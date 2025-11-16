ביירות טוענת כי חומת ה-T שבנתה ישראל פוגעת בריבונותה וחוסמת גישה ליותר מ-4,000 מ"ר של אדמה לבנונית. ביום שישי האחרון טען יוניפי"ל כי לפי סקר שביצע – חלק מעבודות הבנייה חרגו מהקו המוסכם
דורון פסקין | 16 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא לבנון הורה להגיש תלונה רשמית לאו"ם נגד ישראל בעקבות חומה שבנתה באזור הגבול
נשיא לבנון, ג'וזף עון, הנחה אתמול את המשלחת הלבנונית לאו"ם להגיש תלונה דחופה למועצת הביטחון נגד ישראל בעקבות הקמת חומת בטון באזור הגבול. בפוסט שפורסם אתמול ב-X על ידי לשכת הנשיאות הלבנונית נטען כי החומה "חוצה את הקו הכחול, אשר סומן לאחר נסיגת ישראל בשנת 2000".
עוד נמסר כי לתלונה יצורפו דוחות רשמיים של האו"ם, שלטענת ביירות מפריכים את הכחשות ישראל, ומאששים כי החומה הישראלית מונעת מתושבי הדרום גישה לשטח של יותר מ-4,000 מ"ר של אדמה לבנונית.
לפי לשכת הנשיאות, הדוחות מציינים גם כי כוח יוניפי"ל התריע בפני ישראל שעליה להסיר את החומה, שכן נוכחות ישראלית ובנייה בשטח לבנון "מהוות הפרה של החלטת מועצת הביטחון 1701 ושל ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של המדינה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו