בכיר חמאס: "הרעיון של מסירת הנשק אינו מקובל על ההתנגדות; סופו של הסכסוך יהיה מחיקת ישראל"

בכיר חמאס אוסאמה חמדאן הביע אמש התנגדות מוחלטת לפירוז עזה ופירוק הארגון מנשקו, וטען כי מהלך כזה הוא "מנוגד להיגיון". בריאיון לרשת "אל-מסירה", המזוהה עם החות'ים בתימן, פירט חמדאן מדוע דרישת ישראל והמערב לפירוז רצועת עזה אינה מקובלת על חמאס.

בדבריו, תקף חמדאן את הדרישה הישראלית-אמריקנית לפירוק "ההתנגדות" מנשקה, והגדיר אותה כמהלך חסר היגיון אסטרטגי ולאומי. "ההיגיון של ההתפרקות מנשק אינו מקובל מיסודו, ואנחנו לא יכולים לדון בנושא הזה. כלי נשק אלה הם כלי נשק של התנגדות והסיבה לקיומם היא הכיבוש", אמר.