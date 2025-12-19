כניסה
הלילה חתם נשיא ארה"ב על חוק ההסמכה לביטחון לאומי לשנת הכספים הקרובה. בתוך חוק זה נכלל סעיף שמשמעותו היא ביטול "חוק קיסר" – מנגנון סנקציות משמעותי ששימש בין היתר כגורם הרתעה מפני השקעות בסוריה

צוות מגזין אפוק | 19 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מהי המשמעות של ביטול "חוק קיסר" עבור סוריה?

הלילה חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על חוק ההסמכה לביטחון הלאומי (NDAA) לשנת הכספים 2026. בתוך חוק רחב-היקף זה נכלל מהלך בעל משמעות מדינית וכלכלית עמוקה: ביטול "חוק קיסר" – מנגנון הסנקציות המרכזי שהעמיד הקונגרס בעשור האחרון במטרה להרתיע גורמים זרים מעשיית עסקים עם המשטר הסורי בתקופת הנשיא המודח בשאר אסד.

החוק, שנחקק בשנת 2019, נועד להעלות את המחיר הכלכלי והמדיני של תמיכה במשטר הסורי, באמצעות יצירת סיכון משני לחברות, בנקים וקבלנים מחוץ לארה"ב, גם אם אינם אמריקניים, שבחרו לפעול מול גופים ממשלתיים בסוריה או מול רשתות שסיפקו למשטר מימון, ציוד ושירותים.

מאז כניסתו לתוקף הפך החוק לשם נרדף לאפקט מצנן חזק על השקעות ושיקום בסוריה, בעיקר בשל רמת אי-הוודאות המשפטית הגבוהה שיצר עבור גורמים זרים.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה אחמד א-שרע

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה אחמד א-שרע | צילום מסך

