לאחר שבפרלמנט היוצא החזיקה מפלגתו של וילדרס ב-37 מושבים, לפי ספירת מרבית הקולות – כעת היא זכתה ב-26 מושבים בלבד, תוצאה זהה לזו של מפלגת D-66 שקיבלה כמה אלפי קולות יותר ועשויה להיות זו שתנסה להרכיב את הקואליציה הבאה

דורון פסקין | 30 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

תוצאות הבחירות לפרלמנט ההולנדי: אכזבה למפלגה של וילדרס; מסתמן יתרון דחוק למפלגת המרכז

הולנד הצביעה אתמול בבחירות בזק לבית הנבחרים, שנערכו לאחר שחירט וילדרס, מנהיג הימין העמוק, פירק בחודש יוני האחרון את הקואליציה כשהורה למפלגתו לפרוש מהממשלה.

לאחר ספירת רוב הקולות, מפלגת המרכז הליברלית D-66 בראשות רוב יטן ומפלגת החירות (PVV) של וילדרס ניצבות כמעט בשוויון – עם 26 מושבים לכל אחת. על פי הנתונים האחרונים, הפער בין השתיים עומד על כמה אלפי קולות בודדים לטובת D-66 ולכן יטן צפוי לקבל את המנדט הראשון להרכבת קואליציה.

D-66 היא מפלגה פרו-אירופית המגדירה עצמה כפרוגרסיבית, המדגישה נושאים כמו אקלים ואנרגיה נקייה, שלטון חוק וזכויות אזרח, חינוך והשקעה בטכנולוגיה, כלכלה תחרותית עם רשת ביטחון חברתית ושיתוף פעולה הדוק עם האיחוד האירופי ונאט"ו.

מנהיג מפלגת החירות (PVV), חירט וילדרס (ימין), ומנהיג מפלגת המרכז הליברלית D-66, רוב יטן (שמאל)

מנהיג מפלגת החירות (PVV), חירט וילדרס (ימין), ומנהיג מפלגת המרכז הליברלית D-66, רוב יטן (שמאל) | צילום: SEM VAN DER WAL/ANP/AFP via Getty Images, ROBIN UTRECHT/ANP/AFP via Getty Images

נשיא לבנון, ג'וזף עון
נשיא לבנון קרא לצבא "להתעמת עם פלישות צה"ל"

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הלבנונית, עון נתן את ההנחיה במהלך פגישה עם מפקד הצבא, גנרל רודולף הייכל, לאחר שעודכן בפרטים אודות פשיטה ישראלית שאירעה אמש בעיירה בלידא בדרום לבנון

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סין, שי ג'ין-פינג, לקראת פגישתם, 30 באוקטובר 2025, דרום קוריאה
פסגת טראמפ-שי: ארה"ב תקל מכסים, סין תשהה מגבלות על יצוא מתכות נדירות 

דורון פסקין

נשיא ארה"ב ונשיא סין קיימו לפנות בוקר פסגה ראשונה מאז כניסתו של טראמפ לקדנציה שנייה בבית הלבן, וסיכמו להקפיא למשך שנה צעדים חדשים להגבלת סחר בין המדינות. טראמפ אמר לאחר הפגישה: "כל מערכת היחסים הזו חשובה מאוד, ואני חושב שהיא השתפרה מאוד"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בסיור במפעל המייצר טילים בליסטיים
בישראל עוקבים אחר ניסיונות איראן לשקם את פרויקט הטילים הבליסטיים שלה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי על רקע היכולת המוגבלת לשקם את מתקני הגרעין, מתמקדת טהראן בפרויקט הטילים – מהלך שניתן לביצוע מהיר בהרבה ומהווה איום על ישראל. בירושלים טוענים כי ישראל העבירה לאחרונה מסרים לסין בבקשה שלא לסייע לאיראן בשיקום הפרויקט, אך בבייג'ינג התעלמו

חרדים מפגינים בירושלים נגד הגיוס, 7 באוגוסט 2025
לקראת עצרת הענק בירושלים: תחנת רכבת יצחק נבון תיסגר; חסימות בכביש 1

אורן שלום

כותרות העיתונים החרדיים קראו הבוקר להגיע היום ל"עצרת זעקת התורה": "המעמד ההיסטורי כנגד רדיפת לומדי התורה ייערך היום בירושלים". משטרת ישראל הודיעה על הנחיות בעקבות חסימות צפויות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2025
טראמפ: "בשל תוכניות הניסוי של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה להתחיל לערוך ניסויים בנשק הגרעיני שלנו"

אורן שלום

נשיא ארה"ב כתב את הדברים הלילה בפוסט שפרסם ב-Truth Social. "לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת"

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
ביקורת בעיתונות המצרית נגד חמאס: "הגיע הזמן לוותר על הנשק"

דורון פסקין

מאמרים שפורסמו בכלי תקשורת במצרים מאז הוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה השמיעו ביקורת גלויה כלפי חמאס וקראו לו לנצל את הסיטואציה שנוצרה ולוותר על המאבק המזוין. "לחמאס ניתנה כעת הזדמנות פז להמיר את ההתנגדות המזוינת במאבק פוליטי"

