תוכן המסמכים, ששוחררו לארכיון הלאומי בארגנטינה לפני מספר חודשים, חזר לכותרות לאחר שאתר "פוקס ניוז" סרק מחדש את המסמכים המקוריים, החושפים פרטים חדשים על שהותו של הבכיר הנאצי בארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה ועל האופן שבו שלטונות המדינה אפשרו לו להמשיך ולחיות שם כרגיל

דורון פסקין | 1 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

המסמכים הארגנטינאים שהיו חסויים במשך עשרות שנים חושפים פרטים חדשים על יוזף מנגלה

בחודשים האחרונים פרסמו שלטונות ארגנטינה ברשת אוסף רחב היקף של מסמכים היסטוריים – תיקי משטרה, דוחות מודיעין ותזכירים פנימיים, המתעדים את שהותם של נאצים בארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה.

תוכן המסמכים עלה אתמול לכותרות בעקבות כתבה מקיפה באתר "פוקס ניוז" שהתבססה ישירות על סריקת המסמכים המקוריים. המסמכים מלמדים כיצד "מלאך המוות" מאושוויץ, ד"ר יוזף מנגלה, חי במשך שנים בגלוי בארגנטינה, אף שהרשויות ידעו היטב את זהותו ואפשרו לו להמשיך בשגרת חייו. הדבר הדגיש את חומרת המחדלים והחזיר את הפרשה לתשומת הלב הציבורית.

למעשה, אין מדובר במסמכים חדשים: הם הועברו לארכיון הכללי של האומה (AGN) כבר ב-1992, בעקבות צו נשיאותי 232/1992 של נשיא ארגנטינה דאז קרלוס מנם, שביטל את חותמת הסוד "מטעמי מדינה" מעל חומרים הנוגעים לפושעי מלחמה נאצים. הצו הורה לכל גופי המדינה להעביר לארכיון את כלל המסמכים החסויים שהיו שמורים אצלם בסטטוס חסוי.

הדרכון האיטלקי המזויף של יוזף מנגלה, איתו ברח לארגנטינה בשנת 1949

הדרכון האיטלקי המזויף של יוזף מנגלה, איתו ברח לארגנטינה בשנת 1949 | צילום: Jackdawson1970/BY-SA 3.0 Deed

מערכת הלייזר "אור איתן"
ראש מפא"ת במשרד הביטחון: "פיתוח מערכת הלייזר אור איתן הושלם. אנו נערכים למסור יכולת ראשונה לצה"ל בסוף החודש"

אורן שלום

תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד אמר כי המערכת, "שצפויה לשנות את חוקי המשחק של שדה הקרב, מוכנה להימסר לצה״ל עם השלמת הפיתוח וסדרת הניסויים שהוכיחו את יכולותיה". במקביל, ראש מחקר ופיתוח במפא״ת, תא״ל בני אמינוב הצהיר: "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון"

מתקפה ישראלית בביירות, 15 בנובמבר 2024
דריכות בלבנון בשל האפשרות להסלמה מול ישראל

יוני בן מנחם

פרשנים בלבנון טוענים כי הציבור עוקב בדאגה אחר שלושה מוקדים: ביקור האפיפיור ליאו ה-14, ביקורה הצפוי של השליחה האמריקנית והדד ליין של ארה"ב לפירוק חיזבאללה מנשק. גורמים בכירים בישראל אומרים כי אזרחי לבנון נערכים לאפשרות של מלחמה וחלקם אף החלו לאגור מזון

כוחות צבא אמריקנים בפעילות בסוריה, 8 בספטמבר 2019
צבא ארה"ב וכוחות סורים איתרו והשמידו מצבורי נשק של דאע"ש בדרום סוריה

דורון פסקין

במבצע משותף שנערך במהלך חודש נובמבר, הושמדו למעלה מ-130 פצצות מרגמה ורקטות, רובי סער ומקלעים, מוקשי נ"ט וחומרים לבניית מטעני חבלה מאולתרים. מפקד פיקוד המרכז האמריקני מסר: "נמשיך לשמור על ערנות ולרדוף באגרסיביות אחר שרידי דאע"ש בסוריה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
ארה"ב ממשיכה לנסות להרכיב את הכוח הבין-לאומי לרצועת עזה, אך נתקלת במבוי סתום

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי וושינגטון מתקשה לאתר מדינות שיסכימו להשתתף בכוח, בעיקר מתוך חשש לעימות עם חמאס, כשגם מדינות כמו אינדונזיה ואזרבייג'ן חזרו בהן מחלק מההתחייבויות

תמונה של עבדוללה אוצ'לאן מונפת בתהלוכה של המיעוט הכורדי בדרום-מזרח טורקיה, 21 במרץ 2025
המחתרת הכורדית: ללא שחרור אוצ'לאן – תהליך השלום מול טורקיה לא יתקדם

דורון פסקין

שני מפקדים בכירים ב-PKK אמרו לסוכנות הידיעות AFP: "לא ננקוט צעדים נוספים; טורקיה היא זו שצריכה לנקוט בצעדים הבאים"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 17 בנובמבר 2025
טראמפ הודיע שהמרחב האווירי מעל ונצואלה "סגור לחלוטין"; קראקס הגיבה: "איום קולוניאליסטי"

דורון פסקין

ההצהרה מגיעה על רקע המבצע האמריקני נגד קרטלי סמים ומבריחים בוונצואלה. למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב אתמול, עד כה לא יצא צו רשמי בנושא

