בדמשק חגגו את יום השנה להחלפת המשטר. א-שרע, שהופיע בחלק מהאירועים במדי צבא, התייחס לאורך היום לצורך בשיקום סוריה והצהיר כי סוריה כבר סיכמה על "שותפויות חדשות" שנועדו לסייע בהתאוששות הכלכלית
דורון פסקין | 8 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הוביל היום את חגיגות יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד. ברחבי דמשק ציינו המונים את יום השנה, ובמיוחד בכיכר האומיים בדמשק שהתמלאה בחוגגים ובדגלים.
בנאום חגיגי שנשא בטקס הרשמי בארמון הכנסים בדמשק, הכריז א-שרע כי "סוריה השתחררה מן העריצות ושבה להיות חופשית, גאה ובעלת כבוד".
לדבריו, שצוטטו בסוכנות הידיעות הרשמית SANA, השנה שחלפה מאז נפילת המשטר הקודם מסמנת לא רק שינוי פוליטי, אלא גם "ניתוק היסטורי" ממורשת של דיכוי, פחד והעדר חוק.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו