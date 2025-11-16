נשיא לבנון הורה להגיש תלונה רשמית לאו"ם נגד ישראל בעקבות חומה שבנתה באזור הגבול

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הנחה אתמול את המשלחת הלבנונית לאו"ם להגיש תלונה דחופה למועצת הביטחון נגד ישראל בעקבות הקמת חומת בטון באזור הגבול. בפוסט שפורסם אתמול ב-X על ידי לשכת הנשיאות הלבנונית נטען כי החומה "חוצה את הקו הכחול, אשר סומן לאחר נסיגת ישראל בשנת 2000".

עוד נמסר כי לתלונה יצורפו דוחות רשמיים של האו"ם, שלטענת ביירות מפריכים את הכחשות ישראל, ומאששים כי החומה הישראלית מונעת מתושבי הדרום גישה לשטח של יותר מ-4,000 מ"ר של אדמה לבנונית.