בהודעת צה"ל נמסר כי לאחר שזוהו שני חשודים ביצעו הכוחות ירי להרחקה והחשודים התרחקו, ללא נפגעים
דורון פסקין | 16 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ביוניפי"ל טענו כי טנק ישראלי ירה לעבר הכוח בדרום לבנון; צה"ל פרסם הודעת הבהרה לתקרית
כוח יוניפי"ל בלבנון טען בהודעה שפרסם ב-X כי "הבוקר ירה צה"ל לעבר כוחות שמירת שלום של יוניפי"ל מטנק מרכבה, סמוך לעמדה שישראל הקימה בשטח לבנון".
בפוסט נכתב כי מדובר ב"הפרה חמורה של החלטת מועצת הביטחון 1701. שוב, אנו קוראים לצה"ל להפסיק כל התנהגות תוקפנית ותקיפה על או בקרבת כוחות שמירת שלום, הפועלים לתמוך בחזרה ליציבות שישראל ולבנון טוענות שהן שואפות לה".
בעקבות הודעת יוניפי"ל, פרסם צבא לבנון הודעה רשמית בה נמסר: "האויב הישראלי ממשיך להפר את הריבונות הלבנונית, גורם לחוסר יציבות בלבנון ומעכב את השלמת פריסת הצבא בדרום. האחרונה מבין ההתקפות המגונות הללו כוונה נגד סיור של יוניפי"ל ב-16 בנובמבר 2025.
