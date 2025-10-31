ההסכם נחתם לתקופה של עשר שנים. שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת': "ההסכם הוא אבן יסוד ליציבות ולהרתעה באזור האינדו-פסיפי"
דורון פסקין | 31 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב והודו חתמו על "הסכם מסגרת ביטחונית" להעמקת שת"פ בנושאי ביטחון, טכנולוגיה ותעשייה
ארה"ב והודו חתמו היום על "הסכם מסגרת ביטחונית" לתקופה של עשר שנים, שמטרתו להעמיק את שיתוף הפעולה בתחומי הביטחון, הטכנולוגיה והתעשייה.
ההסכם נועד לחזק את התיאום המבצעי, שיתוף המידע המודיעיני, הפיתוח הטכנולוגי המשותף ושרשראות האספקה הביטחוניות בין שתי המדינות.
שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', כתב ב-X לאחר פגישתו עם שר ההגנה ההודי רג'נאת' סינג במלזיה, כי ההסכם מעגן את הרחבת שיתופי הפעולה בתחומי הפיקוד והשליטה, המודיעין, התמרון הימי והאווירי והתעשיות הביטחוניות. לדבריו, מדובר ב"אבן יסוד ליציבות ולהרתעה באזור האינדו-פסיפי".
