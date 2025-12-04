נשיא רוסיה התייחס למגעים על התוכנית האמריקנית: "במקומות מסוימים אמרנו – כן, אפשר לדבר על זה; על אחרים איננו יכולים להסכים"
דורון פסקין | 4 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
פוטין: הפגישה עם השליחים האמריקנים הייתה מועילה מאוד; רוסיה לא תוותר על דונבאס ונובורוסיה
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, התייחס בריאיון שפורסם היום בערוץ ההודי India Today לשיחות שקיים ביום שלישי במוסקבה עם שליחיו של נשיא ארה"ב – סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, וליוזמה האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה. הריאיון נערך אתמול בקרמלין, לפני יציאתו של פוטין לביקור בהודו.
לדבריו, ההצעות שהביאו עמם האמריקנים מבוססות על ההבנות שאליהן הגיע עם טראמפ בפסגה שנערכה באוגוסט השנה באלסקה.
פוטין תיאר את הפגישה כ"מועילה מאוד" וציין כי היא נמשכה כחמש שעות, משום ש"היה צורך לעבור על כל סעיף וסעיף" בתוכנית שהוצגה בפניו. לדבריו, הבית הלבן "מחפש פתרונות מוסכמים" לסוגיה האוקראינית – משימה שאותה הגדיר כ"מורכבת" עבור ממשל טראמפ.
