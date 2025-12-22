כניסה
משרד ההגנה הסורי טען כי לוחמי המיליציה, הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, פתחו במתקפת פתע על כוחות הביטחון הסורים

דורון פסקין | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חילופי אש בין כוחות ה-SDF לצבא סוריה; עשרות משפחות נמלטו מבתיהן

חילופי אש כבדים התפתחו היום באזור העיר חלב בין כוחות SDF הכורדיים לבין יחידות של צבא סוריה וכוחות ביטחון הפנים.

לפי הודעת משרד ההגנה הסורי, שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית SANA, לוחמי ה-SDF , מיליציה הנתמכת על ידי ארה"ב ורוב לוחמיה כורדים, הפועלים בשכונות אל-אשרפייה ושייח' מקסוד פתחו במתקפת פתע, שבמהלכה נעשה שימוש במקלעים כבדים, רקטות RPG ומרגמות.

לפי הדיווח, העימותים החלו לאחר שלוחמי ה-SDF נסוגו באופן חד-צדדי ומפתיע מהמחסומים המשותפים שהפעילו יחד עם צבא סוריה באזור – צעד שבוצע, לטענת דמשק, בניגוד להסכמות קודמות בין הצדדים. מיד לאחר הנסיגה החלו הכוחות הכורדיים להפגיז עמדות של הצבא הסורי וכן שכונות מגורים סמוכות לאזור אל-אשרפייה.

חיילי צבא סוריה, 8 בדצמבר 2025

חיילי צבא סוריה, 8 בדצמבר 2025 | צילום: Omar Albaw / Middle East Images / AFP via Getty Images

ראש ממשלת יוון, קיריאקוס מיצוטאקיס, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס | צילום מסך
נתניהו: "אני רוצה להעביר כאן מסר ברור לאיראן – כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה קשה מאוד"

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים שקיים ראש הממשלה יחד עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין במהלך הפסגה המשולשת בירושלים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ההצהרה שפרסם היום
ראש הממשלה: "ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה – היא הדרך הנכונה לברר את האמת"

אורן שלום

נתניהו פרסם הצהרה מוקלטת בנוגע להקמת ועדת חקירה שתחקור את אירועי ה-7 באוקטובר. "כל הנושאים ייבדקו, ללא יוצא מן הכלל - המדיני, הביטחוני, המודיעיני, המשפטי – הכל"

חיילים טורקים בגבול בין טורקיה ואיראן, 1 בנובמבר 2024
חמאס שיבח את העמדה הטורקית נגד ישראל; בכירים בירושלים הגיבו: ממחיש מדוע אסור שטורקיה תציב חיילים ברצועה

יוני בן מנחם

האתר של חמאס, "ריסאלה נט", פרסם מאמר בו שיבח את טורקיה על כך ששמרה על שיח ביקורתי ברור כלפי "הכיבוש", בעוד מדינות משפיעות הסתפקו באמירות כלליות, ואף אימצו בפועל את הנרטיב הישראלי

תחנת גלי צה״ל
הממשלה אישרה את ההחלטה לסגור את גלי צה"ל, למרות התנגדותה של היועמ"שית

צוות מגזין אפוק

לאחר אישור ההחלטה, שעברה פה אחד בישיבת הממשלה, הנחה שר הביטחון לעצור באופן מיידי את המיונים לתחנה ולהיערך לשיבוץ מחדש של משרתי היחידה. עוד לפני ישיבת הממשלה טענה היועמ"שית כי "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי"

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
דיווחים ערביים: ישראל פועלת להרחבת הקו הצהוב ברצועת עזה

דורון פסקין

בכלי תקשורת ערביים וברשתות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק ג'באליה בצפון הרצועה, וביצעו עבודות הנדסיות להרחבת השטח שבשליטה ישראלית. עוד דווח כי בימים האחרונים נעשו פעולות דומות גם במרכז ובדרום הרצועה

חוקרים בזירת הפיצוץ בו נהרג סרווארוב, 22 בדצמבר 2025
גנרל רוסי בכיר נהרג בפיצוץ רכב במוסקבה; נבדקת אפשרות כי הוא חוסל על ידי אוקראינה

דורון פסקין

גנרל-לייטננט פאניל סרווארוב שימש כראש מנהל ההכשרה המבצעית במטה הכללי. הרשויות ברוסיה מסרו כי אותר מטען שהוטמן מתחת לרכבו

