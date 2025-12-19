מהי המשמעות של ביטול "חוק קיסר" עבור סוריה?

הלילה חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על חוק ההסמכה לביטחון הלאומי (NDAA) לשנת הכספים 2026. בתוך חוק רחב-היקף זה נכלל מהלך בעל משמעות מדינית וכלכלית עמוקה: ביטול "חוק קיסר" – מנגנון הסנקציות המרכזי שהעמיד הקונגרס בעשור האחרון במטרה להרתיע גורמים זרים מעשיית עסקים עם המשטר הסורי בתקופת הנשיא המודח בשאר אסד.

החוק, שנחקק בשנת 2019, נועד להעלות את המחיר הכלכלי והמדיני של תמיכה במשטר הסורי, באמצעות יצירת סיכון משני לחברות, בנקים וקבלנים מחוץ לארה"ב, גם אם אינם אמריקניים, שבחרו לפעול מול גופים ממשלתיים בסוריה או מול רשתות שסיפקו למשטר מימון, ציוד ושירותים.