לפי הדיווחים, מקורבו של יחיא סינוואר, שישב בכלא הישראלי ושוחרר בעסקת שליט, מונה באופן זמני לנהל את הנהגת חמאס בעזה, ואף החל לערוך מה שהוגדר כ"מהפכה פנימית" בארגון הטרור

דורון פסקין | 2 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

המחליף של סינוואר? דיווחים ערביים: עלי אל-עמודי הפך לדמות המובילה את חמאס ברצועת עזה

לפי מספר דיווחים שפורסמו בימים האחרונים בתקשורת הסעודית והאמירתית, האסיר המשוחרר לשעבר מהכלא הישראלי, עלי אל-עמודי, הפך בפועל לדמות המרכזית המובילה כיום את חמאס ברצועת עזה.

לפי חלק מהדיווחים, אל-עמודי, הנחשב למקורבו של ראש חמאס בעזה לשעבר יחיא סינוואר, מונה באופן זמני לתפקיד "ראש התנועה בעזה" במקומו של סינוואר שחוסל. המהלך מוצג כחלק מניסיון של חמאס לשקם את שדרת ההנהגה, שנפגעה קשות בעקבות כשנתיים של מלחמה ומסע חיסולים ממוקד נגד בכירי הארגון.

אתר החדשות האמירתי "ארם ניוז" דיווח, בהסתמך על מקורות בחמאס, כי הנהגת הארגון השוהה מחוץ לרצועה החליטה למנות את אל-עמודי לראש חמאס בעזה – התפקיד שבו החזיק סינוואר ביום מתקפת ה-7 באוקטובר 2023. סינוואר עצמו קודם לאחר מכן לתפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס, בעקבות חיסולו של איסמאעיל הנייה בטהראן ביולי 2024. לפי הדיווח, אל-עמודי כבר החל בפועל למלא את תפקידו.

עלי אל-עמודי

עלי אל-עמודי | צילום מסך

