זלנסקי חשף את תוכנית 20 הנקודות של ארה"ב: "חלה התקדמות משמעותית"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, חשף אמש בתדרוך לעיתונאים בקייב את עיקרי "מסמך המסגרת" האמריקני בן 20 הסעיפים, שנועד לשמש בסיס להסכם לסיום המלחמה עם רוסיה. הדברים פורסמו היום בדיווח מפורט של סוכנות הידיעות האוקראינית Ukrinform.

זלנסקי הדגיש כי מדובר בשלב זה בטיוטה בלבד, וכי חלק מסעיפי המסמך "עשויים להשתנות במהלך המשא ומתן".

עם זאת, לדבריו, "חלה התקדמות משמעותית לקראת השלמת גיבוש המסמכים". הוא תיאר את היוזמה האמריקנית כ"מסמך פוליטי בסיסי" המשותף לאוקראינה, ארה"ב, אירופה ורוסיה: "אני מוכן כעת להציג את טיוטת המסמך בן 20 הנקודות. זהו מסמך מסגרת – מסמך פוליטי בסיסי לסיום המלחמה". לדבריו, הטיוטה משקפת במידה רבה עמדה אוקראינית-אמריקנית משותפת, אך עדיין נותרו סוגיות לא פתורות.