גורמי ביטחון מציינים כי מה שעומד כרגע על הפרק הוא מאמץ להחליש את כוחו הצבאי של חיזבאללה בלבנון. ישנה אפשרות כי זה ייעשה באמצעות הנחתת מכת פתע מקדימה על מאגרי הנשק החשאיים שלו ומפעלי ייצור האמל"ח ברובע הדאחיה ובבקעת הלבנון

יוני בן מנחם | 25 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בישראל מעריכים: התעצמות חיזבאללה לא תיעצר כל עוד ההנהגה האיראנית הנוכחית קיימת

החיסול הממוקד של רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם טבטבאי, ברובע א-דאחיה בביירות, היה מסר אזהרה ישראלי לחיזבאללה ולממשלת לבנון, ומעין הצהרת כוונות לגבי ההמשך, אך הוא לא יעצור את תהליך ההתעצמות של חיזבאללה. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.

לדבריהם, הבנייה מחדש של כוחו הצבאי של חיזבאללה שנפגע במלחמה היא החלטה אסטרטגית של ההנהגה האיראנית. איראן זקוקה לחיזבאללה חזק ומצויד היטב לקראת סבב הלחימה הבא שהיא מתכננת נגד ישראל. האיראנים מחדשים את ייצור הטילים הבליסטיים שלהם, ובקרוב יגיעו לארסנל של 2000 טילים. במקביל לחיזוק הצבאי של חיזבאללה, הם גם מחזקים את החות'ים בתימן.

אותם גורמים אומרים כי חיסול כוחו הצבאי של חיזבאללה באופן מוחלט תלוי גם באיראן, אשר ממשיכה לחזק אותו ולספק לו כספים ואמצעי לחימה. כל עוד ההנהגה הנוכחית של עלי ח'מינאי קיימת באיראן – הסיכוי לחסל לגמרי את כוחו הצבאי של חיזבאללה הוא נמוך.

התקפה של צה"ל בדרום לבנון, 16 בפברואר 2024

התקפה של צה"ל בדרום לבנון, 16 בפברואר 2024 | צילום: RABIH DAHER/AFP via Getty Images

על פי הבית הלבן, הצעד ננקט בעקבות "איום ישיר על אזרחי ארה"ב, האינטרסים האמריקניים וביטחון בעלות בריתה של וושינגטון באזור". עם זאת, המהלך זכה לביקורת בארה"ב בטענה כי התוכנית המקורית לסווג את האחים המוסלמים כארגון טרור באופן גורף "בוטלה לבקשת קטאר"

לאחר כשנתיים ללא הורדת ריבית, בנק ישראל החליט להפחיתה – צעד שעשויות להיות לו מספר השלכות

על סמך המידע המודיעיני הקיים, חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי הותיר את מוחמד חיידר כדמות הביטחונית-צבאית הבכירה האחרונה בארגון שטרם חוסלה. חיידר, חבר במועצת הג'יהאד של הארגון, נחשב לדמות מפתח והיה בעבר מקורב מאוד לעימאד מורנייה

אתמול התקיימו בשוויץ שיחות בין בכירים במדינות אירופה, אוקראינה וארה"ב בנוגע לתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה. מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר לאחר הפגישות: "היום המועיל ביותר מזה זמן רב"

גורמים בכירים בישראל אומרים כי החיסול בדאחיה מעביר מסר ברור לביירות כי כללי המשחק השתנו, התעצמות מחודשת של חיזבאללה לא תתקבל וחלון הזמן לפירוקו הולך ואוזל. לדבריהם, ארגון הטרור מתייעץ עם איראן בנוגע לתגובה אפשרית

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

