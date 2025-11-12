כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי רשת CNN, בבריטניה מאמצים את עמדת נציב זכויות האדם של האו"ם לפיה התקיפות האמריקניות בסמוך לחופי ונצואלה מהוות "הוצאה להורג ללא משפט", וחוששים כי המידע משמש את ארה"ב לתקיפות אלה. עד כה לא התקבל אישור רשמי בנושא

דורון פסקין | 12 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין הימי עם ארה"ב באזור הקאריביים

רשת CNN דיווחה אתמול כי בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין שלה עם ארה"ב בנוגע לסירות החשודות בהברחות סמים באזור הקאריביים, זאת בשל חשש כי המידע משמש את האמריקנים לביצוע תקיפות באזור, שמוגדרות על ידי גורמים בין-לאומיים כבלתי חוקיות.

מאז ספטמבר 2025 ביצעו כוחות אמריקניים 14 תקיפות נגד כלי שיט סמוך לחופי ונצואלה, במסגרת מבצע למאבק בהברחות סמים. לפי דיווחים שונים, מניין ההרוגים כתוצאה מהתקיפות עומד על יותר מ-70 בני אדם. התקיפה האחרונה בוצעה ביום ראשון, ובמהלכה נהרגו שישה בני אדם.

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', אישר זאת בפוסט ברשת X וכתב: "שתי פגיעות קינטיות קטלניות בוצעו נגד שני כלי שיט של ארגוני טרור מוגדרים [...] שני הכלים נשאו סמים ושטו בנתיב הברחות ידוע. כל ששת הטרוריסטים חוסלו. אף חייל אמריקני לא נפגע".

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025 | צילום: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
האיגרת ששלח נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, לנשיא המדינה, יצחק הרצוג
טראמפ באיגרת רשמית להרצוג: "קורא לחנון את נתניהו; אני מאמין שהתיק נגדו הוא תביעה פוליטית בלתי מוצדקת"

אורן שלום

נשיא ארה"ב שלח איגרת רשמית לנשיא המדינה: "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים חזקים ובתנאים קשים, ואין להסיח את דעתו שלא לצורך". בית הנשיא: "על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"

דורון פסקין

נשיא סוריה התייחס הלילה בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני. לדבריו, "מצאנו שמר טראמפ תומך בעמדתנו – והוא יפעל להביא לפתרון במהירות האפשרית"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ
שר הביטחון החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל

אורן שלום

שידורי התחנה צפויים להיפסק עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור הממשלה. כ"ץ מסר: "המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, ספטמבר 2025, ניו יורק
עדיין אין מענה לנושא פירוק חמאס מנשקו; ארה"ב ממשיכה לנסות לקדם את התוכנית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בממשל טראמפ מתחילים להפנים שאין בשלב זה גורם ערבי או בין-לאומי המסוגל לפרק את חמאס מנשקו מבלי להיקלע לעימות ישיר עמו. לדבריהם, התוכנית האמריקנית חסרה בשלב זה מפת דרכים מעשית ליישום

בניין הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם
אולם קונצרטים מפורסם באמסטרדם ביטל קונצרט חנוכה בשל השתתפות החזן הצבאי הראשי של צה"ל

דורון פסקין

בשבוע שעבר נרשמו הפרעות קשות מצד מפגינים פרו פלסטינים במהלך הופעה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז

ראש העיר איסטנבול לשעבר, אכרם אימאמולו, 31 במרץ 2024
התביעה בטורקיה דורשת מאסר של עד כ-2,400 שנה ליריבו של ארדואן

דורון פסקין

כתב אישום בן יותר מ-4,000 עמודים הוגש נגד ראש העיר לשעבר אכרם אימאמולו, בטענה שניהל רשת שחיתות שפעלה בעירייה וגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים; באופוזיציה טוענים: "זה אינו כתב אישום – זהו תזכיר שכתבו מתכנני הפיכה"

שתפו: