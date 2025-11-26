כניסה
על רקע ביקור הצמרת המדינית של ישראל בשטח סוריה שבשליטת צה"ל בשבוע שעבר, אומרים בכירים בירושלים כי ישראל מנצלת את חולשת המשטר הסורי כדי למנוע התבססות ג'יהאדיסטית, ליצור עומק אסטרטגי ולהעביר מסר למשטר הסורי

יוני בן מנחם | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

המשא ומתן על הסכם ביטחוני עם סוריה תקוע; ישראל לא מוכנה לסגת מכתר החרמון ומאזור החיץ

הצמרת המדינית והביטחונית של ישראל, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקרה ב-19 בנובמבר בכתר החרמון ובאזור החיץ בדרום סוריה. הביקור התקיים זמן קצר לאחר ביקורו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בוושינגטון ופגישתו עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי הביקור של הצמרת הישראלית נועד להעביר מסרים ברורים לטראמפ, א-שרע, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בנוגע לכוונותיה של ישראל להישאר בכתר החרמון ובאזור החיץ.

לדבריהם, הביקור גם היווה תגובה לתנועות האחרונות של הכוחות הרוסיים בדרום סוריה. יומיים לפני כן סייר צוות צבאי רוסי, בליווי קצינים סוריים ובכירים במשרד ההגנה הסורי באזור קוניטרה – מהלך שנתפס בירושלים כאתגר לאינטרסים הישראלים, במסגרת התחממות היחסים בין "סוריה החדשה" לבין פוטין.

הצמרת המדינית של ישראל בשטח הסורי שבשליטת צה"ל

הצמרת המדינית של ישראל בשטח הסורי שבשליטת צה"ל | צילום: קובי גדעון/ לע״מ

כתבות נוספות
דרור אור ז"ל
זוהתה גופתו של החלל החטוף דרור אור ז"ל

צוות מגזין אפוק

דרור אור ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה. מותו נקבע ב-2 במאי 2024

לוגו חברת בייננס
נפגעי טבח ה-7 באוקטובר הגישו תביעת ענק נגד בורסת הקריפטו הבין-לאומית "בייננס"

דורון פסקין

יותר מ-300 נפגעי הטבח ובני משפחותיהם טוענים כי בייננס אפשרה ביצוע עסקאות קריפטו עבור חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. בכתב התביעה נטען כי החברה "ידעה היטב שחשבונות בשליטת ארגוני טרור נמנים עם לקוחותיה"

רכב של הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

מייסד ומנהיג ה-PKK, עבדאללה אוצ’לאן
לראשונה מאז החל תהליך השלום – משלחת של הפרלמנט הטורקי נפגשה עם מנהיג הכורדים הכלוא

דורון פסקין

בביקור לקחו חלק גם נציגים ממפלגתו של ארדואן. הביקור בבית הכלא האי אמרלי, בו כלוא עבדאללה אוצ'לאן, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים

המשטרה עוצרת מתרגל פאלון גונג בכיכר טיאננמן, באוקטובר 2000. הקהל צופה
ישראל מצטרפת לגינוי בין-לאומי חריף נגד הפרות זכויות האדם בסין

אורן שלום

15 מדינות, בהן ישראל וארה"ב, קוראות לבייג׳ינג לשחרר אסירים פוליטיים ולהפסיק דיכוי מיעוטים, צנזורה וניטור המוני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 21 בנובמבר 2025
טראמפ הורה לבחון את הגדרתם של האחים המוסלמים בירדן, מצרים ולבנון כארגון טרור; קטאר וטורקיה לא נכללו בצו

דורון פסקין

על פי הבית הלבן, הצעד ננקט בעקבות "איום ישיר על אזרחי ארה"ב, האינטרסים האמריקניים וביטחון בעלות בריתה של וושינגטון באזור". עם זאת, המהלך זכה לביקורת בארה"ב בטענה כי התוכנית המקורית לסווג את האחים המוסלמים כארגון טרור באופן גורף "בוטלה לבקשת קטאר"

