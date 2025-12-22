משרד ההגנה הסורי טען כי לוחמי המיליציה, הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, פתחו במתקפת פתע על כוחות הביטחון הסורים
דורון פסקין | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
חילופי אש בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה; עשרות משפחות נמלטו מבתיהן
חילופי אש כבדים התפתחו היום באזור העיר חלב בין כוחות SDF הכורדיים לבין יחידות של צבא סוריה וכוחות ביטחון הפנים.
לפי הודעת משרד ההגנה הסורי, שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית SANA, לוחמי ה-SDF , מיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, הפועלים בשכונות אל-אשרפייה ושייח' מקסוד פתחו במתקפת פתע, שבמהלכה נעשה שימוש במקלעים כבדים, רקטות RPG ומרגמות.
לפי הדיווח, העימותים החלו לאחר שלוחמי ה-SDF נסוגו באופן חד-צדדי ומפתיע מהמחסומים המשותפים שהפעילו יחד עם צבא סוריה באזור – צעד שבוצע, לטענת דמשק, בניגוד להסכמות קודמות בין הצדדים. מיד לאחר הנסיגה החלו הכוחות הכורדיים להפגיז עמדות של הצבא הסורי וכן שכונות מגורים סמוכות לאזור אל-אשרפייה.
