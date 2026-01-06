תיעודים מאיראן: גז מדמיע בלב עיר הבירה; עסקים נסגרו כחלק מהמחאה

לפי דיווחים מאיראן, היום התקיימה בבזאר של טהראן, במרכז הבירה, הפגנת מחאה ביוזמת סוחרים, אליה הצטרפו גם אזרחים. על פי הסרטונים, המפגינים השמיעו קריאות נגד יוקר המחיה, בהן: "תתמכו בשוק" ו"די ליוקר המחיה".

מתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, ונטען כי הם מההפגנות, עולה כי כוחות המשטרה פיזרו את ההפגנה תוך שימוש נרחב בגז מדמיע, שהתפשט גם לרחובות סמוכים ואף לתחנת רכבת תחתית קרובה. בסרטונים נראים בתי עסק סגורים – כחלק מצעדי המחאה.