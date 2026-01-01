בכירים בישראל מעריכים: המחאה באיראן תתקשה לערער את המשטר ללא עריקה ותמיכה של אנשי צבא

גל המחאות באיראן נכנס היום ליומו החמישי, תוך התרחבות ניכרת של מוקדי ההפגנות ברחבי המדינה – מהשווקים המסחריים בטהראן, דרך אוניברסיטאות ועד לערים נוספות. המחאה פרצה בתחילת השבוע על רקע החרפה חדה במשבר הכלכלי, צניחת הריאל לשפל היסטורי, זינוק באינפלציה והחמרה ניכרת בתנאי המחייה.

סרטונים שהופצו אתמול ברשתות החברתיות הציגו מפגינים בכמה ערים כשהם מציתים אש, חוסמים צירים מרכזיים ומתעמתים עם כוחות הביטחון האיראניים הפועלים לפיזור ההפגנות.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אמר אמש כי המדינה מתמודדת עם לחצים כבדים, והביע צער על קיומן של פעולות פנימיות הגורמות נזק לאיראן. דבריו נאמרו על רקע החרפת האזהרות מצד בכירים ברשות השופטת ובמערכת הביטחון, שהתריעו מפני תגובה נחרצת לכל ניסיון לנצל את המחאה לצורך "ערעור היציבות ברפובליקה האסלאמית".