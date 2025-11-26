עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי בפני הנהגת חמאס הוצג מסמך הכולל תוכנית להקמת מפלגה. גורמים בכירים בישראל אישרו את קיום המסמך, אך טענו כי תדמיתו של חמאס נמצאת בשפל חסר תקדים והצגת "רעיונות פוליטיים" מאפשרת לו לטעון כי הוא חלק מזירה פוליטית לגיטימית ולא רק כוח צבאי
יוני בן מנחם | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בתקשורת הערבית דווח כי חמאס שוקל להפוך למפלגה פוליטית; בישראל הבהירו: מדובר בספין
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר מפי מקורות עלומי שם בחמאס כי בשבועות האחרונים מתקיים דיון פנימי בדרגי ההנהגה הבכירים של הארגון לגבי עתידו במערכת הפוליטית הפלסטינית, לנוכח המציאות החדשה שנוצרה בעקבות המלחמה.
על פי הדיווח, בפני הנהגת ארגון הטרור, הכוללת את הלשכה המדינית ומועצת השורא, הוצג מסמך ובו "תוכנית רעיונית" לבחינת האפשרות להקים מפלגה פוליטית שתפעל בזירה האזרחית, בדומה למודלים של תנועות אסלאמיות לאומיות אחרות באזור.
לפי המסמך, המפלגה החדשה תציג את חמאס כגורם המסוגל לקחת חלק פעיל במערכת הפוליטית, הכלכלית והחברתית. היעד המרכזי המוצג במסמך הוא פתיחת ערוצי תקשורת מדיניים עם מדינות ערב, מדינות העולם המוסלמי וגורמים בקהילה הבין-לאומית, כדי למצב את חמאס כשחקן פוליטי משמעותי שתפקידו אינו נשען רק על כוחו הצבאי.
