נשיא לבנון: "רוח המלחמה הורחקה מלבנון; ההחלטה לבלעדיות הנשק כבר התקבלה"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, רמז היום על התקדמות מסוימת במאמצים למנוע הידרדרות למלחמה נוספת בלבנון. הדברים נאמרו לאחר פגישתו עם הפטריארך המרוני, בשארה בוטרוס א-ראעי, במטה הפטריארכיה בבקרקי, לרגל חג המולד, וצוטטו בסוכנות הידיעות הלבנונית.

עון התייחס להמשך ההתקפות של ישראל בדרום לבנון וציין כי "ישנו פצע מדמם בדרום". הוא טען כי הדבר נובע מהמשך החזקת אסירים בבתי הכלא בישראל ומהתוקפנות המתמשכת.