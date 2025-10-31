כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ההסכם נחתם לתקופה של עשר שנים. שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת': "ההסכם הוא אבן יסוד ליציבות ולהרתעה באזור האינדו-פסיפי"

דורון פסקין | 31 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב והודו חתמו על "הסכם מסגרת ביטחונית" להעמקת שת"פ בנושאי ביטחון, טכנולוגיה ותעשייה

ארה"ב והודו חתמו היום על "הסכם מסגרת ביטחונית" לתקופה של עשר שנים, שמטרתו להעמיק את שיתוף הפעולה בתחומי הביטחון, הטכנולוגיה והתעשייה.

ההסכם נועד לחזק את התיאום המבצעי, שיתוף המידע המודיעיני, הפיתוח הטכנולוגי המשותף ושרשראות האספקה הביטחוניות בין שתי המדינות.

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', כתב ב-X לאחר פגישתו עם שר ההגנה ההודי רג'נאת' סינג במלזיה, כי ההסכם מעגן את הרחבת שיתופי הפעולה בתחומי הפיקוד והשליטה, המודיעין, התמרון הימי והאווירי והתעשיות הביטחוניות. לדבריו, מדובר ב"אבן יסוד ליציבות ולהרתעה באזור האינדו-פסיפי".

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ושר ההגנה ההודי, ראג'נאת סינג, 31 באוקטובר 2025

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ושר ההגנה ההודי, ראג'נאת סינג, 31 באוקטובר 2025 | מתוך עמוד ה-X של פיט הגסת'

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי
הפרקליטה הצבאית הראשית הודיעה לרמטכ"ל על התפטרותה

צוות מגזין אפוק

התפטרותה מגיעה על רקע החקירה בנושא הדלפת הקלטת משדה תימן. במכתב שהגישה לרמטכ"ל כתבה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא"

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023
דיווח: התקדמות בשיחות בין חמאס לפת"ח על הקמת ועדה לניהול הרצועה

יוני בן מנחם

עיתון "א-שרק אלאווסט" הסעודי דיווח כי חמאס הסכים לדרישת פת"ח לפיה שר בממשלה הפלסטינית יעמוד בראש הוועדה שתנהל את הרצועה

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, ראש הממשלה, בנימין נתניהו והרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר
הקבינט המצומצם דן אמש בהתחמשות חיזבאללה; ארה"ב מגבירה את הלחץ על לבנון

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי הזמן הולך ואוזל וארגון הטרור מתחמש מחדש ברקטות ומפר את הפסקת האש. לדבריהם, ישראל נערכת לאפשרות של סבב שיכלול כמה ימי לחימה עצימה בלבנון

עמירם קופר ז"ל וסהר ברוך ז"ל
עמירם קופר ז"ל וסהר ברוך ז"ל הם החללים שהושבו היום לישראל

צוות מגזין אפוק

השניים זוהו במכון לרפואה משפטית. ברוך ז"ל נרצח במהלך ניסיון לחלצו מהשבי, קופר ז"ל, ממקימי ניר עוז, הוא החטוף האחרון מהקיבוץ

רכבי הצלב האדום מעבירים גופות חטופים, 12 במאי 2025
ארונותיהם של שני חטופים חללים הועברו לישראל

אורן שלום

הארונות יועברו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

כוחות ההצלה ליד הבניין ממנו נפל הנער
עשרות פצועים נזקקו לטיפול רפואי בעצרת הענק בירושלים; נקבע מותו של נער שנפל מגובה רב באתר בנייה סמוך

צוות מגזין אפוק

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות מותו של הנער

שתפו: