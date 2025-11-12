לפי רשת CNN, בבריטניה מאמצים את עמדת נציב זכויות האדם של האו"ם לפיה התקיפות האמריקניות בסמוך לחופי ונצואלה מהוות "הוצאה להורג ללא משפט", וחוששים כי המידע משמש את ארה"ב לתקיפות אלה. עד כה לא התקבל אישור רשמי בנושא
דורון פסקין | 12 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין הימי עם ארה"ב באזור הקאריביים
רשת CNN דיווחה אתמול כי בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין שלה עם ארה"ב בנוגע לסירות החשודות בהברחות סמים באזור הקאריביים, זאת בשל חשש כי המידע משמש את האמריקנים לביצוע תקיפות באזור, שמוגדרות על ידי גורמים בין-לאומיים כבלתי חוקיות.
מאז ספטמבר 2025 ביצעו כוחות אמריקניים 14 תקיפות נגד כלי שיט סמוך לחופי ונצואלה, במסגרת מבצע למאבק בהברחות סמים. לפי דיווחים שונים, מניין ההרוגים כתוצאה מהתקיפות עומד על יותר מ-70 בני אדם. התקיפה האחרונה בוצעה ביום ראשון, ובמהלכה נהרגו שישה בני אדם.
שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', אישר זאת בפוסט ברשת X וכתב: "שתי פגיעות קינטיות קטלניות בוצעו נגד שני כלי שיט של ארגוני טרור מוגדרים [...] שני הכלים נשאו סמים ושטו בנתיב הברחות ידוע. כל ששת הטרוריסטים חוסלו. אף חייל אמריקני לא נפגע".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו