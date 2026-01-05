בסוריה אישרו כי מתקיימות היום שיחות משא ומתן עם ישראל

מקור סורי ממשלתי אישר היום לסוכנות הידיעות הסורית SANA כי משלחת בראשות שר החוץ, אסעד חסן א-שיבאני, וראש המודיעין הכללי, חוסיין אל-סלאמה, משתתפת בסבב המשא ומתן הנוכחי עם ישראל, המתואם ומתווך על ידי ארה"ב.

אותו מקור ציין כי "חידוש המשא ומתן מאשר את מחויבותה הבלתי מעורערת של סוריה להשבת זכויותיה הלאומיות הבלתי ניתנות למשא ומתן".