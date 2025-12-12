נשיא ארה"ב התייחס הלילה לפעילות הצבאית מול חופי ונצואלה. דוברת הבית הלבן מסרה כי מכלית הנפט שנתפסה ביום רביעי האחרון מול חופי ונצואלה "תופנה לנמל אמריקני וארה"ב מתכוונת להחרים את הנפט שבמטענה"
דורון פסקין | 12 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ על ונצואלה: "אנחנו נפתור את זה גם ביבשה. זה יתחיל ביבשה בקרוב מאוד"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה בשיחה עם עיתונאים כי ארה"ב צפויה לפעול בקרוב נגד הברחת משלוחי סמים מוונצואלה דרך היבשה.
בתשובה לשאלה האם המבצע הצבאי המתמשך נגד ונצואלה עוסק רק בסמים, או שמאז תפיסת מכלית הנפט ביום רביעי האחרון הורחב גם לנפט, השיב טראמפ: "זה קשור להרבה דברים. אחד מהם הוא העובדה שהם אפשרו למיליוני אנשים להגיע למדינה שלנו – מאסירים ועד חברי כנופיות, סוחרי סמים ואנשים ממוסדות לחולי נפש, כנראה באופן יחסי יותר מכל מדינה אחרת. הם הגיעו ממדינות רבות, ואנחנו מוציאים אותם".
עוד הוא הוסיף: "אז זה קשור להרבה דברים. הם התייחסו אלינו בצורה גרועה, ואני מניח שעכשיו אנחנו לא מתייחסים אליהם כל כך טוב. סחר הסמים דרך הים צנח ב-92%, ואף אחד לא מבין איך מתנהלים שמונת האחוזים הנותרים – כי אין לי מושג. כל מי שמעורב בזה עכשיו לא מצליח. ואנחנו נפתור את זה גם ביבשה. זה יתחיל ביבשה בקרוב מאוד".
