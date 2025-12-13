במארב שאירע באזור תדמור, נהרגו שני חיילים ומתורגמן. שר המלחמה, פיט הגסת': "ידע כל אדם: אם תפגע באמריקנים, תעביר את שארית חייך בידיעה שארה"ב תצוד אותך, תאתר אותך, ותהרוג אותך ללא רחמים"
צוות מגזין אפוק | 13 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
שלושה אמריקנים נהרגו במארב של מחבל דאע"ש בסוריה
פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) דיווח כי שני חיילים אמריקנים ואזרח אחד נהרגו, ושלושה חיילים נוספים נפצעו, בעקבות מארב שביצע חמוש יחיד של דאע"ש בסוריה. החמוש נוטרל ונהרג.
דובר הפנטגון, שון פרנל, מסר כי המארב אירע בפלמירה (תדמור) שבסוריה, הממוקמת 210 ק"מ מצפון-מזרח לדמשק, בזמן שחיילים קיימו פגישה עם מנהיג מקומי. "משימתם הייתה לתמוך במבצעי הלחימה המתמשכים נגד דאע"ש ונגד טרור באזור", כתב. האזרח האמריקני היה מתורגמן שפעל לצד החיילים.
שר המלחמה, פיט הגסת', הגיב לתקרית: "הפרא שביצע את ההתקפה הזו נהרג על-ידי כוחות שותפים. ידע כל אדם: אם תפגע באמריקנים – בכל מקום בעולם – תעביר את שארית חייך הקצרים והחרדים בידיעה שארה"ב תצוד אותך, תאתר אותך, ותהרוג אותך ללא רחמים".
