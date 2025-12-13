שלושה אמריקנים נהרגו במארב של מחבל דאע"ש בסוריה

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) דיווח כי שני חיילים אמריקנים ואזרח אחד נהרגו, ושלושה חיילים נוספים נפצעו, בעקבות מארב שביצע חמוש יחיד של דאע"ש בסוריה. החמוש נוטרל ונהרג.

דובר הפנטגון, שון פרנל, מסר כי המארב אירע בפלמירה (תדמור) שבסוריה, הממוקמת 210 ק"מ מצפון-מזרח לדמשק, בזמן שחיילים קיימו פגישה עם מנהיג מקומי. "משימתם הייתה לתמוך במבצעי הלחימה המתמשכים נגד דאע"ש ונגד טרור באזור", כתב. האזרח האמריקני היה מתורגמן שפעל לצד החיילים.