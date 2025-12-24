כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אוסאמה חמדאן תקף את הדרישה הישראלית-אמריקנית לפירוז עזה ופירוק ארגון הטרור מנשקו, והצהיר: "האויב לא יצליח לפרק את חמאס מנשקו גם בעוד מאה שנה"

דורון פסקין | 24 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בכיר חמאס: "הרעיון של מסירת הנשק אינו מקובל על ההתנגדות; סופו של הסכסוך יהיה מחיקת ישראל"

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן הביע אמש התנגדות מוחלטת לפירוז עזה ופירוק הארגון מנשקו, וטען כי מהלך כזה הוא "מנוגד להיגיון". בריאיון לרשת "אל-מסירה", המזוהה עם החות'ים בתימן, פירט חמדאן מדוע דרישת ישראל והמערב לפירוז רצועת עזה אינה מקובלת על חמאס.

בדבריו, תקף חמדאן את הדרישה הישראלית-אמריקנית לפירוק "ההתנגדות" מנשקה, והגדיר אותה כמהלך חסר היגיון אסטרטגי ולאומי. "ההיגיון של ההתפרקות מנשק אינו מקובל מיסודו, ואנחנו לא יכולים לדון בנושא הזה. כלי נשק אלה הם כלי נשק של התנגדות והסיבה לקיומם היא הכיבוש", אמר.

לטענתו, מאחורי הדרישה לפירוז לא עומדים שיקולים ביטחוניים בלבד, אלא מטרות פוליטיות רחבות יותר. "פירוק נשק ההתנגדות פירושו פתיחת הדלת לבליעת רוב אדמות האומה [הערבית], שכן אז ישראל תהפוך לבעלת הנשק הבלעדית והיחידה באזור", טען.

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן, 18 בינואר 2025

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן, 18 בינואר 2025 | צילום: OLIVER MARSDEN/Middle East Images/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הנאום בטקס
"אויבינו אומנם מלקקים את הפצעים, אך הם מבקשים להתחמש מחדש כדי לפגוע בנו שוב"

אורן שלום

סיכום הנאומים של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל בטקס סיום קורס טיס

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 19 בדצמבר 2025
זלנסקי חשף את תוכנית 20 הנקודות של ארה"ב: "חלה התקדמות משמעותית"

דורון פסקין

נשיא אוקראינה הציג את מה שכינה "הסכם מסגרת" לסיום המלחמה. בין הסעיפים: ערבויות הגנה בסגנון אמנת נאט"ו, צירוף אוקראינה לאיחוד האירופי ומחלוקת פתוחה על אזור דונבאס – שחלקו נכבש על ידי רוסיה וייתכן כי יהפוך לאזור סחר חופשי מפורז

כוחות צה״ל בגבול עם רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
קצין נפצע ברפיח מפיצוץ מטען; משרד ראש הממשלה: "ישראל תגיב בהתאם"

צוות מגזין אפוק

מטען הופעל כלפי כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית ברפיח, הקצין פונה לבית חולים במצב קל

אוקראינים במחוז חרסון שנכבש על ידי רוסיה, 2 בפברואר 2023
דאגה באוקראינה בעקבות חוק רוסי חדש המאפשר להפקיע בתים בשטחים שנכבשו ולהעבירם לבעלות רוסית

דורון פסקין

באוקראינה דווח כי אזרחים אוקראינים רבים עשויים לאבד את בתיהם בעקבות חוק עליו חתם נשיא רוסיה, במה שמהווה חלק מתהליך האינטגרציה שמבצעת רוסיה באותם אזורים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן
התחזקות היחסים עם קפריסין ויוון והמסר לארדואן

יוני בן מנחם

על רקע הפסגה המשולשת שהתקיימה השבוע בהשתתפות ראש הממשלה ומנהיגי קפריסין ויוון, אומרים גורמים בכירים בירושלים כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על הקמת כוח צבאי משותף, אך לארדואן הועבר מסר ברור: להפחית את ניסיונותיו להגביר מעורבות צבאית בסוריה וברצועת עזה

אחמד עלי שכר, הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון שנעדר
היעלמותו של הקצין לשעבר במנגנון הביטחון הלבנוני והקשר לרון ארד

דורון פסקין

בלבנון דווח על היעלמותו של עלי שכר, שנעדר מאז שבוע שעבר. דיווחים ערביים מצביעים על האפשרות כי נחטף על ידי ישראל על רקע מעורבותו ומעורבות משפחתו בחטיפת הנווט רון ארד

שתפו: