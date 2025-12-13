כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

במארב שאירע באזור תדמור, נהרגו שני חיילים ומתורגמן. שר המלחמה, פיט הגסת': "ידע כל אדם: אם תפגע באמריקנים, תעביר את שארית חייך בידיעה שארה"ב תצוד אותך, תאתר אותך, ותהרוג אותך ללא רחמים"

צוות מגזין אפוק | 13 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שלושה אמריקנים נהרגו במארב של מחבל דאע"ש בסוריה

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) דיווח כי שני חיילים אמריקנים ואזרח אחד נהרגו, ושלושה חיילים נוספים נפצעו, בעקבות מארב שביצע חמוש יחיד של דאע"ש בסוריה. החמוש נוטרל ונהרג.

דובר הפנטגון, שון פרנל, מסר כי המארב אירע בפלמירה (תדמור) שבסוריה, הממוקמת 210 ק"מ מצפון-מזרח לדמשק, בזמן שחיילים קיימו פגישה עם מנהיג מקומי. "משימתם הייתה לתמוך במבצעי הלחימה המתמשכים נגד דאע"ש ונגד טרור באזור", כתב. האזרח האמריקני היה מתורגמן שפעל לצד החיילים.

שר המלחמה, פיט הגסת', הגיב לתקרית: "הפרא שביצע את ההתקפה הזו נהרג על-ידי כוחות שותפים. ידע כל אדם: אם תפגע באמריקנים – בכל מקום בעולם – תעביר את שארית חייך הקצרים והחרדים בידיעה שארה"ב תצוד אותך, תאתר אותך, ותהרוג אותך ללא רחמים".

כוחות צבא ארה''ב מפטרלים בצפון-מזרח סוריה, 8 בספטמבר 2019

כוחות צבא ארה''ב מפטרלים בצפון-מזרח סוריה, 8 בספטמבר 2019 | צילום: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
ארדואן על המלחמה באוקראינה: "השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו"

דורון פסקין

נשיא טורקיה הביע אופטימיות בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה. "אנו רואים בחיוב את הדיאלוג שנפתח בזכות מאמציו של מר טראמפ"

כוחות חיל הים האמריקני בתרגיל צבאי, 8 במאי 2024
דיווח: כוחות מיוחדים של ארה"ב פשטו בחודש שעבר על ספינה שהייתה בדרכה מסין לאיראן

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, שלא קיבל אימות ממקורות רשמיים, הפשיטה התבצעה כמה מאות מיילים מחופי סרי לנקה ובמהלכה החרימו הכוחות "פריטים בעלי זיקה צבאית". הדיווח מגיע על רקע השיח הגובר בארה"ב בנוגע לתמיכתה של סין באיראן

ראאד סעד
ישראל חיסלה את מספר שתיים בחמאס ראא'ד סלאח

צוות מגזין אפוק

ראש הממשלה ושר הביטחון מסרו כי החיסול הגיע בתגובה למטען שהופעל היום נגד כוחות צה"ל בתוך השטח הצהוב ברצועה

ספינות הצי האיראני במצרי הורמוז, 30 באפריל 2019
איראן הודיעה כי השתלטה על מכלית נפט זרה בים עומאן

דורון פסקין

הצעד מגיע לאחר שארה"ב תפסה השבוע מכלית נפט סמוך לחופי ונצואלה, שלפי דיווחים הייתה מעורבת בין היתר בהברחת נפט איראני – מה שמחזק את האפשרות כי מדובר בתגובה איראנית ושליחת מסר לארה"ב

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: "צבא לבנון יישם 90% מהסכם הפסקת האש עם ישראל באזור שמדרום לליטני"

דורון פסקין

נביה ברי טען כי יוניפי"ל, מנגנון הפיקוח על הסכם הפסקת האש ומפקד הצבא אישרו זאת, והאשים את ישראל כי היא ביצעה 11,000 הפרות בהסכם הפסקת האש

כוחות צה״ל במרחב הצהוב, 29 באוקטובר 2025
מצרים מזהירה מפני חלוקתה של רצועת עזה; ארה"ב מנסה להפחית את המתיחות מול ישראל

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי מצרים וקטאר העבירו לארה"ב תלונות על הצעדים של ישראל בשטח הצהוב שבשליטתה. במקביל, ארה"ב מנסה ליזום פגישה משולשת בין נתניהו, טראמפ וא-סיסי, אך מצרים מציבה לכך תנאים שלא מקובלים על ישראל

שתפו: