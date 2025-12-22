גנרל-לייטננט פאניל סרווארוב שימש כראש מנהל ההכשרה המבצעית במטה הכללי. הרשויות ברוסיה מסרו כי אותר מטען שהוטמן מתחת לרכבו
דורון פסקין | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
גנרל רוסי בכיר נהרג בפיצוץ רכב במוסקבה; נבדקת אפשרות כי הוא חוסל על ידי אוקראינה
פיצוץ ברכב שאירע הבוקר בדרום מוסקבה גרם למותו של גנרל-לייטננט פאניל סרווארוב, ראש מנהל ההכשרה המבצעית במטה הכללי של הכוחות המזוינים של רוסיה.
כלי תקשורת ברוסיה ציטטו הודעות שנמסרו מטעם ועדת החקירות של רוסיה האחראית על חקירת האירוע.
במידע שנמסר מהוועדה לסוכנות הידיעות TASS נמסר כי הפיצוץ נגרם ממטען חבלה שהוטמן מתחת לרכבו של סרווארוב.
