כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בשבוע שעבר נרשמו הפרעות קשות מצד מפגינים פרו פלסטינים במהלך הופעה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז

דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

אולם קונצרטים מפורסם באמסטרדם ביטל קונצרט חנוכה בשל השתתפות החזן הצבאי הראשי של צה"ל

אולם הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם, מהידועים והיוקרתיים באירופה, הודיע בשבוע שעבר על ביטול קונצרט חג החנוכה השנתי, שהיה מתוכנן ל-14 בדצמבר. האירוע נחשב זה שנים לסמל של התחדשות החיים היהודיים בעיר. הוא החל בשנת 1921, הופסק בזמן הכיבוש הנאצי, וחודש רק בשנת 2015.

הסיבה לביטול היא השתתפותו של האמן הישראלי סא"ל (במיל') שי אברמסון, המשמש גם כחזן הצבאי הראשי של צה"ל. בהודעת האולם נמסר כי "לא ניתן היה להגיע להסכמה בנוגע לחלופה להופעת החזן הצבאי של צה"ל". מנכ"ל האולם, סימון ריינינק, הסביר: "מעורבותו של אברמסון כנציג צבאי הייתה בעייתית מבחינתנו".

מארגני האירוע, "קרן קונצרט החנוכה", גינו בחריפות את ההחלטה: "מדובר באפליה. אברמסון אינו 'נציג צה"ל' אלא אמן בין-לאומי. הצגתו כך מעודדת רגשות שליליים כלפי ישראל והקהילה היהודית".

בניין הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם

בניין הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם | צילום: Koen van Weel/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש העיר איסטנבול לשעבר, אכרם אימאמולו, 31 במרץ 2024
התביעה בטורקיה דורשת מאסר של עד כ-2,400 שנה ליריבו של ארדואן

דורון פסקין

כתב אישום בן יותר מ-4,000 עמודים הוגש נגד ראש העיר לשעבר אכרם אימאמולו, בטענה שניהל רשת שחיתות שפעלה בעירייה וגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים; באופוזיציה טוענים: "זה אינו כתב אישום – זהו תזכיר שכתבו מתכנני הפיכה"

רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני
רמטכ"ל החות'ים במסר לחמאס: אם ישראל תחדש את התקיפות בעזה נחזור לתקוף אותה

דורון פסקין

לאחר חיסול הרמטכ"ל הקודם, שלח הרמטכ"ל החדש, יוסף אל-מדאני, מכתב להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס בו הצהיר כי ארגונו ימשיך לתמוך בעזה ועוקב אחר ההתפתחויות מול ישראל

מטוסי קרב רוסיים מדגם מיג-31
רוסיה טוענת כי סיכלה מבצע של אוקראינה ובריטניה לחטיפת מטוס קרב חמוש בטיל היפרסוני

דורון פסקין

בהודעת שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) נטען כי מטרת המבצע הייתה לגייס טייסים רוסים שיחטפו מטוס מיג-31 ולהטיסו לבסיס של נאט"ו במטרה ליירט אותו. בתגובה, תקפה רוסיה שני יעדים אסטרטגיים באוקראינה באמצעות טיל היפר סוני

מליאת הכנסת
הצעת חוק עונש מוות למחבלים עברה הלילה בכנסת בקריאה ראשונה

אורן שלום

לפי הצעת החוק, מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל, ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה. ההצעה תועבר לדיון בוועדה לביטחון לאומי ואם תאושר היא תעלה לקריאה שנייה ושלישית

נשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע: "לא ניכנס כעת למשא ומתן ישיר עם ישראל, אולי ממשל טראמפ יסייע להגיע לסוג כזה של משא ומתן"

אורן שלום

נשיא סוריה אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "סוריה נכנסה לעידן חדש וזה יבנה אסטרטגיה חדשה בעיקר עם ארה"ב". על עברו באל-קאעידה אמר: "זה נושא ששייך לעבר; הייתי רק בן 19"

הבסיס הצבאי האמריקני אביאנו שבאיטליה
השבתת הממשל האמריקני חוצה את גבולות ארה"ב ויוצרת משבר תעסוקתי גם באירופה

דורון פסקין

ההשבתה, שנחשבת לארוכה בהיסטוריה, משפיעה גם על עובדים בבסיסים האמריקנים שלפחות 2,000 מהם לא קיבלו שכר. הלילה עשה הסנאט האמריקני צעד משמעותי לקראת סיום ההשבתה לאחר שאישר קידום חבילת מימון זמנית

שתפו: