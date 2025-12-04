כניסה
החלטת ועדת הקפאת נכסי הטרוריסטים, שפורסמה בעיתון הרשמי של עיראק, גררה גל תגובות מצד מפלגות שיעיות במדינה. למרות ההודעה על ביטול ההחלטה, התגובות לא פסקו ותיארו את המעשה כ"בגידה"

דורון פסקין | 4 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סערה בעיראק: הממשלה הכלילה את החות'ים ואת חיזבאללה ברשימת ארגוני הטרור – וחזרה בה

סערה במערכת הפוליטית בעיראק לאחר שנודע כי ועדת "הקפאת כספי הטרוריסטים" בפרלמנט החליטה לסווג את חיזבאללה הלבנוני ואת החות'ים מתימן כארגוני טרור, ולהקפיא את כל נכסיהם הכפופים לחוק העיראקי.

ההחלטה פורסמה בגיליון האחרון של "אל-ווקאיע אל-עיראקיה", מה שנחשב לעיתון הרשמי של ממשלת עיראק. ההחלטה כוללת סך הכל 24 ארגונים וגופים המוגדרים כטרוריסטיים. אף שההחלטה פורסמה רשמית בשבוע שעבר, היא נחשפה לציבור בעיראק רק היום.

על פי הפרסום, חיזבאללה (סעיף 18) והחות'ים (סעיף 19) מוגדרים כגופים "שהשתתפו בביצוע מעשה טרור". בהתאם לכך, כלל הבנקים, חברות הביטוח והגופים הפיננסיים במדינה נדרשים להקפיא מידית כל נכס, חשבון או משאב הרשום על שמם – ישירות, דרך חברות קש או באמצעות גורמים המקושרים אליהם – ולמנוע כל עסקה פיננסית עמם, עד להנחיה אחרת.

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, 13 בינואר 2023

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, 13 בינואר 2023 | צילום: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

