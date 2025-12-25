ג'וזף עון התייחס למצב הביטחוני במדינה ולמגעים למנוע מלחמה נוספת, וטען כי "הדברים מתקדמים לכיוונים חיוביים". על פירוק חיזבאללה מנשקו אמר כי "היישום מתבצע בהתאם לנסיבות"
דורון פסקין | 25 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נשיא לבנון: "רוח המלחמה הורחקה מלבנון; ההחלטה לבלעדיות הנשק כבר התקבלה"
נשיא לבנון, ג'וזף עון, רמז היום על התקדמות מסוימת במאמצים למנוע הידרדרות למלחמה נוספת בלבנון. הדברים נאמרו לאחר פגישתו עם הפטריארך המרוני, בשארה בוטרוס א-ראעי, במטה הפטריארכיה בבקרקי, לרגל חג המולד, וצוטטו בסוכנות הידיעות הלבנונית.
עון התייחס להמשך ההתקפות של ישראל בדרום לבנון וציין כי "ישנו פצע מדמם בדרום". הוא טען כי הדבר נובע מהמשך החזקת אסירים בבתי הכלא בישראל ומהתוקפנות המתמשכת.
עם זאת, לדבריו חלה תפנית חיובית בזירה המדינית. "המגעים הדיפלומטיים לא פסקו במטרה להרחיק את רוח המלחמה. אני אומר לכם – רוח המלחמה הורחקה מלבנון, והדברים מתקדמים לכיוונים חיוביים, בעזרת האל".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו