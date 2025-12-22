גנרל רוסי בכיר נהרג בפיצוץ רכב במוסקבה; נבדקת אפשרות כי הוא חוסל על ידי אוקראינה

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ראש הממשלה צפוי להעלות בפגישתו הצפויה עם נשיא ארה"ב בשבוע הבא את נושא חידוש ייצור הטילים הבליסטיים של איראן בסיוע של סין. להערכתם, המסר המרכזי צפוי להיות כי ישראל יכולה לתקוף לבדה, אך תזדקק לתמיכה אמריקנית בהגנה אווירית