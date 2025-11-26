על רקע ביקור הצמרת המדינית של ישראל בשטח סוריה שבשליטת צה"ל בשבוע שעבר, אומרים בכירים בירושלים כי ישראל מנצלת את חולשת המשטר הסורי כדי למנוע התבססות ג'יהאדיסטית, ליצור עומק אסטרטגי ולהעביר מסר למשטר הסורי
יוני בן מנחם | 26 בנובמבר 2025 | חדשות
המשא ומתן על הסכם ביטחוני עם סוריה תקוע; ישראל לא מוכנה לסגת מכתר החרמון ומאזור החיץ
הצמרת המדינית והביטחונית של ישראל, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקרה ב-19 בנובמבר בכתר החרמון ובאזור החיץ בדרום סוריה. הביקור התקיים זמן קצר לאחר ביקורו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בוושינגטון ופגישתו עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי הביקור של הצמרת הישראלית נועד להעביר מסרים ברורים לטראמפ, א-שרע, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בנוגע לכוונותיה של ישראל להישאר בכתר החרמון ובאזור החיץ.
לדבריהם, הביקור גם היווה תגובה לתנועות האחרונות של הכוחות הרוסיים בדרום סוריה. יומיים לפני כן סייר צוות צבאי רוסי, בליווי קצינים סוריים ובכירים במשרד ההגנה הסורי באזור קוניטרה – מהלך שנתפס בירושלים כאתגר לאינטרסים הישראלים, במסגרת התחממות היחסים בין "סוריה החדשה" לבין פוטין.
