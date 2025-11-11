אולם קונצרטים מפורסם באמסטרדם ביטל קונצרט חנוכה בשל השתתפות החזן הצבאי הראשי של צה"ל

אולם הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם, מהידועים והיוקרתיים באירופה, הודיע בשבוע שעבר על ביטול קונצרט חג החנוכה השנתי, שהיה מתוכנן ל-14 בדצמבר. האירוע נחשב זה שנים לסמל של התחדשות החיים היהודיים בעיר. הוא החל בשנת 1921, הופסק בזמן הכיבוש הנאצי, וחודש רק בשנת 2015.

הסיבה לביטול היא השתתפותו של האמן הישראלי סא"ל (במיל') שי אברמסון, המשמש גם כחזן הצבאי הראשי של צה"ל. בהודעת האולם נמסר כי "לא ניתן היה להגיע להסכמה בנוגע לחלופה להופעת החזן הצבאי של צה"ל". מנכ"ל האולם, סימון ריינינק, הסביר: "מעורבותו של אברמסון כנציג צבאי הייתה בעייתית מבחינתנו".