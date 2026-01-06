כניסה
סוחרים ואזרחים הפגינו בבזאר של טהראן; המשטרה פיזרה את ההפגנה בגז מדמיע שהתפשט גם לתחנת הרכבת התחתית. במקביל, ישנם דיווחים סותרים על מספר ההרוגים במהומות ברחבי המדינה

דורון פסקין | 6 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

תיעודים מאיראן: גז מדמיע בלב עיר הבירה; עסקים נסגרו כחלק מהמחאה

לפי דיווחים מאיראן, היום התקיימה בבזאר של טהראן, במרכז הבירה, הפגנת מחאה ביוזמת סוחרים, אליה הצטרפו גם אזרחים. על פי הסרטונים, המפגינים השמיעו קריאות נגד יוקר המחיה, בהן: "תתמכו בשוק" ו"די ליוקר המחיה".

מתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, ונטען כי הם מההפגנות, עולה כי כוחות המשטרה פיזרו את ההפגנה תוך שימוש נרחב בגז מדמיע, שהתפשט גם לרחובות סמוכים ואף לתחנת רכבת תחתית קרובה. בסרטונים נראים בתי עסק סגורים – כחלק מצעדי המחאה.

מנגד, בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר, בהם סוכנות הידיעות "פארס", נטען כי "גרעין המחאה" בבזאר מנה כ-150 מפגינים בלבד, אשר "התערבבו" בקהל ופוזרו על ידי המשטרה. עוד נטען ב"פארס" כי הקריאות התמקדו במצב הכלכלי, ללא סיסמאות פוליטיות.

מחאות באיראן

מחאות באיראן | שימוש לפי סעיף 27א׳

