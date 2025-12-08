סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הוביל היום את חגיגות יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד. ברחבי דמשק ציינו המונים את יום השנה, ובמיוחד בכיכר האומיים בדמשק שהתמלאה בחוגגים ובדגלים.

בנאום חגיגי שנשא בטקס הרשמי בארמון הכנסים בדמשק, הכריז א-שרע כי "סוריה השתחררה מן העריצות ושבה להיות חופשית, גאה ובעלת כבוד".