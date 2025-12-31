מחאה, משבר ואיום חיצוני: האם המשטר האיראני בסכנה?

גל המחאות באיראן מתרחב בימים אלה על רקע החרפה מתמשכת של המשבר הכלכלי, קריסת המטבע המקומי והתגברות האיומים הביטחוניים מצד ארה"ב וישראל. מה שהחל כהתפרצות מחאה נקודתית בשווקים המסחריים של טהראן, התפתח בתוך ימים למוקד תסיסה רחב היקף, הכולל אוניברסיטאות וערים מרכזיות ופריפריאליות כאחד.

המחאה מתנהלת בצל אזהרות פומביות מפני תקיפה צבאית אפשרית של ישראל וארה"ב נגד יעדים אסטרטגיים באיראן, בהם מתקני ייצור טילים בליסטיים ואתרי גרעין חדשים. בימים האחרונים נרשמו בטהראן הפגנות בהובלת סוחרים ובעלי חנויות, במחאה על הצניחה ההיסטורית בערכו של הריאל האיראני מול הדולר. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו את כוחות הביטחון משתמשים בגז מדמיע לפיזור מפגינים שקראו סיסמאות נגד המשטר.