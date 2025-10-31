כניסה
התפטרותה מגיעה על רקע החקירה בנושא הדלפת הקלטת משדה תימן. במכתב שהגישה לרמטכ"ל כתבה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא"

צוות מגזין אפוק | 31 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הפרקליטה הצבאית הראשית הודיעה לרמטכ"ל על התפטרותה

דובר צה"ל הודיע כי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הודיעה היום לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על החלטתה לסיים את תפקידה.

בהודעת צה"ל צוין כי זמיר קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה"ל. עוד נמסר כי הוא "בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".

"צה"ל הוא צבא מוסרי ושומר חוק. לכן, גם במלחמה מתמשכת וכואבת חובה לברר חשדות למעשים אסורים. זו חובתנו החוקית והערכית. אין בכך להחליש או לפגוע חלילה בצה"ל. ההיפך הוא הנכון. זהו מקור עוצמה. זוהי ערובה לחוסנו של הצבא, והיא שומרת עליו ועל משרתיו מבפנים ומבחוץ.

הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי

הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי | צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

