כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ראש הממשלה התייחס בריאיון ל"פוקס ניוז" לאפשרות שישראל וארה"ב יפעלו צבאית פעם נוספת מול איראן, טען כי "ממשלה חדשה בעזה אפשרית אם מפרקים את חמאס מנשק", והעריך: הסיכויים להרחבת הסכמי אברהם "טובים מאוד"

אורן שלום | 31 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

נתניהו: "איראן חוזרים לייצר טילים בליסטיים; אנחנו לא מחפשים הסלמה, אבל כל האפשרויות פתוחות"

הלילה פורסם ריאיון של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לערוץ "פוקס ניוז" האמריקני, שהתקיים במהלך ביקורו הנוכחי של נתניהו בארה"ב.

בתחילת הריאיון נשאל נתניהו מהו הקושי המרכזי בהתקדמות לשלב השני בתוכנית השלום האמריקנית והשיב: "פירוק מנשק. חמאס התחייב להתפרק מנשק. עדיין יש לו בערך 20 אלף אנשים עם רובים מסוג קלצ'ניקוב, שבהם הם משתמשים מעת לעת כדי להוציא להורג כל מי שלא רוצה את המשך העריצות שלהם. אז הם הורגים הרבה פלסטינים שלא רוצים אותם. בסך הכול יש להם 60 אלף רובי AK. זה מה שפירוק מנשק אומר. צריך לקחת את כל הרובים האלה, להרחיק אותם מהם, וגם לפרק את מנהרות הטרור שיש להם. עדיין יש מאות קילומטרים של מנהרות טרור. חמאס מסרב לעשות זאת".

נתניהו התייחס לדיווחים בתקשורת, שקדמו לפגישתו עם טראמפ, בהן נטען כי קיימת בבית הלבן ביקורת כלפי נתניהו כי הוא מושך זמן ומנסה להביא את טראמפ להיות ניצי יותר בעמדותיו: "אני לא יכול להתעסק עם אף אחד מהספינים המזויפים האלה, כי לא הייתי צריך להביא את הנשיא לשום מקום. ראינו עין בעין. הוא הגיע ישר לעניין. הוא אמר: 'תשכחו מכל ענייני העיתונות האלה'. הדבר האמיתי הוא שצריך לגרום לחמאס להתפרק מנשק".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בריאיון לערוץ "פוקס ניוז" האמריקני

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בריאיון לערוץ "פוקס ניוז" האמריקני | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעודים שעלו לרשתות החברתיות מהמחאות באיראן
מחאה, משבר ואיום חיצוני: האם המשטר האיראני בסכנה?

יוני בן מנחם

המשבר הכלכלי, והאיומים הגוברים מזינים את המחאה באיראן ומגבירים את הלחץ על המשטר. גורמים בכירים בישראל מציינים כי לפחות בשלב זה, עדיין לא ברור מה תהיה ההשפעה על השלטון, וכי מחאה נגד שלטון דיקטטורי עשויה להזדקק לזמן ממושך כדי לצבור תנופה ומסה קריטית

ההודעה שפרסם משרד ההגנה של איחוד האמירויות
איחוד האמירויות הודיעה על הסגת כוחותיה מתימן

צוות מגזין אפוק

לאחר שהקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות, וקראה לאמירויות להסיג את כוחותיה מתימן, הודיע משרד ההגנה האמירתי על הצעד. עם זאת, בשלב זה עדיין לא מדובר בסיום המשבר

כוחות המשטר הסורי בלטקיה, 9 במרץ 2025
המשטר הסורי הודיע על עוצר לילי בלטקיה שבחוף הסורי בעקבות מהומות אלימות

דורון פסקין

לאחר יומיים של מתיחות באזור בעקבות הפגנות של עלווים, במהלך הלילה האחרון פרצו מהומות שכללו תקיפות וונדליזם. ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם" דיווח כי התקיפות בוצעו על ידי תומכי המשטר וכוונו כלפי בני העדה העלווית

מחאות באיראן, 29 בדצמבר 2025
המחאות באיראן: המשטר מנסה לשדר הכלה ולמנוע את התפשטותן

דורון פסקין

גל המחאה, על רקע המצב הכלכלי הקשה, התפשט הלילה לערים נוספות מחוץ לטהראן, אך עדיין לא ברור האם זה יתרחב למגזרים נוספים. מנגד, הממשל מעביר מסרים כי הוא פתוח לשיח עם המוחים

תיעוד מההפצצה בנמל אל-מכלא
הקואליציה בהובלת סעודיה תקפה הלילה בנמל אל-מכלא בתימן

דורון פסקין

ריאד טוענת כי בוצעה הברחת נשק ללא אישור, והודיעה שתקפה ציוד שיועד למועצת המעבר הדרומית – כוח בדלני הפועל בדרום תימן וזוכה לתמיכת איחוד האמירויות. סעודיה גם קראה לאמירויות להפסיק לאלתר כל תמיכה במועצה, ולהסיג את כוחות המועצה מהאזור בתוך 24 שעות

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במסיבת עיתונאים לאחר פגישתם בפלורידה, 29 בדצמבר 2025
טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "אני מקווה שאיראן לא מנסה להיבנות מחדש, כי אנחנו לא רוצים לבזבז דלק על מטוס B-2"

אורן שלום

עיקרי דבריהם של נשיא ארה"ב וראש הממשלה לאחר פגישתם

שתפו: