תוצאות הבחירות לפרלמנט ההולנדי: אכזבה למפלגה של וילדרס; מסתמן יתרון דחוק למפלגת המרכז

הולנד הצביעה אתמול בבחירות בזק לבית הנבחרים, שנערכו לאחר שחירט וילדרס, מנהיג הימין העמוק, פירק בחודש יוני האחרון את הקואליציה כשהורה למפלגתו לפרוש מהממשלה.

לאחר ספירת רוב הקולות, מפלגת המרכז הליברלית D-66 בראשות רוב יטן ומפלגת החירות (PVV) של וילדרס ניצבות כמעט בשוויון – עם 26 מושבים לכל אחת. על פי הנתונים האחרונים, הפער בין השתיים עומד על כמה אלפי קולות בודדים לטובת D-66 ולכן יטן צפוי לקבל את המנדט הראשון להרכבת קואליציה.