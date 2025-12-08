כניסה
בדמשק חגגו את יום השנה להחלפת המשטר. א-שרע, שהופיע בחלק מהאירועים במדי צבא, התייחס לאורך היום לצורך בשיקום סוריה והצהיר כי סוריה כבר סיכמה על "שותפויות חדשות" שנועדו לסייע בהתאוששות הכלכלית

דורון פסקין | 8 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הוביל היום את חגיגות יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד. ברחבי דמשק ציינו המונים את יום השנה, ובמיוחד בכיכר האומיים בדמשק שהתמלאה בחוגגים ובדגלים.

בנאום חגיגי שנשא בטקס הרשמי בארמון הכנסים בדמשק, הכריז א-שרע כי "סוריה השתחררה מן העריצות ושבה להיות חופשית, גאה ובעלת כבוד".

לדבריו, שצוטטו בסוכנות הידיעות הרשמית SANA, השנה שחלפה מאז נפילת המשטר הקודם מסמנת לא רק שינוי פוליטי, אלא גם "ניתוק היסטורי" ממורשת של דיכוי, פחד והעדר חוק.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נואם בחגיגת יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נואם בחגיגת יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד, 8 בדצמבר 2025 | צילום: OMAR HAJ KADOUR / AFP via Getty Images

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום
ראש הממשלה: "ועדת החקירה והרכבה ייעשו בצורה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה. מי יכול להתנגד לזה?"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 חתימות בכנסת ישראל

בניין הבנק המרכזי של איראן בטהראן
איראן: המטבע צנח לשפל היסטורי

דורון פסקין

המצב הכלכלי הקשה באיראן נמשך והמטבע המקומי הגיע היום ל-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי
טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות של שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים שהסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
בירושלים מעריכים: ההכרעה בנוגע לשלב השני בתוכנית האמריקנית תתקבל בפגישת טראמפ-נתניהו

יוני בן מנחם

השלב השני בתוכנית כולל את פריסת הכוח הבין-לאומי ברצועה ופירוק נשקו של חמאס. גורמים בכירים בישראל טוענים כי טורקיה וקטאר מנסות לקדם מתווה שכולל את מסירת הנשק הכבד של ארגון הטרור, אך אינו מתייחס לנושא המנהרות שם מייצר חמאס רקטות ואמל"ח נוסף

התמונה שפרסם אדרעי ובה שלושת החלפנים
צה"ל ושב"כ חשפו רשת חלפנות כספים סודית שמנהלת חמאס בטורקיה בהכוונה איראנית

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל בערבית פרסם מסמכים המראים כיצד פועלים חלפני כספים עזתים להעסרת מיליונים לארגון הטרור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בירושלים היום
קנצלר גרמניה: הנסיבות השתנו, ולכן גם ההחלטה על האמברגו אינה ממשיכה; לא יכול להיות לחמאס שום תפקיד בעזה

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים המשותפת של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ

