ראש הממשלה התייחס בריאיון ל"פוקס ניוז" לאפשרות שישראל וארה"ב יפעלו צבאית פעם נוספת מול איראן, טען כי "ממשלה חדשה בעזה אפשרית אם מפרקים את חמאס מנשק", והעריך: הסיכויים להרחבת הסכמי אברהם "טובים מאוד"
נתניהו: "איראן חוזרים לייצר טילים בליסטיים; אנחנו לא מחפשים הסלמה, אבל כל האפשרויות פתוחות"
הלילה פורסם ריאיון של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לערוץ "פוקס ניוז" האמריקני, שהתקיים במהלך ביקורו הנוכחי של נתניהו בארה"ב.
בתחילת הריאיון נשאל נתניהו מהו הקושי המרכזי בהתקדמות לשלב השני בתוכנית השלום האמריקנית והשיב: "פירוק מנשק. חמאס התחייב להתפרק מנשק. עדיין יש לו בערך 20 אלף אנשים עם רובים מסוג קלצ'ניקוב, שבהם הם משתמשים מעת לעת כדי להוציא להורג כל מי שלא רוצה את המשך העריצות שלהם. אז הם הורגים הרבה פלסטינים שלא רוצים אותם. בסך הכול יש להם 60 אלף רובי AK. זה מה שפירוק מנשק אומר. צריך לקחת את כל הרובים האלה, להרחיק אותם מהם, וגם לפרק את מנהרות הטרור שיש להם. עדיין יש מאות קילומטרים של מנהרות טרור. חמאס מסרב לעשות זאת".
נתניהו התייחס לדיווחים בתקשורת, שקדמו לפגישתו עם טראמפ, בהן נטען כי קיימת בבית הלבן ביקורת כלפי נתניהו כי הוא מושך זמן ומנסה להביא את טראמפ להיות ניצי יותר בעמדותיו: "אני לא יכול להתעסק עם אף אחד מהספינים המזויפים האלה, כי לא הייתי צריך להביא את הנשיא לשום מקום. ראינו עין בעין. הוא הגיע ישר לעניין. הוא אמר: 'תשכחו מכל ענייני העיתונות האלה'. הדבר האמיתי הוא שצריך לגרום לחמאס להתפרק מנשק".
