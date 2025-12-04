כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא רוסיה התייחס למגעים על התוכנית האמריקנית: "במקומות מסוימים אמרנו – כן, אפשר לדבר על זה; על אחרים איננו יכולים להסכים"

דורון פסקין | 4 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

פוטין: הפגישה עם השליחים האמריקנים הייתה מועילה מאוד; רוסיה לא תוותר על דונבאס ונובורוסיה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, התייחס בריאיון שפורסם היום בערוץ ההודי India Today לשיחות שקיים ביום שלישי במוסקבה עם שליחיו של נשיא ארה"ב – סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, וליוזמה האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה. הריאיון נערך אתמול בקרמלין, לפני יציאתו של פוטין לביקור בהודו.

לדבריו, ההצעות שהביאו עמם האמריקנים מבוססות על ההבנות שאליהן הגיע עם טראמפ בפסגה שנערכה באוגוסט השנה באלסקה.

פוטין תיאר את הפגישה כ"מועילה מאוד" וציין כי היא נמשכה כחמש שעות, משום ש"היה צורך לעבור על כל סעיף וסעיף" בתוכנית שהוצגה בפניו. לדבריו, הבית הלבן "מחפש פתרונות מוסכמים" לסוגיה האוקראינית – משימה שאותה הגדיר כ"מורכבת" עבור ממשל טראמפ.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 2 בדצמבר 2025

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 2 בדצמבר 2025 | צילום: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והאלוף רומן גופמן
ראש הממשלה החליט למנות את מזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן, לראש המוסד הבא

אורן שלום

גופמן צפוי להחליף את ראש המוסד הנוכחי, דוד ברנע, שיסיים את כהונתו בחודש יוני 2026

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 23 בנובמבר 2025
בכירים בישראל מעריכים: המבצע להחלשת חיזבאללה יתואם מול טראמפ במהלך ביקור נתניהו בוושינגטון

יוני בן מנחם

בירושלים מבהירים כי השיחות שנערכו אתמול בלבנון, בהן השתתפו לראשונה נציגים שאינם גורמי צבא, לא משנות את הכוונה לצאת למבצע

סותדיסאק רינתלאק ז״ל
זוהתה גופתו של סותדיסאק רינתלאק ז"ל, אזרח תאילנד שנחטף ב-7 באוקטובר

אורן שלום

רינתלאק ז"ל, אזרח תאילנד, עבד בחקלאות ונחטף מהמטעים של קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר

מנכ"ל הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה, פטיה בירול, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ונציב האנרגיה והדיור של האיחוד האירופי דן יורגנסן משתתפים במסיבת עיתונאים בבריסל, 3 בדצמבר 2025
על רקע המצב מול סין – האיחוד האירופי מציג דוקטרינה חדשה לצמצום התלות בספקי חומרי גלם קריטיים

דורון פסקין

הדוקטרינה נועדה לחזק את חוסנה של התעשייה האירופית מול זעזועים גאופוליטיים אפשריים כולל חומרים בהם ליתיום, קובלט ומתכות נדירות. בכיר באיחוד טען: יש להאיץ את התוכנית משום ש"סין ממשיכה לנצל את שליטתה בחומרי גלם לצרכים גאו-פוליטיים"

כוחות צה''ל ברצועת עזה
ארבעה לוחמים נפצעו בהיתקלות עם מחבלים ברפיח

אורן שלום

אחד הלוחמים נפצע באורח קשה. ראש הממשלה הגיב: "חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו; ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה״ל ותגיב בהתאם"

שופטי בג"ץ במהלך הדיון בעתירות
בג"ץ קבע כי מינויו של בן חמו לאחראי על החקירה בנושא הפצ"רית יבוטל

אורן שלום

השופטים החליטו פה אחד לקבל את העתירות נגד המינוי בשל הסיבה שבן חמו אינו נחשב לעובד מדינה בכיר

שתפו: