סערה בעיראק: הממשלה הכלילה את החות'ים ואת חיזבאללה ברשימת ארגוני הטרור – וחזרה בה

סערה במערכת הפוליטית בעיראק לאחר שנודע כי ועדת "הקפאת כספי הטרוריסטים" בפרלמנט החליטה לסווג את חיזבאללה הלבנוני ואת החות'ים מתימן כארגוני טרור, ולהקפיא את כל נכסיהם הכפופים לחוק העיראקי.

ההחלטה פורסמה בגיליון האחרון של "אל-ווקאיע אל-עיראקיה", מה שנחשב לעיתון הרשמי של ממשלת עיראק. ההחלטה כוללת סך הכל 24 ארגונים וגופים המוגדרים כטרוריסטיים. אף שההחלטה פורסמה רשמית בשבוע שעבר, היא נחשפה לציבור בעיראק רק היום.