המחליף של סינוואר? דיווחים ערביים: עלי אל-עמודי הפך לדמות המובילה את חמאס ברצועת עזה

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי לקיים שורה של דיונים בנוגע לאפשרות לצאת למבצע להחלשת ארגון הטרור. פרשנים בלבנון טוענים כי על חיזבאללה להיענות לעצה של מצרים, קטאר וטורקיה ולמסור את נשקו, אחרת עלול לאבד את ההגנה הפוליטית לה הוא זוכה ולהעמיק את הקרע במדינה