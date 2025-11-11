בשבוע שעבר נרשמו הפרעות קשות מצד מפגינים פרו פלסטינים במהלך הופעה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז
דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
אולם קונצרטים מפורסם באמסטרדם ביטל קונצרט חנוכה בשל השתתפות החזן הצבאי הראשי של צה"ל
אולם הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם, מהידועים והיוקרתיים באירופה, הודיע בשבוע שעבר על ביטול קונצרט חג החנוכה השנתי, שהיה מתוכנן ל-14 בדצמבר. האירוע נחשב זה שנים לסמל של התחדשות החיים היהודיים בעיר. הוא החל בשנת 1921, הופסק בזמן הכיבוש הנאצי, וחודש רק בשנת 2015.
הסיבה לביטול היא השתתפותו של האמן הישראלי סא"ל (במיל') שי אברמסון, המשמש גם כחזן הצבאי הראשי של צה"ל. בהודעת האולם נמסר כי "לא ניתן היה להגיע להסכמה בנוגע לחלופה להופעת החזן הצבאי של צה"ל". מנכ"ל האולם, סימון ריינינק, הסביר: "מעורבותו של אברמסון כנציג צבאי הייתה בעייתית מבחינתנו".
מארגני האירוע, "קרן קונצרט החנוכה", גינו בחריפות את ההחלטה: "מדובר באפליה. אברמסון אינו 'נציג צה"ל' אלא אמן בין-לאומי. הצגתו כך מעודדת רגשות שליליים כלפי ישראל והקהילה היהודית".
