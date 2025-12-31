כניסה
התובע הכללי, מוחמד כאזם מוּח'די-אאזאד הבהיר כי פעולות שמוגדרות פליליות תחת כיסוי של מחאה, ייענו בתגובה משפטית "מתאימה ונחרצת". אתמול התרחבו המחאות גם למספר אוניברסיטאות

דורון פסקין | 31 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

המחאות באיראן: בכיר במשטר באזהרה פומבית ראשונה מאז החלו ההפגנות

בפעם הראשונה מאז החל גל המחאות הנוכחי באיראן, יוצא בכיר במשטר האיראני עם מסר המכיל אזהרה כלפי למפגינים בנוגע לגבולות המחאה.

בדברים שפורסמו היום על ידי מרכז התקשורת של הרשות השופטת באיראן, הצהיר התובע הכללי, מוחמד כאזם מוּח'די-אאזאד, כי המחאות על המצוקה הכלכלית שמתקיימות בצורה לא-אלימה הן דבר “מובן” כחלק מהמציאות החברתית, ולכן יש להתייחס אליהן ולתת להן מענה דרך המסלול החוקי. עם זאת, הוא הדגיש כי הרשות השופטת חייבת להבחין באופן חד בין "זכות המחאה" לבין פעולות שמוגדרות פליליות תחת כיסוי של מחאה, כמו ניסיון להפוך דרישות כלכליות ל"אי-ביטחון", פגיעה בסדר הציבורי, השחתת רכוש ציבורי או "יישום תרחישים חיצוניים". לדבריו, ניסיונות כאלה ייענו בתגובה משפטית "מתאימה ונחרצת".

כמו כן, הוא קשר בין המצוקה הכלכלית לבין הסנקציות הבין-לאומיות, אך הפנה גם אצבע מאשימה לחלק מהמנגנונים הפנימיים באיראן. לדבריו, מחדל, רשלנות או ניהול כושל שמחריפים את הלחץ על הציבור יכולים לשאת אחריות משפטית ושיפוטית, ולכן על מנהלים ורשויות להשתמש בכלים החוקיים והביצועיים כדי לספק צרכים בסיסיים ולמנוע עליות מחירים "בלתי מבוקרות".

התובע הכללי של איראן, מוחמד כאזם מוּח'די-אאזאד

התובע הכללי של איראן, מוחמד כאזם מוּח'די-אאזאד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בריאיון לערוץ "פוקס ניוז" האמריקני
נתניהו: "איראן חוזרים לייצר טילים בליסטיים; אנחנו לא מחפשים הסלמה, אבל כל האפשרויות פתוחות"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בריאיון ל"פוקס ניוז" לאפשרות שישראל וארה"ב יפעלו צבאית פעם נוספת מול איראן, טען כי "ממשלה חדשה בעזה אפשרית אם מפרקים את חמאס מנשק", והעריך: הסיכויים להרחבת הסכמי אברהם "טובים מאוד"

תיעודים שעלו לרשתות החברתיות מהמחאות באיראן
מחאה, משבר ואיום חיצוני: האם המשטר האיראני בסכנה?

יוני בן מנחם

המשבר הכלכלי, והאיומים הגוברים מזינים את המחאה באיראן ומגבירים את הלחץ על המשטר. גורמים בכירים בישראל מציינים כי לפחות בשלב זה, עדיין לא ברור מה תהיה ההשפעה על השלטון, וכי מחאה נגד שלטון דיקטטורי עשויה להזדקק לזמן ממושך כדי לצבור תנופה ומסה קריטית

ההודעה שפרסם משרד ההגנה של איחוד האמירויות
איחוד האמירויות הודיעה על הסגת כוחותיה מתימן

צוות מגזין אפוק

לאחר שהקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות, וקראה לאמירויות להסיג את כוחותיה מתימן, הודיע משרד ההגנה האמירתי על הצעד. עם זאת, בשלב זה עדיין לא מדובר בסיום המשבר

כוחות המשטר הסורי בלטקיה, 9 במרץ 2025
המשטר הסורי הודיע על עוצר לילי בלטקיה שבחוף הסורי בעקבות מהומות אלימות

דורון פסקין

לאחר יומיים של מתיחות באזור בעקבות הפגנות של עלווים, במהלך הלילה האחרון פרצו מהומות שכללו תקיפות וונדליזם. ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" דיווח כי התקיפות בוצעו על ידי תומכי המשטר וכוונו כלפי בני העדה העלווית

מחאות באיראן, 29 בדצמבר 2025
המחאות באיראן: המשטר מנסה לשדר הכלה ולמנוע את התפשטותן

דורון פסקין

גל המחאה, על רקע המצב הכלכלי הקשה, התפשט הלילה לערים נוספות מחוץ לטהראן, אך עדיין לא ברור האם זה יתרחב למגזרים נוספים. מנגד, הממשל מעביר מסרים כי הוא פתוח לשיח עם המוחים

תיעוד מההפצצה בנמל אל-מכלא
הקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה בנמל אל-מכלא בתימן

דורון פסקין

ריאד טוענת כי בוצעה הברחת נשק ללא אישור, והודיעה שתקפה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות. סעודיה גם קראה לאמירויות להפסיק לאלתר כל תמיכה במועצה, ולהסיג את כוחות המועצה מהאזור בתוך 24 שעות

