניות" בוונצואלה יעבירו לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט ונצואלי. טראמפ הגדיר את הנפט כ"איכותי" וציין כי הוא נתון תחת סנקציות. לדבריו, הנפט ייועד למכירה בשוק האמריקני.
בהודעה שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ: "הנפט יימכר במחיר השוק, וההכנסות יהיו בשליטתי כנשיא ארה"ב, כדי להבטיח שישמשו לטובת העם של ונצואלה ושל ארה"ב".
הוא הוסיף כי הנחה את שר האנרגיה, כריס רייט, "להוציא את התוכנית לפועל באופן מיידי", וציין כי הנפט "יועמס על אוניות אחסון ויובא ישירות לרציפי הפריקה בארה"ב".
