הפרקליטה הצבאית הראשית הודיעה לרמטכ"ל על התפטרותה

דובר צה"ל הודיע כי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הודיעה היום לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על החלטתה לסיים את תפקידה.

בהודעת צה"ל צוין כי זמיר קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה"ל. עוד נמסר כי הוא "בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".