מטען הופעל כלפי כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית ברפיח, הקצין פונה לבית חולים במצב קל

צוות מגזין אפוק | 24 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

קצין נפצע ברפיח מפיצוץ מטען; משרד ראש הממשלה: "ישראל תגיב בהתאם"

דובר צה"ל עדכן כי מוקדם יותר היום, הופעל מטען על כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית לטיהור מרחב רפיח מתשתיות טרור.

כתוצאה מכך, קצין לוחם נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה.

לאחר הודעת צה"ל, פרסם משרד ראש הממשלה הודעה באנגלית בה נכתב: "ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש ואת תוכנית 20 הסעיפים של הנשיא טראמפ.

כוחות צה״ל בגבול עם רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025

כוחות צה״ל בגבול עם רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: Amir Levy/Getty Images

