כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סוכנות הידיעות הרשמית אישרה מפי מקור ממשלתי כי משלחת בראשות שר החוץ וראש המודיעין הכללי משתתפת בסבב משא ומתן עם ישראל. במקביל, בסוריה דווח על חילופי אש בין כוחות המשטר לדרוזים בסווידא

דורון פסקין | 5 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

בסוריה אישרו כי מתקיימות היום שיחות משא ומתן עם ישראל

מקור סורי ממשלתי אישר היום לסוכנות הידיעות הסורית SANA כי משלחת בראשות שר החוץ, אסעד חסן א-שיבאני, וראש המודיעין הכללי, חוסיין אל-סלאמה, משתתפת בסבב המשא ומתן הנוכחי עם ישראל, המתואם ומתווך על ידי ארה"ב. 

אותו מקור ציין כי "חידוש המשא ומתן מאשר את מחויבותה הבלתי מעורערת של סוריה להשבת זכויותיה הלאומיות הבלתי ניתנות למשא ומתן".

לדבריו, "השיחות מתמקדות בעיקר בהפעלה מחדש של הסכם הפרדת הכוחות משנת 1974, והבטחת נסיגת הכוחות הישראליים לעמדותיהם לפני ה-8 בדצמבר 2024, במסגרת הסכם ביטחון שוויוני המעניק עדיפות לריבונות סורית מלאה ומבטיח מניעת כל צורה של התערבות בענייני הפנים הסוריים".

שר החוץ הסורי, אסעד חסן א-שיבאני, 7 במאי 2025

שר החוץ הסורי, אסעד חסן א-שיבאני, 7 במאי 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחאות באיראן
דיווח: לפחות 19 מפגינים נהרגו באיראן מתחילת ההפגנות; מחאות התקיימו ב-78 ערים שונות

דורון פסקין

שבוע לתחילת המחאה באיראן, סוכנות הידיעות HRANA, המתנגדת למשטר, פרסמה דוח עם נתונים על היקף ודפוסי המחאה עד כה, שממשיכה לטענתה להתפשט ברחבי המדינה. מנגד, בסוכנות פארס המזוהה עם המשטר נטען: המחאה בדעיכה

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט
נעצר ישראלי שפעל בשליחות איראן וניסה לצלם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

אורן שלום

שב"כ ומשטרת ישראל ציינו כי ההערכה היא שמדובר בפעילות איסוף מודיעין מצד גורמים איראניים – שנועדה לקדם פגיעה בבנט

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 23 בנובמבר 2025
חיזבאללה ממשיך להתנגד לפירוק נשקו; האם ישראל תצא בקרוב למבצע צבאי בלבנון?

יוני בן מנחם

ראש הממשלה כינס אמש את הקבינט הביטחוני המצומצם, וצפוי לקיים במהלך השבוע התייעצויות נוספות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 4 בינואר 2026
טראמפ: אני "עוקב מקרוב" אחר המצב באיראן; על מבצע אפשרי בקולומביה: "נשמע לי טוב"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב שוחח עם כתבים על מטוס האייר פורס 1: "המשטר הקומוניסטי בקובה נראה כאילו הוא מוכן ליפול". הוא חזר על האיום בנוגע למחאות באיראן והבהיר כי איראן תיפגע מאוד אם היא "תתחיל להרוג אנשים כפי שעשתה בעבר"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה
נתניהו: "יתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה בין היתר לפגישותיו עם נשיא ארה"ב בפלורידה ולעמדה שגילה בנוגע לפירוק חמאס מנשקו: "הוא לא עשה שום ויתור בזה ולא הראה שום גמישות בנושא הזה"

מחאות באיראן
איראן: נמשכים הדיווחים על עימותים קשים בין מפגינים לכוחות המשטר; ח'מינאי שלח איום כלפי "הפורעים"

דורון פסקין

סוכנות "מהר" המזוהה עם המשטר דיווחה כי שני מפגינים ושוטר נהרגו בניסיון פריצה לתחנת משטרה. המנהיג העליון הופיע בטלוויזיה הממלכתית וטען כי "גורמים חיצוניים" עומדים מאחורי ההפגנות

שתפו: