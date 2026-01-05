סוכנות הידיעות הרשמית אישרה מפי מקור ממשלתי כי משלחת בראשות שר החוץ וראש המודיעין הכללי משתתפת בסבב משא ומתן עם ישראל. במקביל, בסוריה דווח על חילופי אש בין כוחות המשטר לדרוזים בסווידא
בסוריה אישרו כי מתקיימות היום שיחות משא ומתן עם ישראל
מקור סורי ממשלתי אישר היום לסוכנות הידיעות הסורית SANA כי משלחת בראשות שר החוץ, אסעד חסן א-שיבאני, וראש המודיעין הכללי, חוסיין אל-סלאמה, משתתפת בסבב המשא ומתן הנוכחי עם ישראל, המתואם ומתווך על ידי ארה"ב.
אותו מקור ציין כי "חידוש המשא ומתן מאשר את מחויבותה הבלתי מעורערת של סוריה להשבת זכויותיה הלאומיות הבלתי ניתנות למשא ומתן".
לדבריו, "השיחות מתמקדות בעיקר בהפעלה מחדש של הסכם הפרדת הכוחות משנת 1974, והבטחת נסיגת הכוחות הישראליים לעמדותיהם לפני ה-8 בדצמבר 2024, במסגרת הסכם ביטחון שוויוני המעניק עדיפות לריבונות סורית מלאה ומבטיח מניעת כל צורה של התערבות בענייני הפנים הסוריים".
