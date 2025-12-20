ארה"ב פתחה הלילה במבצע נגד יעדים של דאע"ש בסוריה

צבא ארה"ב פתח הלילה במבצע צבאי נרחב בשם "מכת עין הנץ", נגד תשתיות של דאע"ש במרכז וצפון מזרח סוריה.

בהודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) נמסר כי המבצע יצא לפועל בהנחיית הנשיא, דונלד טראמפ, וכלל תקיפות של יותר מ-70 מטרות באמצעות מטוסי קרב, מסוקי תקיפה וארטילריה. עוד צוין כי חיל האוויר הירדני השתתף באופן פעיל בתקיפות, שבוצעו באמצעות למעלה מ-100 פצצות מדויקות.