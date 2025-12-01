המסמכים הארגנטינאים שהיו חסויים במשך עשרות שנים חושפים פרטים חדשים על יוזף מנגלה

בחודשים האחרונים פרסמו שלטונות ארגנטינה ברשת אוסף רחב היקף של מסמכים היסטוריים – תיקי משטרה, דוחות מודיעין ותזכירים פנימיים, המתעדים את שהותם של נאצים בארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה.

תוכן המסמכים עלה אתמול לכותרות בעקבות כתבה מקיפה באתר "פוקס ניוז" שהתבססה ישירות על סריקת המסמכים המקוריים. המסמכים מלמדים כיצד "מלאך המוות" מאושוויץ, ד"ר יוזף מנגלה, חי במשך שנים בגלוי בארגנטינה, אף שהרשויות ידעו היטב את זהותו ואפשרו לו להמשיך בשגרת חייו. הדבר הדגיש את חומרת המחדלים והחזיר את הפרשה לתשומת הלב הציבורית.