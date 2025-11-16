כניסה
בהודעת צה"ל נמסר כי לאחר שזוהו שני חשודים ביצעו הכוחות ירי להרחקה והחשודים התרחקו, ללא נפגעים

דורון פסקין | 16 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ביוניפי"ל טענו כי טנק ישראלי ירה לעבר הכוח בדרום לבנון; צה"ל פרסם הודעת הבהרה לתקרית

כוח יוניפי"ל בלבנון טען בהודעה שפרסם ב-X כי "הבוקר ירה צה"ל לעבר כוחות שמירת שלום של יוניפי"ל מטנק מרכבה, סמוך לעמדה שישראל הקימה בשטח לבנון".

בפוסט נכתב כי מדובר ב"הפרה חמורה של החלטת מועצת הביטחון 1701. שוב, אנו קוראים לצה"ל להפסיק כל התנהגות תוקפנית ותקיפה על או בקרבת כוחות שמירת שלום, הפועלים לתמוך בחזרה ליציבות שישראל ולבנון טוענות שהן שואפות לה".

בעקבות הודעת יוניפי"ל, פרסם צבא לבנון הודעה רשמית בה נמסר: "האויב הישראלי ממשיך להפר את הריבונות הלבנונית, גורם לחוסר יציבות בלבנון ומעכב את השלמת פריסת הצבא בדרום. האחרונה מבין ההתקפות המגונות הללו כוונה נגד סיור של יוניפי"ל ב-16 בנובמבר 2025.

כוחות יוניפי"ל בדרום לבנון, 30 באוקטובר 2025

כוחות יוניפי"ל בדרום לבנון, 30 באוקטובר 2025 | צילום: RABIH DAHER/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שרת הפנים של בריטניה, שבאנה מחמוד, 12 בפברואר 2025
בריטניה מקשיחה את מדיניות ההגירה; שרת הפנים: "ההגירה הבלתי חוקית קורעת את המדינה שלנו מבפנים"

דורון פסקין

שרת הפנים הבריטית, שבאנה מחמוד, הציגה בריאיון רפורמת מקלט חדשה במטרה להילחם בהגירה הבלתי חוקית: "זה נועד לומר לאנשים: אל תבואו לכאן כמהגרים בלתי חוקיים, אל תעלו על סירה"

החומה שהקימה ישראל בדרום לבנון, 13 בנובמבר 2025
נשיא לבנון הורה להגיש תלונה רשמית לאו"ם נגד ישראל בעקבות חומה שבנתה באזור הגבול

דורון פסקין

ביירות טוענת כי חומת ה-T שבנתה ישראל פוגעת בריבונותה וחוסמת גישה ליותר מ-4,000 מ"ר של אדמה לבנונית. ביום שישי האחרון טען יוניפי"ל כי לפי סקר שביצע – חלק מעבודות הבנייה חרגו מהקו המוסכם

שר המשפטים יריב לוין והיועמ''שית גלי בהרב-מיארה, 1 באוקטובר 2024
בג"ץ קבע: השופט בדימוס קולה לא יפקח על חקירת פרשת הפצ"רית; שר המשפטים ימנה מועמד אחר

אורן שלום

לפי שופטי בג"ץ, החלטתו של לוין ליטול מהיועמ"שית והפרקליטות את האחריות על מינוי אחראי על החקירה התקבלה כחוק, אולם מינויו של נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, אינו עומד בדרישות החוק, הקובע כי עליו להימנע מעיסוק בכל תפקיד אחר

רכב משטרה, אילוסטרציה
שני ישראלים מקרית ים נעצרו בחשד שקיימו קשרים עם גורמי מודיעין איראנים

אורן שלום

על פי ממצאי החקירה, אחד מבני הזוג ניהל במשך יותר משנה קשר עם גורמים איראנים וניצל את מערכת היחסים עם בת זוגו המשרתת בבסיס חיל האוויר במילואים, כדי לדלות מידע

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 20 במרץ 2018
טראמפ ובן סלמאן ייפגשו השבוע; בישראל עוקבים בדריכות

יוני בן מנחם

לקראת הפגישה בבית הלבן, ועל רקע אפשרות להתקדמות בהליך נורמליזציה עם סעודיה, גורמים בכירים בישראל טוענים כי הדרישות הסעודיות לקידום המהלך, בהן רכישת מטוסי F-35, מדינה פלסטינית וכור גרעיני אזרחי – מציבות אתגר משמעותי עבור ישראל

מועצת הביטחון של האו״ם, 23 בספטמבר 2025
התוכנית האמריקנית נתקלת בקשיים מול מועצת הביטחון של האו"ם; רוסיה הגישה הצעת נגד

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים בישראל טוענים כי ההצעה הרוסית מתקרבת לעמדות הערביות ומתרחקת מהאינטרסים הישראליים

