דיווח: לפחות 19 מפגינים נהרגו באיראן מתחילת ההפגנות; מחאות התקיימו ב-78 ערים שונות

עם כניסתה של המחאה באיראן לשבוע השני, פרסמה אתמול סוכנות הידיעות HRANA, המזוהה עם ארגוני זכויות אדם המתנגדים למשטר, דוח הטוען כי חרף החמרה בסידורים הביטחוניים, תגבור כוחות מצד המשטר והתנגשויות במספר מוקדים, נשמרה הפריסה הגיאוגרפית של המחאה והיא המשיכה להתקיים בצורות מגוונות ברחבי המדינה.

על פי HRANA, במהלך שמונת הימים הראשונים למחאה תועדו פעולות מחאה בלפחות 222 מוקדים שונים, ב-78 ערים וב-26 מחוזות. במקביל, דווח גם על מחאות סטודנטיאליות ב-17 אוניברסיטאות. בימים הראשונים התאפיינה המחאה בשילוב של שביתות ופעילות מחאה מקצועית-סקטוריאלית, ובהמשך התפתחה להפגנות רחוב, צעדי מחאה נקודתיים במגזרים שונים ומוקדי מחאה בקמפוסים.