רוסיה: לפחות 24 בני אדם נהרגו בתקיפה אוקראינית על חרסון

הרשויות ברוסיה מסרו היום כי לפחות 24 בני אדם נהרגו וכ-50 נוספים נפצעו בתקיפת כטב"מים אוקראינית על בית קפה ומלון באזור חרסון.

מושל מחוז חרסון מטעם השלטון הרוסי, ולדימיר סלדו, שצוטט על ידי סוכנות הידיעות הממלכתית, TASS, אמר כי רופאים עדיין נאבקים על חייהם של חלק מהפצועים. סלדו לא ציין באילו בית קפה ומלון מדובר.

במקביל, דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, תקפה בחריפות את השלטון בקייב. בפוסט שפרסמה בערוץ הטלגרם שלה, וצוטט אף הוא על ידי TASS, היא כתבה: "אנו מאשימים את כל מי שמממן את הנבלים הטרוריסטים באוקראינה. אנו מאשימים אותם בהריגת ילדים ובהשמדת אזרחים. אנו מאשימים אותם בהשחתת המדינה האוקראינית, שהפכה למכונת הרג. אנו מאשימים אותם".