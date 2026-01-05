כניסה
שבוע לתחילת המחאה באיראן, סוכנות הידיעות HRANA, המתנגדת למשטר, פרסמה דוח עם נתונים על היקף ודפוסי המחאה עד כה, שממשיכה לטענתה להתפשט ברחבי המדינה. מנגד, בסוכנות פארס המזוהה עם המשטר נטען: המחאה בדעיכה

דורון פסקין | 5 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: לפחות 19 מפגינים נהרגו באיראן מתחילת ההפגנות; מחאות התקיימו ב-78 ערים שונות

עם כניסתה של המחאה באיראן לשבוע השני, פרסמה אתמול סוכנות הידיעות HRANA, המזוהה עם ארגוני זכויות אדם המתנגדים למשטר, דוח הטוען כי חרף החמרה בסידורים הביטחוניים, תגבור כוחות מצד המשטר והתנגשויות במספר מוקדים, נשמרה הפריסה הגיאוגרפית של המחאה והיא המשיכה להתקיים בצורות מגוונות ברחבי המדינה.

על פי HRANA, במהלך שמונת הימים הראשונים למחאה תועדו פעולות מחאה בלפחות 222 מוקדים שונים, ב-78 ערים וב-26 מחוזות. במקביל, דווח גם על מחאות סטודנטיאליות ב-17 אוניברסיטאות. בימים הראשונים התאפיינה המחאה בשילוב של שביתות ופעילות מחאה מקצועית-סקטוריאלית, ובהמשך התפתחה להפגנות רחוב, צעדי מחאה נקודתיים במגזרים שונים ומוקדי מחאה בקמפוסים.

בדוח צוין כי במהלך המחאות שהתקיימו אתמול נקט המשטר צעדי דיכוי במספר רב של מוקדים, בהם טהראן וערים נוספות כגון שיראז, כרג', קזווין, יזד, בנדר עבאס, כרמאנשאה, משהד ובושהר. הסוכנות מדגישה כי המחאה אינה מוגבלת למטרופולינים בלבד, וכי הצטרפותן של ערים קטנות יותר מצביעה על התרחבות "אופקית" של המחאה ועל מעורבות של שכבות חברתיות מגוונות.

מחאות באיראן

מחאות באיראן | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות
ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט
נעצר ישראלי שפעל בשליחות איראן וניסה לצלם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

אורן שלום

שב"כ ומשטרת ישראל ציינו כי ההערכה היא שמדובר בפעילות איסוף מודיעין מצד גורמים איראניים – שנועדה לקדם פגיעה בבנט

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 23 בנובמבר 2025
חיזבאללה ממשיך להתנגד לפירוק נשקו; האם ישראל תצא בקרוב למבצע צבאי בלבנון?

יוני בן מנחם

ראש הממשלה כינס אמש את הקבינט הביטחוני המצומצם, וצפוי לקיים במהלך השבוע התייעצויות נוספות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 4 בינואר 2026
טראמפ: אני "עוקב מקרוב" אחר המצב באיראן; על מבצע אפשרי בקולומביה: "נשמע לי טוב"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב שוחח עם כתבים על מטוס האייר פורס 1: "המשטר הקומוניסטי בקובה נראה כאילו הוא מוכן ליפול". הוא חזר על האיום בנוגע למחאות באיראן והבהיר כי איראן תיפגע מאוד אם היא "תתחיל להרוג אנשים כפי שעשתה בעבר"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה
נתניהו: "יתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה בין היתר לפגישותיו עם נשיא ארה"ב בפלורידה ולעמדה שגילה בנוגע לפירוק חמאס מנשקו: "הוא לא עשה שום ויתור בזה ולא הראה שום גמישות בנושא הזה"

מחאות באיראן
איראן: נמשכים הדיווחים על עימותים קשים בין מפגינים לכוחות המשטר; ח'מינאי שלח איום כלפי "הפורעים"

דורון פסקין

סוכנות "מהר" המזוהה עם המשטר דיווחה כי שני מפגינים ושוטר נהרגו בניסיון פריצה לתחנת משטרה. המנהיג העליון הופיע בטלוויזיה הממלכתית וטען כי "גורמים חיצוניים" עומדים מאחורי ההפגנות

סגנית נשיא ונצואלה, דלסי רודריגז, 8 בספטמבר 2025
בית המשפט העליון בוונצואלה: סגניתו של מדורו תכהן "כנשיאה ממלאת מקום"

דורון פסקין

דלסי רודריגס תיטול את סמכויות הנשיא בעקבות מה שהוגדר כ"חטיפה", לאחר שבית המשפט הורה על הבטחת רציפות שלטונית. רודריגס עצמה דרשה את "שחרורו המיידי של הנשיא מדורו", והגדירה את המהלך האמריקני כבעל "גוון ציוני"

