שר הפנים הטורקי הודיע כי במהלך המבצע נערכו פשיטות ביותר ב-108 כתובות שונות ב-15 מחוזות במדינה
דורון פסקין | 29 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טורקיה: כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב היקף נגד דאע"ש; שלושה שוטרים נהרגו בחילופי אש
שר הפנים הטורקי, עלי ירליקאיה, הודיע הבוקר כי שלושה שוטרים נהרגו ושמונה נוספים נפצעו במהלך חילופי אש מול חמושים המזוהים עם דאע"ש, במסגרת מבצע של כוחות הביטחון במחוז יאלובה שבצפון-מערב טורקיה.
לדברי השר, שישה מחבלי דאע"ש "נוטרלו" במהלך העימות – כולם אזרחים טורקים. המבצע, שהחל בשעות הלילה, הסתיים הבוקר.
ירליקאיה הוסיף כי האירוע ביאלובה היה חלק ממבצע רחב היקף שבמהלכו נערכו פשיטות ב-108 כתובות שונות ב-15 מחוזות ברחבי המדינה. אחת הפעולות המרכזיות התקיימה בסביבות השעה 02:00 לפנות בוקר. במהלך הפעולה בשכונת איסמט פאשה, פתחו מחבלים באש לעבר כוחות הביטחון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו