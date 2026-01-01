לאחר פקיעת האולטימטום הסעודי, הודיעה מועצת המעבר הדרומית על פריסתם של כוחות המזוהים עם הקואליציה בראשות סעודיה במחוזות חדרמות ואל-מהרה ללא עימות צבאי – מה שהוצג כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים
דורון פסקין | 1 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
בין אולטימטום לפשרה: סידור מחדש של הכוחות הפועלים במזרח תימן
היממה שלאחר פקיעת האולטימטום הסעודי שהופנה למועצת המעבר הדרומית (STC) לסגת מהשטחים שכבשה במחוז חדרמות שבתימן, לא הובילה לנסיגה מלאה, אך גם לא לעימות צבאי ישיר.
במקום זאת, היא התאפיינה בעיקר במאבק על הנרטיב הציבורי וב"סידור מחדש" של פריסת הכוחות בשטח, במה שמסתמן כסוג של פשרה זמנית בין הצדדים.
מוחמד אל-נקיב, הדובר הצבאי של ה-STC, הודיע היום על תחילתה של "השתלבות" כוחות דרע אל-וטן – כוח דרומי הנתמך בידי סעודיה ומזוהה רשמית עם הממשלה התימנית המוכרת בזירה הבין-לאומית, בתוך מערך הכוחות הפועלים במחוזות שבמחלוקת – חדרמות ואל-מהרה.
