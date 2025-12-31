כניסה
המשבר הכלכלי, והאיומים הגוברים מזינים את המחאה באיראן ומגבירים את הלחץ על המשטר. גורמים בכירים בישראל מציינים כי לפחות בשלב זה, עדיין לא ברור מה תהיה ההשפעה על השלטון, וכי מחאה נגד שלטון דיקטטורי עשויה להזדקק לזמן ממושך כדי לצבור תנופה ומסה קריטית

יוני בן מנחם | 31 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

מחאה, משבר ואיום חיצוני: האם המשטר האיראני בסכנה?

גל המחאות באיראן מתרחב בימים אלה על רקע החרפה מתמשכת של המשבר הכלכלי, קריסת המטבע המקומי והתגברות האיומים הביטחוניים מצד ארה"ב וישראל. מה שהחל כהתפרצות מחאה נקודתית בשווקים המסחריים של טהראן, התפתח בתוך ימים למוקד תסיסה רחב היקף, הכולל אוניברסיטאות וערים מרכזיות ופריפריאליות כאחד.

המחאה מתנהלת בצל אזהרות פומביות מפני תקיפה צבאית אפשרית של ישראל וארה"ב נגד יעדים אסטרטגיים באיראן, בהם מתקני ייצור טילים בליסטיים ואתרי גרעין חדשים. בימים האחרונים נרשמו בטהראן הפגנות בהובלת סוחרים ובעלי חנויות, במחאה על הצניחה ההיסטורית בערכו של הריאל האיראני מול הדולר. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו את כוחות הביטחון משתמשים בגז מדמיע לפיזור מפגינים שקראו סיסמאות נגד המשטר.

במקביל, התרחבה המחאה גם אל הקמפוסים האקדמיים. כלי תקשורת באיראן דיווחו על הפגנות סטודנטים במספר מוסדות בטהראן ובאיספהאן, וכן על התכנסויות מחאה בערים כרמאנשאה, שיראז, יזד, המדאן ואראכ. בעיר משהד נרשמה נוכחות ביטחונית מוגברת, המעידה על חשש השלטונות מהתפשטות נוספת של גל המחאה.

תיעודים שעלו לרשתות החברתיות מהמחאות באיראן

תיעודים שעלו לרשתות החברתיות מהמחאות באיראן | צילום מסך

