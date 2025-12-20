עשרות מטרות של ארגון הטרור הותקפו במרכז ובצפון מזרח סוריה, בתגובה למתקפה בשבוע שעבר בה נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי מטוסי קרב של ירדן לקחו חלק פעיל בתקיפות
דורון פסקין | 20 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ארה"ב פתחה הלילה במבצע נגד יעדים של דאע"ש בסוריה
צבא ארה"ב פתח הלילה במבצע צבאי נרחב בשם "מכת עין הנץ", נגד תשתיות של דאע"ש במרכז וצפון מזרח סוריה.
בהודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) נמסר כי המבצע יצא לפועל בהנחיית הנשיא, דונלד טראמפ, וכלל תקיפות של יותר מ-70 מטרות באמצעות מטוסי קרב, מסוקי תקיפה וארטילריה. עוד צוין כי חיל האוויר הירדני השתתף באופן פעיל בתקיפות, שבוצעו באמצעות למעלה מ-100 פצצות מדויקות.
