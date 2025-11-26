המשא ומתן על הסכם ביטחוני עם סוריה תקוע; ישראל לא מוכנה לסגת מכתר החרמון ומאזור החיץ

הצמרת המדינית והביטחונית של ישראל, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקרה ב-19 בנובמבר בכתר החרמון ובאזור החיץ בדרום סוריה. הביקור התקיים זמן קצר לאחר ביקורו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בוושינגטון ופגישתו עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי הביקור של הצמרת הישראלית נועד להעביר מסרים ברורים לטראמפ, א-שרע, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בנוגע לכוונותיה של ישראל להישאר בכתר החרמון ובאזור החיץ.