כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שב"כ ומשטרת ישראל ציינו כי ההערכה היא שמדובר בפעילות איסוף מודיעין מצד גורמים איראניים – שנועדה לקדם פגיעה בבנט

אורן שלום | 5 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

נעצר ישראלי שפעל בשליחות איראן וניסה לצלם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט

שב״כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו בחודש שעבר את לקאצ׳או דמסאש, בן 30 מראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונת גורמי מודיעין איראניים.

מחקירתו עלה כי בחודשים האחרונים עמד בקשר עם גורמי מודיעין מאיראן, אשר הטילו עליו שורה של משימות בתמורה לתשלום כספי. בתחילת ההפעלה הוטלו עליו משימות פשוטות – בהן החבאת קופסת סיגריות והעברת צילומים שונים למפעיליו – שבוצעו בעיר מגוריו ובערים נוספות, בהתאם להנחיות שקיבל.

דמסאש נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. בחקירתו הודה כי לצורך ביצוע המשימה, התבקש על ידי מפעילו האיראני לרכוש מצלמת רכב, טלפון נייד ישן וכרטיס SIM.

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט | צילום: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל בגבול לבנון, 23 בנובמבר 2025
חיזבאללה ממשיך להתנגד לפירוק נשקו; האם ישראל תצא בקרוב למבצע צבאי בלבנון?

יוני בן מנחם

ראש הממשלה כינס אמש את הקבינט הביטחוני המצומצם, וצפוי לקיים במהלך השבוע התייעצויות נוספות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 4 בינואר 2026
טראמפ: אני "עוקב מקרוב" אחר המצב באיראן; על מבצע אפשרי בקולומביה: "נשמע לי טוב"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב שוחח עם כתבים על מטוס האייר פורס 1: "המשטר הקומוניסטי בקובה נראה כאילו הוא מוכן ליפול". הוא חזר על האיום בנוגע למחאות באיראן והבהיר כי איראן תיפגע מאוד אם היא "תתחיל להרוג אנשים כפי שעשתה בעבר"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה
נתניהו: "יתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה בין היתר לפגישותיו עם נשיא ארה"ב בפלורידה ולעמדה שגילה בנוגע לפירוק חמאס מנשקו: "הוא לא עשה שום ויתור בזה ולא הראה שום גמישות בנושא הזה"

מחאות באיראן
איראן: נמשכים הדיווחים על עימותים קשים בין מפגינים לכוחות המשטר; ח'מינאי שלח איום כלפי "הפורעים"

דורון פסקין

סוכנות "מהר" המזוהה עם המשטר דיווחה כי שני מפגינים ושוטר נהרגו בניסיון פריצה לתחנת משטרה. המנהיג העליון הופיע בטלוויזיה הממלכתית וטען כי "גורמים חיצוניים" עומדים מאחורי ההפגנות

סגנית נשיא ונצואלה, דלסי רודריגז, 8 בספטמבר 2025
בית המשפט העליון בוונצואלה: סגניתו של מדורו תכהן "כנשיאה ממלאת מקום"

דורון פסקין

דלסי רודריגס תיטול את סמכויות הנשיא בעקבות מה שהוגדר כ"חטיפה", לאחר שבית המשפט הורה על הבטחת רציפות שלטונית. רודריגס עצמה דרשה את "שחרורו המיידי של הנשיא מדורו", והגדירה את המהלך האמריקני כבעל "גוון ציוני"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים
בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות באיראן ונערכים לניסיון להסיט את תשומת הלב מהמחאה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי האזהרה של נשיא ארה"ב כלפי המשטר האיראני מפני פגיעה במפגינים הפעילה לחץ משמעותי על המשטר. לדבריהם, הרמטכ"ל זמיר הנחה להיערך לתרחישים של הפתעה בכלל הזירות

שתפו: