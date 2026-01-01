בין אולטימטום לפשרה: סידור מחדש של הכוחות הפועלים במזרח תימן

היממה שלאחר פקיעת האולטימטום הסעודי שהופנה למועצת המעבר הדרומית (STC) לסגת מהשטחים שכבשה במחוז חדרמות שבתימן, לא הובילה לנסיגה מלאה, אך גם לא לעימות צבאי ישיר.

במקום זאת, היא התאפיינה בעיקר במאבק על הנרטיב הציבורי וב"סידור מחדש" של פריסת הכוחות בשטח, במה שמסתמן כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים.