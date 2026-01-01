כניסה
לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי, הודיעה מועצת המעבר הדרומית על פריסתם של כוחות המזוהים עם הקואליציה בראשות סעודיה במחוזות חדרמות ואל-מהרה ללא עימות צבאי – מה שהוצג כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים

דורון פסקין | 1 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בין אולטימטום לפשרה: סידור מחדש של הכוחות הפועלים במזרח תימן

היממה שלאחר פקיעת האולטימטום הסעודי שהופנה למועצת המעבר הדרומית (STC) לסגת מהשטחים שכבשה במחוז חדרמות שבתימן, לא הובילה לנסיגה מלאה, אך גם לא לעימות צבאי ישיר.

במקום זאת, היא התאפיינה בעיקר במאבק על הנרטיב הציבורי וב"סידור מחדש" של פריסת הכוחות בשטח, במה שמסתמן כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים.

מוחמד אל-נקיב, הדובר הצבאי של ה-STC, הודיע היום על תחילתה של "השתלבות" כוחות דרע אל-וטן – כוח דרומי הנתמך בידי סעודיה ומזוהה רשמית עם הממשלה התימנית המוכרת בזירה הבין-לאומית, בתוך מערך הכוחות הפועלים במחוזות שבמחלוקת – חדרמות ואל-מהרה.

כוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) בדרום תימן, 24 ביוני 2020

כוחות מועצת המעבר הדרומית (STC) בדרום תימן, 24 ביוני 2020 | צילום: -/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחאות באיראן
קריאות נגד ח'מינאי ודיווחים על ירי כלפי מפגינים – המחאה באיראן ממשיכה להתפשט לעוד ערים

דורון פסקין

באיראן דווח על הפגנות שהתקיימו בין היתר בערים קום, איספהאן, טהראן, חוראמאבד ולורסטן, שם דווח על מפגינים שהציתו תחנת משטרה

חברי התשתית | קרדיט: דוברות שב״כ
כוחות הביטחון חשפו תשתית להברחת אמל"ח שפעלה בגבול הדרומי באמצעות רחפנים

אורן שלום

כתב אישום הוגש היום נגד ארבעת חברי החוליה, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה שבנגב

חיילים בצבא איראן במהלך מצעד צבאי, 18 באפריל 2025
בכירים בישראל מעריכים: המחאה באיראן תתקשה לערער את המשטר ללא עריקה ותמיכה של אנשי צבא

יוני בן מנחם

השאלה האם קיים סיכוי שגורמים בצבא האיראני הסדיר יצטרפו למחאה עממית ויפעלו נגד משמרות המהפכה מעסיקה מזה זמן רב את קהילות המודיעין במערב. בישראל עוקבים, אך בשלב זה אין סימנים לכך

מאבטח של כוחות הביטחון הסורי בחלב, 18 בנובמבר 2025
סוריה: הרוג ושני פצועים בפיגוע התאבדות במחסום צבאי בחלב

דורון פסקין

לפי דובר משרד הפנים הסורי, המחבל ככל הנראה "בעל רקע אידיאולוגי או ארגוני הקשור לדאע"ש". לפי דיווחים לא רשמיים בסוריה, היעד המקורי של המחבל היה להגיע לאחת הכנסיות באזור, בה חגגו את ערב השנה החדשה

תיעוד מהתקיפה כפי שעלה בערוץ הטלגרם של המנהל הרשמי של חרסון
רוסיה: לפחות 24 בני אדם נהרגו בתקיפה אוקראינית על חרסון

דורון פסקין

לפי הרשויות ברוסיה, מדובר במתקפת כטב"מים על מלון ובית קפה. דוברת משרד החוץ הרוסי: "אנו מאשימים את כל מי שמממן את הנבלים הטרוריסטים באוקראינה". מנגד, צבא אוקראינה עדכן כי רוסיה שיגרה 205 כטב"מים לשטחה במהלך הלילה

ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה, ח'ליל אל-חיה, ראש חמאס בחו"ל, ח'אלד משעל
הבחירות להנהגת חמאס: איראן, מצרים, טורקיה וקטאר מנסות להשפיע מאחורי הקלעים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי התמיכה שמקבל חליל אל-חיה בזירה הפוליטית והצבאית הפנימית של חמאס, לצד קשריו הישירים עם איראן, משפרות משמעותית את סיכוייו מול משעל

