ארה"ב פתחה הבוקר בתקיפות אוויריות על בירת ונצואלה ועל יעדים צבאיים ואזרחיים במדינה. לפי הודעת נשיא ארה"ב, מדורו נלכד יחד עם רעייתו והוטס אל מחוץ למדינה
דורון פסקין | 3 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
טראמפ: נשיא ונצואלה נלכד על ידי ארה"ב
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע על לכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, כחלק ממבצע אמריקני על אדמת ונצואלה.
בפוסט שפרסם ב-Truth Social, הוא כתב: "ארה"ב ביצעה בהצלחה תקיפה רחבת היקף נגד ונצואלה ונגד מנהיגה, הנשיא ניקולס מדורו, אשר יחד עם רעייתו, נלכד והוטס אל מחוץ למדינה. המבצע בוצע בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק של ארה"ב. פרטים נוספים יימסרו בהמשך".
