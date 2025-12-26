רוסיה מנסה לחזור לדרום סוריה

לאחר שבאוקטובר האחרון ביקר נשיא סוריה, אחמד א-שרע, במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין – השבוע אירח פוטין במוסקבה את שרי החוץ וההגנה הסוריים, אסעד א-שיבאני ומרהף אבו קסרה. לפי סוכנות הידיעות הסורית הרשמית סאנא, השיחות עסקו ב"נושאים פוליטיים, צבאיים וכלכליים בעלי עניין משותף", וכן ב"שיתוף פעולה בין המדינות בתחום התעשיות הצבאיות".

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי אף שרוסיה העניקה מקלט מדיני לנשיא סוריה המודח, בשאר אסד, היא שבה ומגבירה את מעורבותה הצבאית במדינה תחת שלטונו של א-שרע – והפעם לא רק ככוח צבאי, אלא גם כשחקנית מדינית מרכזית.