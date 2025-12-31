נתניהו: "איראן חוזרים לייצר טילים בליסטיים; אנחנו לא מחפשים הסלמה, אבל כל האפשרויות פתוחות"

הלילה פורסם ריאיון של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לערוץ "פוקס ניוז" האמריקני, שהתקיים במהלך ביקורו הנוכחי של נתניהו בארה"ב.

בתחילת הריאיון נשאל נתניהו מהו הקושי המרכזי בהתקדמות לשלב השני בתוכנית השלום האמריקנית והשיב: "פירוק מנשק. חמאס התחייב להתפרק מנשק. עדיין יש לו בערך 20 אלף אנשים עם רובים מסוג קלצ'ניקוב, שבהם הם משתמשים מעת לעת כדי להוציא להורג כל מי שלא רוצה את המשך העריצות שלהם. אז הם הורגים הרבה פלסטינים שלא רוצים אותם. בסך הכול יש להם 60 אלף רובי AK. זה מה שפירוק מנשק אומר. צריך לקחת את כל הרובים האלה, להרחיק אותם מהם, וגם לפרק את מנהרות הטרור שיש להם. עדיין יש מאות קילומטרים של מנהרות טרור. חמאס מסרב לעשות זאת".