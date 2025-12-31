המחאות באיראן: בכיר במשטר באזהרה פומבית ראשונה מאז החלו ההפגנות

בפעם הראשונה מאז החל גל המחאות הנוכחי באיראן, יוצא בכיר במשטר האיראני עם מסר המכיל אזהרה כלפי למפגינים בנוגע לגבולות המחאה.

בדברים שפורסמו היום על ידי מרכז התקשורת של הרשות השופטת באיראן, הצהיר התובע הכללי, מוחמד כאזם מוּח'די-אאזאד, כי המחאות על המצוקה הכלכלית שמתקיימות בצורה לא-אלימה הן דבר “מובן” כחלק מהמציאות החברתית, ולכן יש להתייחס אליהן ולתת להן מענה דרך המסלול החוקי. עם זאת, הוא הדגיש כי הרשות השופטת חייבת להבחין באופן חד בין "זכות המחאה" לבין פעולות שמוגדרות פליליות תחת כיסוי של מחאה, כמו ניסיון להפוך דרישות כלכליות ל"אי-ביטחון", פגיעה בסדר הציבורי, השחתת רכוש ציבורי או "יישום תרחישים חיצוניים". לדבריו, ניסיונות כאלה ייענו בתגובה משפטית "מתאימה ונחרצת".