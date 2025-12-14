בג"ץ קבע: היועמ"שית תישאר בתפקידה; החלטות הממשלה בנוגע לפיטוריה בטלות

בג"ץ החליט היום פה אחד על ביטול שתי החלטות ממשלה הנוגעות להליך פיטוריה של היועמ"שית, גלי בהרב מיארה.

לפי בג"ץ, ההחלטה שקיבלה הממשלה על שינוי המנגנון להפסקת כהונתה של היועמ"שית, במסגרתה בוטלה החובה להיוועץ בוועדה מקצועית כתנאי לפיטורים, לוותה בפגמים רבים המחייבים לבטלה.

לכן, לטענת שופטי בג"ץ, מכיוון שההחלטה על המנגנון החדש אינה תקינה ובוטלה, ההחלטה לפטרה תבוטל גם כן: "משקבענו כי מנגנון זה התקבל שלא כדין ואין לו תוקף חוקי, מאליה מתקבלת המסקנה כי לא היה בידי הממשלה לדון ולהחליט על פיטוריה של היועמ"שית בדרך זו, מבלי להיוועץ קודם לכן בוועדה המקצועית-ציבורית. מטעם זה לבד, דינה של החלטת הפיטורים להתבטל".