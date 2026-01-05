שב"כ ומשטרת ישראל ציינו כי ההערכה היא שמדובר בפעילות איסוף מודיעין מצד גורמים איראניים – שנועדה לקדם פגיעה בבנט
נעצר ישראלי שפעל בשליחות איראן וניסה לצלם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר בנט
שב״כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו בחודש שעבר את לקאצ׳או דמסאש, בן 30 מראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונת גורמי מודיעין איראניים.
מחקירתו עלה כי בחודשים האחרונים עמד בקשר עם גורמי מודיעין מאיראן, אשר הטילו עליו שורה של משימות בתמורה לתשלום כספי. בתחילת ההפעלה הוטלו עליו משימות פשוטות – בהן החבאת קופסת סיגריות והעברת צילומים שונים למפעיליו – שבוצעו בעיר מגוריו ובערים נוספות, בהתאם להנחיות שקיבל.
דמסאש נעצר לאחר שזוהה כמי שצילם בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. בחקירתו הודה כי לצורך ביצוע המשימה, התבקש על ידי מפעילו האיראני לרכוש מצלמת רכב, טלפון נייד ישן וכרטיס SIM.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו