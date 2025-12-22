כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גנרל-לייטננט פאניל סרווארוב שימש כראש מנהל ההכשרה המבצעית במטה הכללי. הרשויות ברוסיה מסרו כי אותר מטען שהוטמן מתחת לרכבו

דורון פסקין | 22 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

גנרל רוסי בכיר נהרג בפיצוץ רכב במוסקבה; נבדקת אפשרות כי הוא חוסל על ידי אוקראינה

פיצוץ ברכב שאירע הבוקר בדרום מוסקבה גרם למותו של גנרל-לייטננט פאניל סרווארוב, ראש מנהל ההכשרה המבצעית במטה הכללי של הכוחות המזוינים של רוסיה.

כלי תקשורת ברוסיה ציטטו הודעות שנמסרו מטעם ועדת החקירות של רוסיה האחראית על חקירת האירוע.

במידע שנמסר מהוועדה לסוכנות הידיעות TASS נמסר כי הפיצוץ נגרם ממטען חבלה שהוטמן מתחת לרכבו של סרווארוב.

חוקרים בזירת הפיצוץ בו נהרג סרווארוב, 22 בדצמבר 2025

חוקרים בזירת הפיצוץ בו נהרג סרווארוב, 22 בדצמבר 2025 | צילום: Alexander NEMENOV / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
דיווחים ערביים: ישראל פועלת להרחבת הקו הצהוב ברצועת עזה

דורון פסקין

בכלי תקשורת ערביים וברשתות נטען כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בעומק ג'באליה בצפון הרצועה, וביצעו עבודות הנדסיות להרחבת השטח שבשליטה ישראלית. עוד דווח כי בימים האחרונים נעשו פעולות דומות גם במרכז ובדרום הרצועה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
האם נתניהו יבקש מטראמפ אור ירוק למתקפת מנע באיראן?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ראש הממשלה צפוי להעלות בפגישתו הצפויה עם נשיא ארה"ב בשבוע הבא את נושא חידוש ייצור הטילים הבליסטיים של איראן בסיוע של סין. להערכתם, המסר המרכזי צפוי להיות כי ישראל יכולה לתקוף לבדה, אך תזדקק לתמיכה אמריקנית בהגנה אווירית

מכליות נפט ונצואליות
דיווח: ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

אורן שלום

הדיווח מגיע לאחר שהלילה תפסה ארה"ב מכלית נוספת. בסוכנות הידיעות רויטרס נטען כי המכלית הייתה תחת סנקציות אמריקניות

כוחות הביטחון הסוריים, 4 בינואר 2025
המצוד אחר דאע"ש בסוריה: נעצרו מספר חוליות טרור ברחבי מדינה

דורון פסקין

המעצרים מגיעים לאחר המתקפות האחרונות מאחוריהן עמד ארגון הטרור, כולל נגד כוחות אמריקנים. לפי דיווח באלערבי אל-ג'דיד, כוחות ה-SDF הכורדים לקחו חלק בפשיטה במזרח המדינה

כוחות של מלציית אל-חשד א-שעבי בעיראק, 15 בספטמבר 2024
מחלוקת בקרב המיליציות הפרו איראניות בעיראק בנוגע למסירת הנשק למדינה

דורון פסקין

על רקע תוצאות הבחירות האחרונות לפרלמנט העיראקי, מיליציות מסוימות המזוהות עם איראן מאותתות על נכונות לקבל את עיקרון המונופול של המדינה על הנשק, בעוד אחרות מתנגדות לכל פירוק מנשק בתנאים הנוכחיים

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025
ארה"ב תפסה מכלית נפט נוספת מול חופי ונצואלה

דורון פסקין

שרת ביטחון המולדת של ארה"ב הצהירה הלילה: "ארה"ב תמשיך לרדוף אחר התנועה הבלתי חוקית של נפט תחת סנקציות המשמש למימון נרקו טרור באזור". עם זאת, בדיווח של עיתון הגארדיאן הבריטי נטען כי המכלית אינה מופיעה ברשימת כלי השיט שעליהם הטילה ארה"ב סנקציות

שתפו: