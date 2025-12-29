כניסה
שר הפנים הטורקי הודיע כי במהלך המבצע נערכו פשיטות ביותר ב-108 כתובות שונות ב-15 מחוזות במדינה

דורון פסקין | 29 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טורקיה: כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב היקף נגד דאע"ש; שלושה שוטרים נהרגו בחילופי אש

שר הפנים הטורקי, עלי ירליקאיה, הודיע הבוקר כי שלושה שוטרים נהרגו ושמונה נוספים נפצעו במהלך חילופי אש מול חמושים המזוהים עם דאע"ש, במסגרת מבצע של כוחות הביטחון במחוז יאלובה שבצפון-מערב טורקיה.

לדברי השר, שישה מחבלי דאע"ש "נוטרלו" במהלך העימות – כולם אזרחים טורקים. המבצע, שהחל בשעות הלילה, הסתיים הבוקר.

ירליקאיה הוסיף כי האירוע ביאלובה היה חלק ממבצע רחב היקף שבמהלכו נערכו פשיטות ב-108 כתובות שונות ב-15 מחוזות ברחבי המדינה. אחת הפעולות המרכזיות התקיימה בסביבות השעה 02:00 לפנות בוקר. במהלך הפעולה בשכונת איסמט פאשה, פתחו מחבלים באש לעבר כוחות הביטחון.

כוחות ביטחון טורקיים, 1 באוקטובר 2023

כוחות ביטחון טורקיים, 1 באוקטובר 2023 | צילום: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, בפגישתם במאר-א-לאגו, 28 בדצמבר 2025
טראמפ וזלנסקי הצהירו על התקדמות, אך סוגיות ליבה עדיין לא נפתרו

דורון פסקין

לפי לשכת נשיא אוקראינה, "חלק מהמסמכים כבר הוסכמו במלואם או מצויים בשלבי סיום". טראמפ ציין כי הסוגיה המורכבת ביותר נוגעת לשאלת השטח: חלק מהקרקעות "נלקחו", אחרות "ייתכן שיעמדו למיקוח"

לוחמים חות'ים בתימן, 16 בינואר 2025
בישראל עוקבים אחר ההתעצמות מחדש של החות'ים; הנושא צפוי לעלות בפגישת טראמפ-נתניהו

יוני בן מנחם

גורם ביטחוני בכיר ציין כי מערכת הביטחון ממליצה לדרג המדיני שלא לאפשר לחות'ים להשלים התעצמות צבאית מחודשת. אמש איים מנהיג החות'ים כי כל נוכחות ישראלית בשטח סומלילנד תיחשב ל"מטרה צבאית לגיטימית" עבורם

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית
נשיא בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את גל"צ

אורן שלום

בהחלטתו קבע עמית כי הצו יהיה תקף עד להכרעה בעתירות שהוגשו נגד סגירת התחנה. מוקדם יותר הודיעה היועמ"שית כי היא תומכת בהוצאת צו הביניים

מערכת הלייזר ״אור איתן״
מערכת "אור איתן" נמסרה רשמית לצה"ל ותהפוך למערכת הלייזר המבצעית הראשונה

צוות מגזין אפוק

מערכת הלייזר אמורה לשמש פני איומים אוויריים – רקטות, פצצות מרגמה, כטב"מים ועוד. שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "ההישג האדיר הזה משנה את כללי המשחק"

תיעוד מההפגנות בסוריה היום
הרוגים ועשרות נפגעים כתוצאה מעימותים שפרצו בהפגנות העלווים בסוריה

דורון פסקין

מחאות בני העדה העלווית בערי החוף גלשו לעימותים עם תומכי המשטר וכוחות הביטחון. המפגינים קראו להפסקת "הפרות ופשעים" ולשחרור עצורים מקרב בני העדה, ושרפו דגלי טורקיה

רכבי הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) בצפון סוריה, 23 בינואר 2022
דיווחים בסוריה על מגמה חדשה של הצטרפות אנשי משטר אסד לכוחות ה-SDF

דורון פסקין

מקורות סוריים וערביים מדווחים על קליטה נרחבת של יוצאי צבא ומנגנוני ביטחון מהמשטר הקודם למיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים. לפי חלק מהדיווחים, מדובר במהלך יזום לבניית שכבת כוח מנוסה שתספק אבטחה, שליטה ויכולת התבססות בשטח

