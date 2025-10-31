ארה"ב והודו חתמו על "הסכם מסגרת ביטחונית" להעמקת שת"פ בנושאי ביטחון, טכנולוגיה ותעשייה

ארה"ב והודו חתמו היום על "הסכם מסגרת ביטחונית" לתקופה של עשר שנים, שמטרתו להעמיק את שיתוף הפעולה בתחומי הביטחון, הטכנולוגיה והתעשייה.

ההסכם נועד לחזק את התיאום המבצעי, שיתוף המידע המודיעיני, הפיתוח הטכנולוגי המשותף ושרשראות האספקה הביטחוניות בין שתי המדינות.