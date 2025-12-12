כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב התייחס הלילה לפעילות הצבאית מול חופי ונצואלה. דוברת הבית הלבן מסרה כי מכלית הנפט שנתפסה ביום רביעי האחרון מול חופי ונצואלה "תופנה לנמל אמריקני וארה"ב מתכוונת להחרים את הנפט שבמטענה"

דורון פסקין | 12 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ על ונצואלה: "אנחנו נפתור את זה גם ביבשה. זה יתחיל ביבשה בקרוב מאוד"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה בשיחה עם עיתונאים כי ארה"ב צפויה לפעול בקרוב נגד הברחת משלוחי סמים מוונצואלה דרך היבשה.

בתשובה לשאלה האם המבצע הצבאי המתמשך נגד ונצואלה עוסק רק בסמים, או שמאז תפיסת מכלית הנפט ביום רביעי האחרון הורחב גם לנפט, השיב טראמפ: "זה קשור להרבה דברים. אחד מהם הוא העובדה שהם אפשרו למיליוני אנשים להגיע למדינה שלנו – מאסירים ועד חברי כנופיות, סוחרי סמים ואנשים ממוסדות לחולי נפש, כנראה באופן יחסי יותר מכל מדינה אחרת. הם הגיעו ממדינות רבות, ואנחנו מוציאים אותם".

עוד הוא הוסיף: "אז זה קשור להרבה דברים. הם התייחסו אלינו בצורה גרועה, ואני מניח שעכשיו אנחנו לא מתייחסים אליהם כל כך טוב. סחר הסמים דרך הים צנח ב-92%, ואף אחד לא מבין איך מתנהלים שמונת האחוזים הנותרים – כי אין לי מושג. כל מי שמעורב בזה עכשיו לא מצליח. ואנחנו נפתור את זה גם ביבשה. זה יתחיל ביבשה בקרוב מאוד".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בבית הלבן, 11 בדצמבר 2025 | צילום: Alex WROBLEWSKI / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סוריה, אחמד א-שרע וראש הממשלה, בנימין נתניהו
ארה"ב מתקשה לקדם הסכם בין סוריה לישראל; ירושלים ודמשק מאשימות זו את זו

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ארה"ב העבירה לישראל מסר לפיו המדיניות הנוכחית דוחפת את המשטר הסורי להתקרבות נוספת לעבר טורקיה. במקביל, בישראל מזהירים מפני הסתה אנטי-ישראלית במערכת החינוך ובצבא הסורי

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
זלנסקי מאותת על נכונות לקיום בחירות; במוסקבה תקפו: הבחירות יהפכו ל"תיאטרון בובות"

דורון פסקין

נושא הבחירות באוקראינה עלה לכותרות בימים האחרונים, ועורר תגובות רוסיות חריפות לאחר שזלנסקי טען כי הוא מוכן לקיימן בהקדם, בתנאי שיקבל ערבויות ביטחוניות מצד ארה"ב ואירופה. בחודש שעבר טען פוטין כי ממשלת אוקראינה "בלתי לגיטימית"

ההצפות בארץ
הצפות באזורים שונים ברחבי הארץ בעקבות הגשמים

אורן שלום

שתי ילדות בנות 10 פונו במצב קל לבית חולים לאחר שנפצעו מעץ שקרס בראשון לציון; 14 בני אדם חולצו מרכבים ומבנים שנתקעו בהצפות

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, והשליחה האמריקנית מורגן אורטגוס, במהלך פגישה בביירות
דיווח בלבנון: ארה"ב הציבה אולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו לפני תקיפות "גדולות ומכריעות" של ישראל

דורון פסקין

עיתון אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, טוען כי השליחה האמריקנית אורטגוס הציבה דד ליין עד לערב השנה האזרחית החדשה

שר החינוך, יואב קיש
משרד החינוך הודיע כי החל מה-2 בפברואר יאסר שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים

אורן שלום

השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. שר החינוך יואב קיש: "המדיניות מבוססת על מחקרים מהארץ והעולם בנושא ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025
טראמפ לאחר תפיסת מכלית נפט של ונצואלה: "דברים נוספים קורים ונדבר עליהם בהמשך"

דורון פסקין

המתיחות בין המדינות עולה לאחר שצבא ארה"ב השתלט אתמול על מכלית נפט מול חופי ונצואלה. התובעת הכללית מסרה: "במשך שנים הייתה המכלית תחת סנקציות בשל מעורבותה ברשת שינוע נפט בלתי חוקית התומכת בארגוני טרור". ממשלת ונצואלה: "הסיבה האמיתית לפעולות ארה"ב נחשפה – משאבי הטבע שלנו"

שתפו: