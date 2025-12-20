כניסה
עשרות מטרות של ארגון הטרור הותקפו במרכז ובצפון מזרח סוריה, בתגובה למתקפה בשבוע שעבר בה נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי מטוסי קרב של ירדן לקחו חלק פעיל בתקיפות

דורון פסקין | 20 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ארה"ב פתחה הלילה במבצע נגד יעדים של דאע"ש בסוריה

צבא ארה"ב פתח הלילה במבצע צבאי נרחב בשם "מכת עין הנץ", נגד תשתיות של דאע"ש במרכז וצפון מזרח סוריה.

בהודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) נמסר כי המבצע יצא לפועל בהנחיית הנשיא, דונלד טראמפ, וכלל תקיפות של יותר מ-70 מטרות באמצעות מטוסי קרב, מסוקי תקיפה וארטילריה. עוד צוין כי חיל האוויר הירדני השתתף באופן פעיל בתקיפות, שבוצעו באמצעות למעלה מ-100 פצצות מדויקות.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בצדמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בצדמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה אחמד א-שרע
מהי המשמעות של ביטול "חוק קיסר" עבור סוריה?

צוות מגזין אפוק

הלילה חתם נשיא ארה"ב על חוק ההסמכה לביטחון לאומי לשנת הכספים הקרובה. בתוך חוק זה נכלל סעיף שמשמעותו היא ביטול "חוק קיסר" – מנגנון סנקציות משמעותי ששימש בין היתר כגורם הרתעה מפני השקעות בסוריה

כוחות משטרה באוניברסיטת בראון שברוד איילנד, 14 בדצמבר 2025
החשוד ברצח מדען הגרעין בביתו וברצח הסטודנטים באוניברסיטת בראון אותר ללא רוח חיים

דורון פסקין

הרשויות בארה"ב הודיעו כי איתרו את קלאודיו מנואל נבז ולנטה, אזרח פורטוגלי בן 48, שהפך בהמשך לתושב קבע חוקי בארה"ב וחשוד כי הוא היורה בשני האירועים. לפי החוקרים, לנבז ולנטה ולמדען הגרעין הייתה היכרות מוקדמת, והם למדו יחד באותו מסלול אקדמי בפורטוגל בשנות ה-90

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
דיווח: חמאס הצליח לחדש את תשלום המשכורות באופן חלקי

יוני בן מנחם

לפי עיתון א-שרק אלאווסט, המצב הכלכלי הקשה ברצועה משפיע על יכולתו של ארגון הטרור לעמוד בהתחייבויות לאנשיו, והוא עושה זאת בין היתר באמצעות שטרות בלויים ומיסים על מוצרים. התשלום מתבצע במעגלים מצומצמים – במטרה למנוע מעקב ישראלי

רכב משטרה
כתב אישום הוגש נגד אזרח רוסי השוהה בישראל בגין ריגול עבור איראן

אורן שלום

פרשת ריגול נוספת: ויטלי זביאגינצב גויס על ידי מפעיל איראני שכינה עצמו "רומן" וטען כי הוא מתגורר ברוסיה. הוא נעצר לאחר שהגיע לבסיס חיל האוויר ברמת דוד במטרה לצלם ולתעד את המקום

בניין הקרמלין במוסקבה, 2 בדצמבר 2025
מדוע רובל חזק מדאיג את הקרמלין? | פרשנות

דורון פסקין

למרות הסנקציות והמלחמה, הרובל נותר יציב יחסית ואף התחזק בשנה האחרונה. מבנה הכלכלה הרוסית מציב את הבנק המרכזי בדילמה

בית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) בהאג, 8 במרץ 2024
ארה"ב הטילה סנקציות על שופטים בבית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג

דורון פסקין

הסנקציות הוטלו על שני שופטים לאחר שבית הדין דחה את הערעור של ישראל על ההליך המתנהל נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. המשמעות: נכסיהם של השופטים בארה"ב יוקפאו והם ינותקו מהמערכת הבנקאית הבין-לאומית הנשענת על הדולר האמריקני

