בתקשורת הערבית דווח כי חמאס שוקל להפוך למפלגה פוליטית; בישראל הבהירו: מדובר בספין

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר מפי מקורות עלומי שם בחמאס כי בשבועות האחרונים מתקיים דיון פנימי בדרגי ההנהגה הבכירים של הארגון לגבי עתידו במערכת הפוליטית הפלסטינית, לנוכח המציאות החדשה שנוצרה בעקבות המלחמה.

על פי הדיווח, בפני הנהגת ארגון הטרור, הכוללת את הלשכה המדינית ומועצת השורא, הוצג מסמך ובו "תוכנית רעיונית" לבחינת האפשרות להקים מפלגה פוליטית שתפעל בזירה האזרחית, בדומה למודלים של תנועות אסלאמיות לאומיות אחרות באזור.