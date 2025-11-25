בישראל מעריכים: התעצמות חיזבאללה לא תיעצר כל עוד ההנהגה האיראנית הנוכחית קיימת

החיסול הממוקד של רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם טבטבאי, ברובע א-דאחיה בביירות, היה מסר אזהרה ישראלי לחיזבאללה ולממשלת לבנון, ומעין הצהרת כוונות לגבי ההמשך, אך הוא לא יעצור את תהליך ההתעצמות של חיזבאללה. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.

לדבריהם, הבנייה מחדש של כוחו הצבאי של חיזבאללה שנפגע במלחמה היא החלטה אסטרטגית של ההנהגה האיראנית. איראן זקוקה לחיזבאללה חזק ומצויד היטב לקראת סבב הלחימה הבא שהיא מתכננת נגד ישראל. האיראנים מחדשים את ייצור הטילים הבליסטיים שלהם, ובקרוב יגיעו לארסנל של 2000 טילים. במקביל לחיזוק הצבאי של חיזבאללה, הם גם מחזקים את החות'ים בתימן.