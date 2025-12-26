מוסקבה מגבירה מעורבות צבאית ומדינית תחת שלטון א-שרע, מתווכת בין ירושלים לדמשק – ובישראל רואים בנוכחות הרוסית "הרע במיעוטו" מול ההתבססות הטורקית
יוני בן מנחם | 26 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
רוסיה מנסה לחזור לדרום סוריה
לאחר שבאוקטובר האחרון ביקר נשיא סוריה, אחמד א-שרע, במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין – השבוע אירח פוטין במוסקבה את שרי החוץ וההגנה הסוריים, אסעד א-שיבאני ומרהף אבו קסרה. לפי סוכנות הידיעות הסורית הרשמית סאנא, השיחות עסקו ב"נושאים פוליטיים, צבאיים וכלכליים בעלי עניין משותף", וכן ב"שיתוף פעולה בין המדינות בתחום התעשיות הצבאיות".
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי אף שרוסיה העניקה מקלט מדיני לנשיא סוריה המודח, בשאר אסד, היא שבה ומגבירה את מעורבותה הצבאית במדינה תחת שלטונו של א-שרע – והפעם לא רק ככוח צבאי, אלא גם כשחקנית מדינית מרכזית.
להערכת אותם גורמים, מוסקבה שואפת להשיב את כוחותיה לדרום סוריה, בדומה למצב ששרר לפני נפילת משטר אסד. במקביל, רוסיה תגברה בחודשים האחרונים את נוכחותה הצבאית בבסיס חיל האוויר חמימים, שהוקם בתקופת שלטונו של אסד. א-שרע, כך נטען, רואה בפריסה מחודשת של כוחות רוסיים בדרום המדינה, סמוך לרמת הגולן, מנוף משמעותי לחיזוק עמדותיו במשא ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני.
