כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ארה"ב פתחה הבוקר בתקיפות אוויריות על בירת ונצואלה ועל יעדים צבאיים ואזרחיים במדינה. לפי הודעת נשיא ארה"ב, מדורו נלכד יחד עם רעייתו והוטס אל מחוץ למדינה

דורון פסקין | 3 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ: נשיא ונצואלה נלכד על ידי ארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע על לכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, כחלק ממבצע אמריקני על אדמת ונצואלה.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social, הוא כתב: "ארה"ב ביצעה בהצלחה תקיפה רחבת היקף נגד ונצואלה ונגד מנהיגה, הנשיא ניקולס מדורו, אשר יחד עם רעייתו, נלכד והוטס אל מחוץ למדינה. המבצע בוצע בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק של ארה"ב. פרטים נוספים יימסרו בהמשך".

שריפה במתחם פוארטה טיונה (Fuerte Tiuna), המתחם הצבאי הגדול ביותר בוונצואלה

שריפה במתחם פוארטה טיונה (Fuerte Tiuna), המתחם הצבאי הגדול ביותר בוונצואלה | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחאות באיראן
דיווח מאיראן: לפחות 119 אזרחים נעצרו, שבעה בני אדם נהרגו; טראמפ שלח איום מפורש למשטר

דורון פסקין

סוכנות הידיעות HRANA, המזוהה עם ארגוני זכויות אדם המתנגדים למשטר, דיווחה כי כוחות הביטחון האיראנים עברו ממדיניות הכלה למדיניות אלימה במיוחד, וכי המרחב הציבורי בערים המרכזיות עבר "מיליטריזציה". נשיא ארה"ב: "אם איראן תירה ותהרוג מפגינים, ארה"ב תבוא לעזרתם"

עלי אל-עמודי
המחליף של סינוואר? דיווחים ערביים: עלי אל-עמודי הפך לדמות המובילה את חמאס ברצועת עזה

דורון פסקין

לפי הדיווחים, מקורבו של יחיא סינוואר, שישב בכלא הישראלי ושוחרר בעסקת שליט, מונה באופן זמני לנהל את הנהגת חמאס בעזה, ואף החל לערוך מה שהוגדר כ"מהפכה פנימית" בארגון הטרור

כוחות צה״ל בגבול לבנון
האולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו פקע; חשש בלבנון ממבצע ישראלי קרוב

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי לקיים שורה של דיונים בנוגע לאפשרות לצאת למבצע להחלשת ארגון הטרור. פרשנים בלבנון טוענים כי על חיזבאללה להיענות לעצה של מצרים, קטאר וטורקיה ולמסור את נשקו, אחרת עלול לאבד את ההגנה הפוליטית לה הוא זוכה ולהעמיק את הקרע במדינה

כוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) בדרום תימן, 24 ביוני 2020
בין אולטימטום לפשרה: סידור מחדש של הכוחות הפועלים במזרח תימן

דורון פסקין

לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי, הודיעה מועצת המעבר הדרומית על פריסתם של כוחות המזוהים עם הקואליציה בראשות סעודיה במחוזות חדרמות ואל-מהרה ללא עימות צבאי – מה שהוצג כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים

מחאות באיראן
קריאות נגד ח'מינאי ודיווחים על ירי כלפי מפגינים – המחאה באיראן ממשיכה להתפשט לעוד ערים

דורון פסקין

באיראן דווח על הפגנות שהתקיימו בין היתר בערים קום, איספהאן, טהראן, חוראמאבד ולורסטן, שם דווח על מפגינים שהציתו תחנת משטרה

חברי התשתית | קרדיט: דוברות שב״כ
כוחות הביטחון חשפו תשתית להברחת אמל"ח שפעלה בגבול הדרומי באמצעות רחפנים

אורן שלום

כתב אישום הוגש היום נגד ארבעת חברי החוליה, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה שבנגב

שתפו: