קצין נפצע ברפיח מפיצוץ מטען; משרד ראש הממשלה: "ישראל תגיב בהתאם"

על רקע הפסגה המשולשת שהתקיימה השבוע בהשתתפות ראש הממשלה ומנהיגי קפריסין ויוון, אומרים גורמים בכירים בירושלים כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על הקמת כוח צבאי משותף, אך לארדואן הועבר מסר ברור: להפחית את ניסיונותיו להגביר מעורבות צבאית בסוריה וברצועת עזה