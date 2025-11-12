דיווח: בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין הימי עם ארה"ב באזור הקאריביים

רשת CNN דיווחה אתמול כי בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין שלה עם ארה"ב בנוגע לסירות החשודות בהברחות סמים באזור הקאריביים, זאת בשל חשש כי המידע משמש את האמריקנים לביצוע תקיפות באזור, שמוגדרות על ידי גורמים בין-לאומיים כבלתי חוקיות.

מאז ספטמבר 2025 ביצעו כוחות אמריקניים 14 תקיפות נגד כלי שיט סמוך לחופי ונצואלה, במסגרת מבצע למאבק בהברחות סמים. לפי דיווחים שונים, מניין ההרוגים כתוצאה מהתקיפות עומד על יותר מ-70 בני אדם. התקיפה האחרונה בוצעה ביום ראשון, ובמהלכה נהרגו שישה בני אדם.