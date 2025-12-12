טראמפ על ונצואלה: "אנחנו נפתור את זה גם ביבשה. זה יתחיל ביבשה בקרוב מאוד"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה בשיחה עם עיתונאים כי ארה"ב צפויה לפעול בקרוב נגד הברחת משלוחי סמים מוונצואלה דרך היבשה.

בתשובה לשאלה האם המבצע הצבאי המתמשך נגד ונצואלה עוסק רק בסמים, או שמאז תפיסת מכלית הנפט ביום רביעי האחרון הורחב גם לנפט, השיב טראמפ: "זה קשור להרבה דברים. אחד מהם הוא העובדה שהם אפשרו למיליוני אנשים להגיע למדינה שלנו – מאסירים ועד חברי כנופיות, סוחרי סמים ואנשים ממוסדות לחולי נפש, כנראה באופן יחסי יותר מכל מדינה אחרת. הם הגיעו ממדינות רבות, ואנחנו מוציאים אותם".