תוכן המסמכים, ששוחררו לארכיון הלאומי בארגנטינה לפני מספר חודשים, חזר לכותרות לאחר שאתר "פוקס ניוז" סרק מחדש את המסמכים המקוריים, החושפים פרטים חדשים על שהותו של הבכיר הנאצי בארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה ועל האופן שבו שלטונות המדינה אפשרו לו להמשיך ולחיות שם כרגיל
דורון פסקין | 1 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
המסמכים הארגנטינאים שהיו חסויים במשך עשרות שנים חושפים פרטים חדשים על יוזף מנגלה
בחודשים האחרונים פרסמו שלטונות ארגנטינה ברשת אוסף רחב היקף של מסמכים היסטוריים – תיקי משטרה, דוחות מודיעין ותזכירים פנימיים, המתעדים את שהותם של נאצים בארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה.
תוכן המסמכים עלה אתמול לכותרות בעקבות כתבה מקיפה באתר "פוקס ניוז" שהתבססה ישירות על סריקת המסמכים המקוריים. המסמכים מלמדים כיצד "מלאך המוות" מאושוויץ, ד"ר יוזף מנגלה, חי במשך שנים בגלוי בארגנטינה, אף שהרשויות ידעו היטב את זהותו ואפשרו לו להמשיך בשגרת חייו. הדבר הדגיש את חומרת המחדלים והחזיר את הפרשה לתשומת הלב הציבורית.
למעשה, אין מדובר במסמכים חדשים: הם הועברו לארכיון הכללי של האומה (AGN) כבר ב-1992, בעקבות צו נשיאותי 232/1992 של נשיא ארגנטינה דאז קרלוס מנם, שביטל את חותמת הסוד "מטעמי מדינה" מעל חומרים הנוגעים לפושעי מלחמה נאצים. הצו הורה לכל גופי המדינה להעביר לארכיון את כלל המסמכים החסויים שהיו שמורים אצלם בסטטוס חסוי.
